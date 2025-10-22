Cooper Standard celebra 30 anos de presença no Brasil

Fundada em 1995, em Varginha/MG, a Cooper Standard completa 30 anos de atuação no país, reafirmando sua relevância no setor de autopeças e sua contribuição estratégica para as operações da companhia na América do Sul, além do compromisso com desenvolvimento, sustentabilidade e excelência operacional. Globalmente, a corporação alcançou em 2024 um faturamento de aproximadamente US$ 3 bilhões, enquanto a participação da Cooper Standard Brasil no grupo varia entre 4% e 7%, dependendo da taxa de câmbio.

Com unidades em Varginha/MG, Atibaia/SP e São Bento do Sul/SC, a Cooper Standard Brasil reúne cerca de 2.000 colaboradores na produção de peças de vedação automotiva, tubulações de freio e combustível e coletores de ar. Entre seus clientes estão montadoras como Honda, Hyundai, Toyota, Volkswagen, GM, Renault, Ford e Stellantis.

A empresa atua em 21 países, com mais de 120 localidades e 23 mil colaboradores, e é líder global em materiais e tecnologias avançadas, de acordo com a MarkLines, plataforma especializada em dados da indústria automotiva, integrando engenharia, automação e práticas de sustentabilidade em seus processos.

Com o setor automotivo demonstrando crescimento, a Cooper Standard posiciona-se de forma estratégica para atender à demanda por inovação aplicada e modernização. Segundo o Sindipeças, o faturamento das empresas de autopeças deve aumentar 4% em 2025, alcançando R$ 272 bilhões, ante os R$ 261,5 bilhões registrados em 2024. A entidade projeta investimentos de R$ 6,6 bilhões, um avanço de 3,1% em relação ao ano anterior, evidenciando a confiança no segmento e nas instituições que apostam em infraestrutura e eficiência.

“Celebrar três décadas no Brasil é reconhecer a força de uma trajetória construída com dedicação e resultados. Nosso propósito é seguir evoluindo com responsabilidade, eficiência e inovação, contribuindo para o futuro da mobilidade e para o desenvolvimento das regiões onde atuamos para a transformação do setor automotivo. Mantemos o compromisso de ampliar a capacidade produtiva, investir em tecnologias que reforcem sustentabilidade e competitividade, além de fortalecer os relacionamentos com clientes, colaboradores e a comunidade”, afirma Renato Maleckas, diretor-geral da Cooper Standard no Brasil.

Ao longo de 30 anos, a Cooper Standard expandiu suas operações no Brasil, com a instalação das plantas de Atibaia/SP, em 2012, e São Bento do Sul/SC, em 2018. O investimento constante em progresso incluiu a criação do Global Technology Center em Livonia, nos Estados Unidos, em 2017, a implantação da primeira CNC Double Head em 2022 e a primeira exportação de matrizes de extrusão em 2024.

Para celebrar os 30 anos da Cooper Standard no Brasil, foram realizados eventos especiais para públicos distintos. No dia 26 de setembro, ocorreu uma celebração interna na planta de Varginha/MG, com a participação direta da diretoria nas homenagens aos 30 colaboradores mais antigos. No dia 27 do mesmo mês, aconteceu o Festival Portas Abertas, com apoio da Prefeitura de Varginha, oferecendo cultura, lazer, música e atividades para toda a família, além da arrecadação de alimentos para iniciativas sociais. Já no início de outubro, clientes, fornecedores e parceiros estratégicos participaram de um plant tour, conhecendo os processos da empresa e reforçando o compromisso com qualidade e colaboração, além de uma celebração exclusiva.

Para os próximos 30 anos, a Cooper Standard pretende ampliar sua presença na América Latina, acelerar a digitalização de processos e investir em materiais e soluções mais sustentáveis, buscando otimizar a fabricação e apoiar a transformação da mobilidade nas regiões em que atua.