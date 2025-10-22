Esri e UNFPA estendem parceria estratégica para apoiar a rodada do censo de 2030

Esri, líder mundial em inteligência de localização, anunciou hoje a extensão de sua parceria estratégica com o Fundo de População das Nações Unidas (UNFPA) em apoio ao censo de 2030. Baseado em uma cooperação bem-sucedida durante o censo de 2020, a parceria visa incorporar a tecnologia de Sistemas de Informações Geográficas (SIG) em todas as fases do trabalho de censo. Ao utilizar o SIG, os institutos nacionais de estatística e censo terão acesso a dados mais confiáveis ??e baseados em localização, além de métodos de planejamento, coleta e disseminação mais rápidos e eficientes.

"Projetos de censo nacional podem envolver com frequência o mapeamento de um país inteiro", disse Linda Peters, Diretor Global de Desenvolvimento de Negócios da Esri. "O SIG está se tornando crucial para todas as etapas de um censo, mas sua implantação é uma novidade para muitos institutos nacionais de estatística. Temos o prazer de prover os recursos que podem viabilizar este feito de coleta e comunicação de dados confiáveis em larga escala."

A integração de inteligência de localização em operações censitárias é crucialàtomada de decisões com informação que impactam as comunidades. Por exemplo, os dados do censo podem ajudar a determinar onde construir novas escolas, onde os serviços de saúde para idosos são mais necessários e como priorizar outros serviços públicos essenciais. Esta cooperação entre a Esri e o UNFPA garante que os países tenham o apoio e os recursos necessários para conduzir censos bem-sucedidos, auxiliando, em última análise, na tomada de decisões e na alocação de recursos.

A Esri irá cooperar há muito tempo com institutos nacionais de estatística para ajudá-los a integrar informações estatísticas e geoespaciais. Em 2020, o UNFPA utilizou a tecnologia da Esri para criar o painel de Vulnerabilidade PopulacionalàCOVID-19 do UNFPA. A ferramenta interativa proporcionou aos profissionais de saúde pública, formuladores de políticas e ao público em geral acesso a informações sobre populações vulneráveis ??à COVID-19, ajudando a direcionar os esforços de preparação e resposta, e salvar vidas.

A parceria renovada é particularmente significativa para países que enfrentam desafios no financiamento e na realização de seus censos. Ao prover as ferramentas e o apoio financeiro necessários, a Esri e o UNFPA ajudam estas nações a obter dados censitários precisos e oportunos, essenciais ao planejamento e desenvolvimento eficazes. Durante a última rodada do censo, a Esri apoiou mais de 45 países mediante seu programa de subsídios, com apoio financeiro do UNFPA para metade destas nações.

Para saber mais sobre como a Esri ajuda os escritórios de estatística a adotar um enfoque geográfico para a coleta de dados do censo, acesse esri.com/en-us/industries/official-statistics/geospatial-enablement-program/overview.

