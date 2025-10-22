A Plataforma de Banda Larga agêntica da Calix, construída na infraestrutura de dados e IA do Google Cloud, irá oferecer inovação revolucionária para que os provedores liderem a era da IA

A Calix, Inc. (NYSE: CALX) anunciou hoje a próxima geração da Plataforma de Banda Larga Calix, totalmente evoluída para IA agêntica e desenvolvida especificamente para atender aos requisitos de fluxo de trabalho, dados, segurança e informações de provedores de serviços de banda larga (BSPs). Ao aproveitar 14 anos de inovação em plataforma e profunda experiência operacional, e construída na infraestrutura confiável de IA e dados do Google Cloud, incluindo os modelos Vertex AI e Gemini do Google, a Calix expandiu sua plataforma para implementar recursos de IA agêntica que irão simplificar drasticamente as operações, acelerar a inovação e criar maior valor em escala para seus clientes. A Plataforma Calix, habilitada para IA, irá revolucionar o modo como as BSPs competem e conquistam seus mercados.

Disponível ainda neste trimestre, a plataforma Calix de última geração (desenvolvida no Google Cloud) irá capacitar os BSPs a:

Simplificar operações com soluções de IA agêntica desenvolvidas especificamente para banda larga, que automatizam fluxos de trabalho e aumentam a eficiência.

com soluções de IA agêntica desenvolvidas especificamente para banda larga, que automatizam fluxos de trabalho e aumentam a eficiência. Inovar mais rápido com agentes de tomada de decisão inteligentes e informações em tempo real, que proporcionam experiências personalizadas aos assinantes e lançam novos serviços com rapidez.

com agentes de tomada de decisão inteligentes e informações em tempo real, que proporcionam experiências personalizadas aos assinantes e lançam novos serviços com rapidez. Aumentar o valor para si próprios e suas comunidades ao desbloquear novos fluxos de receita, maximizar o ROI, preparar modelos de negócios para o futuro e liberar os BSPs de restrições de recursos.

Os clientes da Calix perceberam benefícios comerciais inovadores, incluindo atipicamente altas Net Promoter Scores? (NPS®), maior eficiência no suporte, menor rotatividade de assinantes e economia operacional significativa. O mecanismo de análise da plataforma, Calix Cloud, incluindo Service Cloud, Operations Cloud e Engagement Cloud, impulsiona as principais funções comerciais dos BSPs: atendimento ao cliente, operações e marketing. Os provedores que utilizam o Calix Cloud atingiram um aumento de até 65% na resolução na primeira chamada e um crescimento de até 65% na receita com campanhas direcionadas, conforme dados internos da Calix.

Desde novembro de 2023, a Calix investiu mais de US$ 100 milhões para desenvolver estrategicamente sua Plataforma de Banda Larga para IA agêntica. No centro desta transformação está uma arquitetura de diversos níveis projetada para fornecer IA segura e prática em escala. Esta arquitetura começa com um nível de dados avançado que agrega com segurança dados de telemetria e comportamentais em um nível de conhecimento que inclui gráficos de conhecimento, aprendizagem automática, incorporações e uma arquitetura RAG (Retrieval-Augmented Generation) avançada, garantindo que modelos de linguagem de grande porte (LLMs) sejam precisos e compreendam o contexto.

Os servidores MCP (Model Context Protocol) permitem a contextualização e a correlação em tempo real de fontes de dados empresariais, como sistemas de gestão de campanhas, verificação de incidências e gestão de pessoal, no nível de conhecimento. Um nível de orquestração e confiança permite que agentes automatizados e baseados em tarefas executem fluxos de trabalho em operações, marketing, atendimento ao cliente, técnicos de campo e comunicações com assinantes. Esta arquitetura estratégica capacita os BSPs a implantar IA agêntica com confiança, complementando as equipes humanas com automação segura, escalável e adaptada ao contexto.

Um elemento central da plataforma Calix de IA agêntica é o uso de infraestrutura de IA do Google Cloud, que inclui Vertex AI, Agent Development Kit e Gemini. Estes recursos irão ajudar a Força de Trabalho de Agentes da Calix a automatizar tarefas complexas, incorporando agentes sofisticados diretamente aos fluxos de trabalho diários dos BSPs. O resultado é uma IA segura, confiável e prática que capacita os BSPs a simplificar o marketing, as operações e o atendimento ao cliente.

A evolução do Calix Cloud na plataforma Calix é construída sobre uma base segura e escalável com uso das principais tecnologias do Google Cloud e irá aderir aos princípios da estrutura de Operações de Rede Autônomas do Google Cloud. A Calix aproveita o Google Kubernetes Engine (GKE) para orquestração e implantação massivas. A Calix também utiliza os serviços avançados de nuvem de dados do Google Cloud, como o Big Query para gerenciamento de lago de dados e o Spanner para garantir que todos os dados do provedor sejam armazenados de modo consistente e ativados instantaneamente em todo o mundo. Esta base é protegida pelos recursos de segurança de nível empresarial do Google, que unificam e protegem dados críticos do provedor, garantindo conformidade e confiabilidade.

Angelo Libertucci, Chefe Global do Setor de Telecomunicações do Google Cloud, disse: "Nossa sólida parceria com a Calix visa, fundamentalmente, capacitar provedores para o sucesso na era da IA. Ao combinar o desempenho confiável da infraestrutura do Google Cloud - do GKE para escala, ao Vertex AI para gestão de agentes e ao Gemini para inteligência - com a experiência de domínio, o conhecimento operacional e os agentes da Calix, oferecemos uma plataforma segura de ponta a ponta a nossos clientes. Esta cooperação permite que os BSPs simplifiquem drasticamente suas operações e entreguem com rapidez valor e experiências preditivas a seus assinantes."

Shane Eleniak, Diretor de Produtos da Calix, disse: "Somente uma sequência completa e otimizada para IA de ponta a ponta pode proporcionar o tipo de transformação que imaginamos, e é exatamente isto que nossa parceria com o Google Cloud torna possível. Nossa nova plataforma de IA democratiza dados, conhecimento e confiança para incorporar modelos sofisticados de IA generativa e aprendizagem automática diretamente aos fluxos de trabalho, ao impulsionar decisões mais inteligentes e eficiência incomparável."

O compromisso da Calix com a inovação e a parceria se reflete em seu investimento contínuo em IA e tecnologia de banda larga. Com 26 anos de liderança em banda larga e mais de US$ 2 bilhões investidos, incluindo US$ 100 milhões em IA desde 2023, a Calix continua oferecendo soluções que simplificam operações, possibilitam experiências inovadoras para assinantes e agregam valor a membros, investidores e comunidades.

Todos os clientes Calix podem acessar o Calix Success, a premiada organização de sucesso do cliente da empresa, para alinhar liderança, equipe e análise para ativação eficaz de IA.

Michael Weening, Presidente e Diretor Executivo da Calix, disse: "A IA chegou e está mudando tudo. Na Calix, passamos 14 anos trabalhando ao lado de nossos clientes para construir e evoluir nossa plataforma habilitada para nuvem, o que nos dá profundo conhecimento sobre seus fluxos de trabalho, modelos de negócios e o que eles precisam para vencer. Ao combinar este conhecimento com a infraestrutura de IA e dados do Google Cloud, oferecemos a plataforma mais robusta do setor para provedores. Juntos, capacitamos nossos clientes a simplificar, inovar e crescer radicalmente como líderes na era da IA."

Una-seàtransmissão ao vivo da ConneXions 2025 em 21 de outubro, das 8h às 10h30 (horário do Pacífico) para saber mais sobre a próxima geração da Plataforma de Banda Larga da Calix.

Sobre a Calix

A Calix, Inc. (NYSE: CALX) é uma empresa de serviços gerenciados e plataforma de IA baseada em nuvem e dispositivos. Os provedores de serviços de comunicação utilizam a plataforma e os serviços gerenciados da Calix para simplificar operações, interação e atendimento; inovar para seus assinantes clientes, empresariais e estatais; e aumentar seu valor para membros, investidores e comunidades que atendem.

Nossa plataforma de IA integral e serviços gerenciados democratizam o uso de dados, permitindo que nossos clientes de qualquer porte operem com eficiência, conquistem assinantes e ofereçam experiências excepcionais. A Calix se dedica a impulsionar o aprimoramento contínuo em parceria com nosso ecossistema em crescimento para apoiar a transformação de nossos clientes e suas comunidades.

