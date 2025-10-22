Assine
Mundo Corporativo

Redução das emissões de CO? globais visa mitigar o aquecimento global

O aumento das temperaturas e os fenômenos climáticos mais intensos e constantes são consequências visíveis das mudanças climáticas.??

DINO
DINO
22/10/2025 18:49

World Earth Day Concept. Green Energy, Renewable and Sustainable Resources. Environmental and Ecology Care. Hand Embracing Green Leaf and Handmade Globe (World Earth Day Concept. Green Energy, Renewable and Sustainable Resources. Environmental and Eco
World Earth Day Concept. Green Energy, Renewable and Sustainable Resources. Environmental and Ecology Care. Hand Embracing Green Leaf and Handmade Globe crédito: Getty Images/iStockphoto

O Acordo de Paris foi assinado por 195 países e completou dez anos em 2025.O Acordo de Paris tem como principal objetivo reduzir as emissões de GEEs para limitar até o final do século o aumento médio de temperatura global abaixo dos 2C (se possível, a um limite de 1,5C) quando comparado a níveis pré-industriais.

O desenvolvimento sustentável é uma agenda universal que visa construir um mundo melhor. Todos os países estão testemunhando os sérios impactos das mudanças climáticas, que provocam danos na diversidade biológica do planeta e na vida das pessoas.

“As emissões dos países em desenvolvimento aumentaram 43,2% entre 2000 e 2013. Esse aumento é amplamente atribuído ao aumento da industrialização e à elevação da produção econômica medida em termos de PIB”, salienta Vininha F. Carvalho, economista, ambientalista e editora da Revista Ecotour News & Negócios.

O Brasil enfrentou secas severas na bacia do rio Amazonas em 2023 e 2024, quando rios atingiram os níveis mais baixos registrados em 120 anos. O World Weather Attribution (WWA) estimou que a seca agrícola na Bacia Amazônica entre junho e novembro de 2023 foi 30 vezes mais provável devido às mudanças climáticas.

A Comissão de Valores Mobiliários (CVM) está trabalhando para regulamentar a integração de informações financeiras relacionadas à sustentabilidade nos relatórios consolidados das empresas de capital aberto.

“O Brasil se destaca como uma nação com potencial singular para contribuir com a agenda climática global, com marcante capacidade de integrar crescimento econômico e responsabilidade ambiental. Com uma matriz energética única, tecnologias avançadas e recursos naturais abundantes, o país tem todas as condições para liderar a agenda climática global”, finaliza Vininha F. Carvalho.



Website: https://www.revistaecotour.news

