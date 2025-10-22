Acadêmica da FACERES participa como palestrante no FIGO 2025

O 25º Congresso Mundial de Ginecologia e Obstetrícia (FIGO 2025), realizado entre os dias 5 e 9 de outubro na Cidade do Cabo, África do Sul, é um dos encontros mais prestigiados da área, reunindo mais de oito mil médicos, pesquisadores e profissionais de saúde de todo o mundo. O evento teve como tema “Avançando a saúde da mulher: uma jornada de unidade e liberdade” e incluiu sessões científicas, workshops, laboratórios de simulação prática e lançamento de novas diretrizes internacionais, na promoção da saúde feminina.

A acadêmica do 4º ano do curso de Medicina da FACERES, localizada na cidade de São José do Rio Preto, Carolina De Marqui Milani, destacou-se como a única estudante a ministrar uma aula durante o congresso, em parceria com o Dr. Pedro Henrique Moraes, do InRad USP São Paulo. A apresentação abordou disfunção da paratireoide e osteoporose em mulheres na menopausa, incluindo possíveis abordagens não cirúrgicas por meio da ablação de nódulos paratireoideanos, integrando conhecimentos de ginecologia, endocrinologia e radiologia intervencionista.

“Participar de um dos maiores congressos da área e ser a única estudante a ministrar aula foi transformador. Estar em um espaço que reúne especialistas e líderes internacionais ampliou minha visão científica e cultural sobre a saúde da mulher”, afirmou Carolina. Ela destacou que a experiência de apresentar, debater e receber críticas construtivas reforçou a importância da ciência colaborativa e da pesquisa acadêmica como ferramenta de transformação na medicina.

Carolina também apresentou um pôster comentado em parceria com o ginecologista e professor da FACERES, Dr. Gabriel Dumbra, com foco em placentação e alterações vasculares em gestações complicadas por hiperglicemia. O estudo avaliou a eficácia do Doppler IVA como preditor de doenças placentárias, comparando-o a métodos consolidados, como Doppler de artérias uterinas e marcadores bioquímicos.

O professor Gabriel Dumbra, orientador da acadêmica, comentou que o trabalho apresentado por Carolina fortalece a importância da presença da instituição em eventos internacionais, contribuindo para o intercâmbio científico e a disseminação de conhecimento baseado em evidências.

“Participar do FIGO 2025 me motivou a continuar investindo em pesquisa científica, atuação ética e atualização constante. Saio do congresso com novas ideias e potenciais parcerias internacionais, que podem contribuir para o fortalecimento do cuidado integral da mulher”, conclui Carolina De Marchi Milani.