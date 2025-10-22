Calix SmartHome e SmartTown irão facilitar ainda mais para os provedores aumentarem a receita e a confiança com experiências atrativas aos assinantes

Hoje, a Calix, Inc. (NYSE: CALX) anunciou novos e poderosos recursos Calix SmartHome™ e SmartTown®, que permitem que os provedores de serviços de banda larga (BSPs) acelerem o crescimento e expandam a participação de mercado com experiências excepcionais aos assinantes. Como parte de nossa inovação contínua para a plataforma de banda larga Calix e serviços gerenciados integrados SmartLife™, estes recursos incluem conectividade confiável para trabalhadores remotos e híbridos com HomeOffice IQ™, monitoramento profundo e obscuro de e-mails e alertas de violação via ScamWatch IQ™, bem como suporte para validação de golpes e resolução de roubos de identidade com o ScamPRO™. Além disto, um novo recurso SmartTown irá ajudar a aumentar o reconhecimento da marca para os BSPs e abrir novas oportunidades de monetização de Wi-Fi em espaços comunitários. Juntas, estas inovações ajudam os BSPs a diferenciar suas ofertas, gerando maior receita e receita média por usuário (ARPU), enquanto geram uma confiança duradoura nos assinantes. Com o Calix, os BSPs podem continuar se adaptando ao estilo de vida dos assinantes e criar novas oportunidades de crescimento e participação em suas comunidades.

No mercado atual, os BSPs precisam adotar ofertas com base em experiência para superar a comoditização e diferenciar seus negócios. Com a plataforma Calix, os BSPs podem oferecer estas experiências de modo eficiente para impulsionar o crescimento e a receita nos mercados residenciais. Clientes Calix como Jade Communications aumentaram seu Net Promoter Score? (NPS®) em 32 pontos com planos personalizados, a ECE Fiber aumentou a ARPU em 10% ao adicionar experiências de Wi-Fi ao ar livre e a Peñasco Valley Telephone Cooperative impulsionou um crescimento de mais de 7% na ARPU com ofertas baseadas em estilo de vida. A IA vem acelerando esta mudança, permitindo que os BSPs ofereçam experiências excepcionais a seus assinantes, abram novos fluxos de receita e continuem sua transformação como provedores de experiência de banda larga.

Como a SmartHome e a SmartTown estão integradasàplataforma Calix, estes novos recursos irão aumentar ainda mais a capacidade dos BSPs de implantar e gerenciar ofertas residenciais robustas que diferenciam, geram receita e aumentam a confiança graças a:

Conectividade confiável e fácil personalização no CommandIQ® para trabalhadores remotos e híbridos. O HomeOffice IQ irá permitir que os BSPs forneçam conectividade redundante com dispositivo de falha celular, garantindo que os assinantes desfrutem da mesma confiabilidade de classe empresarial na residência e no escritório. Com o aplicativo móvel Command IQ , os assinantes estarão aptos a personalizar facilmente suas configurações, ao garantir que os dispositivos escolhidos permaneçam conectados durante uma interrupção de rede. Isto irá permitir que os BSPs atraiam trabalhadores remotos e híbridos com ofertas personalizadas para aumentar a APRU e a confiança dos assinantes.

Monitoramento abrangente de golpes, validação e suporte especializado em roubos de identidade. O ScamWatch IQ dará aos BSPs mais uma forma de proteger os assinantes de atividades maliciosas. No Command IQ , os assinantes serão alertados quando uma violação for detectada e avisados sobre os próximos passos a seguir. Para assinantes mais criteriosos que precisam de recursos de segurança adicionais, o ScamPRO irá prover validação de golpes para comunicações suspeitas - como e-mails, sites, chamadas e mensagens de texto - e oferecer acesso 24 horas por dia, 7 dias por semana, a especialistas em resolução de roubos de identidade.

O ScamWatch dará aos BSPs mais uma forma de proteger os assinantes de atividades maliciosas. No Command , os assinantes serão alertados quando uma violação for detectada e avisados sobre os próximos passos a seguir. Para assinantes mais criteriosos que precisam de recursos de segurança adicionais, o ScamPRO irá prover validação de golpes para comunicações suspeitas - como e-mails, sites, chamadas e mensagens de texto - e oferecer acesso 24 horas por dia, 7 dias por semana, a especialistas em resolução de roubos de identidade. Um paywall seguro para o SmartTown Wi-Fi reforçando o valor da marca em espaços comunitários. O paywall do SmartTown irá oferecer uma nova oportunidade para os BSPs aumentarem o reconhecimento da marca com acesso Wi-Fi seguro em locais ao ar livre, festivais, instalações esportivas e parques. Um portal de login intuitivo irá tornar as experiências de integração e pagamento simples e memoráveis ??a todos os usuários, ajudando a aumentar o valor da marca. Com a plataforma Calix, os BSPs poderão implementar e gerenciar facilmente o paywall, ajudando a gerar receita adicional.

Para permitir ainda mais a inovação e satisfazer as necessidades de implantação em evolução, a Calix também vem expandindo o portfólio Unlimited Subscriber Wi-Fi 7 líder de mercado com o GigaSpire® 7u6 e o 7u6m, bem como o GigaPro® 7p6. Estes sistemas irão ajudar os BSPs a atender a uma gama mais ampla de aplicações residenciais, comerciais e de unidades multifamiliares. Sistemas Wi-Fi 7 adicionais estão planejados para 2026.

William S. Helmly, Presidente e Diretor Executivo da Home Telecom, disse: "Na Home Telecom, nossa missão sempre foi fortalecer as comunidades que atendemos. Com os mais recentes recursos Calix SmartHome e SmartTown, continuaremos transformando o modo como oferecemos experiências excepcionais e diferenciadas a cada assinante, seja em sua residência ou em nossas comunidades. Estes avanços também irão nos ajudar a proteger as famílias e mantê-las conectadas ao que mais importa. Após expandir o SmartTown a 12 comunidades em apenas sete meses, as novas inovações só irão ajudar a acelerar nosso crescimento e construir uma Carolina do Sul mais conectada."

Amrit Chaudhuri, Diretor de Marketing da Calix, disse: "Experiências diferenciadas para os assinantes são a base de residências inteligentes e comunidades conectadas. Com a plataforma de banda larga Calix, permitimos que provedores de serviços de banda larga conectem e protejam assinantes, abrindo novas oportunidades de crescimento e inovação em serviços. Os avanços atuais não representam apenas novos recursos para SmartHome e SmartTown; eles são catalisadores para uma confiança mais profunda dos assinantes e um futuro em que a banda larga atenda a todas as necessidades dos assinantes, permitindo que interajam com segurança no mundo digital ao seu redor."

Descubra mais sobre o Calix SmartHome e o SmartTown se unindoàtransmissão ao vivo da ConneXions 2025 em 21 de outubro, das 8h às 10h30 (horário do Pacífico).

Sobre a Calix

A Calix, Inc. (NYSE: CALX) é uma empresa de serviços gerenciados e plataforma baseada em nuvem e dispositivos de IA agêntica. Os provedores de serviços de comunicação utilizam a plataforma agêntica e os serviços gerenciados da Calix para simplificar operações, interação e atendimento; inovar para seus assinantes clientes, empresariais e estatais; e aumentar seu valor para membros, investidores e comunidades que atendem.

Nossa plataforma integral de IA e serviços gerenciados democratizam o uso de dados, ao possibilitar que nossos clientes de qualquer porte operem com eficiência, conquistem assinantes e proporcionem experiências excepcionais. A Calix se dedica a impulsionar a melhoria contínua em parceria com nosso ecossistema em crescimento para apoiar a transformação de nossos clientes e suas comunidades.

