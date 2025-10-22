Redução das emissões de CO? globais visa mitigar o aquecimento global

O Acordo de Paris foi assinado por 195 países e completou dez anos em 2025.O Acordo de Paris tem como principal objetivo reduzir as emissões de GEEs para limitar até o final do século o aumento médio de temperatura global abaixo dos 2C (se possível, a um limite de 1,5C) quando comparado a níveis pré-industriais.



O desenvolvimento sustentável é uma agenda universal que visa construir um mundo melhor. Todos os países estão testemunhando os sérios impactos das mudanças climáticas, que provocam danos na diversidade biológica do planeta e na vida das pessoas.

“As emissões dos países em desenvolvimento aumentaram 43,2% entre 2000 e 2013. Esse aumento é amplamente atribuído ao aumento da industrialização e à elevação da produção econômica medida em termos de PIB”, salienta Vininha F. Carvalho, economista, ambientalista e editora da Revista Ecotour News & Negócios.

O Brasil enfrentou secas severas na bacia do rio Amazonas em 2023 e 2024, quando rios atingiram os níveis mais baixos registrados em 120 anos. O World Weather Attribution (WWA) estimou que a seca agrícola na Bacia Amazônica entre junho e novembro de 2023 foi 30 vezes mais provável devido às mudanças climáticas.

A Comissão de Valores Mobiliários (CVM) está trabalhando para regulamentar a integração de informações financeiras relacionadas à sustentabilidade nos relatórios consolidados das empresas de capital aberto.

“O Brasil se destaca como uma nação com potencial singular para contribuir com a agenda climática global, com marcante capacidade de integrar crescimento econômico e responsabilidade ambiental. Com uma matriz energética única, tecnologias avançadas e recursos naturais abundantes, o país tem todas as condições para liderar a agenda climática global”, finaliza Vininha F. Carvalho.