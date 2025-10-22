Empresários do turismo firmam parcerias e expandem negócios

Em quatro anos de atuação, os empresários Daniel e Katy Frischmann estão entre os principais nomes do turismo de luxo no Brasil. O projeto, iniciado de forma familiar em 2021, evoluiu para um modelo voltado ao público de alta renda, com foco em curadoria detalhada, inovação e atendimento sob medida.

Atualmente, a agência do casal integra o departamento de concierge do C6 Bank, atendendo clientes do segmento Grafeno — investidores com mais de R$ 10 milhões aplicados — por meio de experiências personalizadas. Entre as viagens oferecidas estão roteiros culturais em capitais europeias, expedições à Islândia para observação da aurora boreal e destinos exclusivos na África e na Ásia.

Eles também foram escolhidos pelo Banco Nomad para desenvolver as experiências da campanha de fim de ano, que incluem viagens internacionais e vivências gastronômicas voltadas a clientes e parceiros da instituição.

“Esse reconhecimento mostra que crescemos sem abrir mão do nosso DNA: a personalização e o cuidado humano com cada cliente. Cada roteiro é pensado como se fosse para nós mesmos”, afirma Daniel Frischmann, que migrou do setor imobiliário e de projetos internacionais para o turismo premium.

Para Katy Frischmann, formada em Relações Internacionais e com passagem pelo mercado financeiro, “o que nos move é o vínculo humano. Queremos que o cliente se sinta acolhido e surpreendido em cada etapa da viagem. Nosso trabalho é criar memórias, não apenas itinerários”.

Com uma estrutura enxuta e foco na personalização, o casal mantém parcerias com operadores internacionais e tem apostado em estratégias que unem exclusividade e eficiência. “O crescimento constante, aliado à fidelização dos nossos clientes e à expansão das parcerias corporativas, abrem espaço para fazer da FNT um dos principais representantes do turismo de luxo no país”, comera Frischmann.