Sincovaga-SP participa do Mutirão de Vagas Farol Norte

O portal Varejo Contrata, uma iniciativa do Sindicato do Comércio Varejista de Gêneros Alimentícios do Estado de São Paulo (Sincovaga-SP) e do programa Coexistir, participa nesta sexta-feira, 24 de outubro, do Mutirão de Vagas – Farol Norte, iniciativa do Instituto Center Norte em parceria com a Rede Cidadã, voltada à geração de oportunidades de emprego e inclusão social.

O evento será realizado a partir das 10h, na Biblioteca de São Paulo, localizada no Parque da Juventude, e reunirá empresas e instituições engajadas na construção de caminhos para o trabalho e o desenvolvimento social.

Com o propósito de impulsionar histórias e ampliar a empregabilidade, o Mutirão de Vagas promove o encontro entre empresas parceiras e pessoas em busca de uma colocação no mercado de trabalho, oferecendo suporte para recrutamento, orientação profissional e networking entre empregadores e candidatos.

A plataforma Varejo Contrata, criada há dois anos, reúne oportunidades em estabelecimentos que vão de grandes redes supermercadistas até mercados de bairro, padarias, franquias e lojas especializadas.

A principal proposta do Varejo Contrata é ser um canal exclusivo do varejo alimentar, com soluções sob medida para as demandas específicas desse setor. Diferente de sites generalistas de vagas, o portal atua de forma ativa, tanto na captação de empresas quanto na mobilização de candidatos.

Além do site, a plataforma mantém grupos de vagas segmentados exclusivamente para o varejo, além de atuar em grupos de parceiros, ampliando a capilaridade da divulgação e aumentando a efetividade na conexão entre talentos e oportunidades.

O Sincovaga-SP, por meio de suas iniciativas de inclusão e empregabilidade, como o portal Varejo Contrata, reforça seu compromisso com o desenvolvimento humano e profissional no varejo paulista. “Eventos como este são fundamentais para conectar empresas e talentos, fortalecendo o papel social do varejo como gerador de oportunidades e promotor de inclusão”, afirma Alvaro Furtado, presidente do Sincovaga-SP.

Além de incentivar o recrutamento responsável e inclusivo, a participação no Mutirão de Vagas reforça a atuação institucional do sindicato junto a parceiros que compartilham da mesma missão: criar oportunidades para jovens, pessoas em vulnerabilidade social e profissionais em transição de carreira.

O evento integra as ações do Farol Norte – Aceleração Profissional, programa que fomenta a empregabilidade e o protagonismo social por meio da articulação entre empresas, entidades e o poder público.

Serviço:

Local: Biblioteca de São Paulo – Parque da Juventude (Av. Cruzeiro do Sul, nº 2.630, Santana, São Paulo/SP.)

Data: 24 de outubro (sexta-feira)

Horário: a partir das 10h