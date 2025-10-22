Andersen Consulting adiciona amplitude às capacidades de transformação digital com a MOYO

A Andersen Consulting continua expandindo suas capacidades empresariais e transformação tecnológica através de um acordo de colaboração com a MOYO, uma consultoria digital que fornece soluções integradas em estratégia, dados, tecnologia, engenharia e desenvolvimento de talentos.

Fundada em 2007 pelo diretor-geral Pierre le Roux, a MOYO combina serviços de consultoria, tecnologia e capital humano para ajudar uma base diversa de clientes, de startups a grandes empresas nos setores de serviços financeiros, mineração e varejo, implementar sistemas escalonáveis, otimizar processos e fornecer soluções personalizadas que capturam novas oportunidades na economia digital.

"Na MOYO, acreditamos que a transformação digital só tem sucesso quando as soluções são construídas com empatia profunda e um claro entendimento das pessoas por trás do negócio", afirmou Pierre. "Nossa colaboração com a Andersen Consulting reflete o mesmo compromisso com uma mudança significativa e a longo prazo".

"A combinação de expertise técnica e inovação prática da MOYO tornam a empresa uma adição complementar a nossa plataforma de consultoria", afirmou Mark L. Vorsatz, presidente global e CEO da Andersen. "Sua habilidade de integrar estratégia digital, sistemas de dados e execução em engenharia fortalece como entregamos resultados ininterruptos e sem fronteiras".

A Andersen Consulting é uma consultoria global que oferece um portfólio completo de serviços, que inclui estratégia corporativa, transformação empresarial, tecnologia, inteligência artificial e soluções em gestão de pessoas. A Andersen Consulting se integra ao modelo multidisciplinar da Andersen Global, oferecendo expertise de classe mundial nas áreas de consultoria, tributos, jurídico, avaliação, mobilidade global e assessoria, por meio de uma plataforma global com mais de 44.000 profissionais e presença em mais de 600 localidades, por meio de suas firmas-membro e empresas colaboradoras. A Andersen Consulting Holdings LP é uma sociedade limitada que fornece soluções de consultoria por meio dessas firmas e empresas em todo o mundo.

