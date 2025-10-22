XPRIZE e Avanci anunciam parceria para oferecer expertise em propriedade intelectual e licenciamento a inovadores

A XPRIZE, líder mundial na criação e operação de competições com incentivos para resolver os maiores desafios da humanidade, e a Avanci, líder global independente em plataformas completas de licenciamento de propriedade intelectual, anunciaram hoje uma parceria para apoiar os inovadores da XPRIZE.

Por mais de três décadas, as competições da XPRIZE têm impulsionado soluções inovadoras que vão muito além das próprias competições, transformando setores, inspirando novas tecnologias e criando um ecossistema global extraordinário de inovadores dedicadosàresolução de problemas. Essa parceria com a Avanci garante que equipes e ex-participantes da XPRIZE tenham acessoàexpertise e aos recursos necessários para proteger, expandir e amplificar seu impacto no mundo real, por meio do conhecimento e da experiência da Avanci em proteção e licenciamento de propriedade intelectual (IP). O suporte personalizado da Avanci ajudará esses empreendedores a proteger suas inovações revolucionárias, navegar por cenários complexos de licenciamento e posicioná-las para o sucesso.

"O impacto do nosso trabalho vai muito além da conclusão de uma competição da XPRIZE. O impacto das equipes continua a transformar setores e melhorar vidas muito depois da entrega do prêmio", disse Anousheh Ansari, CEO da XPRIZE. "Nossos inovadores já geraram mais de 9.700 patentes, e esse número continua crescendo, com trabalhos que promovem mudanças reais em todo o mundo. Com a expertise da Avanci, estamos ajudando-os a proteger e ampliar essas inovações para gerar impacto duradouro em todos os setores".

Kasim Alfalahi, fundador e CEO da Avanci, acrescentou: "somos inspirados pela missão da XPRIZE de resolver os maiores desafios da humanidade por meio da inovação. Nossa equipe possui décadas de experiência em propriedade intelectual e licenciamento em algumas das maiores empresas globais de diversos setores. Ao nos envolvermos desde o início do processo criativo, podemos capacitar os inovadores a proteger e ampliar suas soluções para gerar impacto máximo. Nossas organizações se complementam perfeitamente. Juntos, podemos ajudar os inovadores a transformar sua visão de um mundo melhor em realidade".

A Avanci já prestou assessoria a diversas equipes da XPRIZE em seis competições da XPRIZE diferentes, incluindo participantes da recentemente premiada XPRIZE Rainforest. Um exemplo notável foi o apoio fornecidoàMap of Life Solutions (MOL), que conquistou US$ 2 milhões como uma das principais equipes por apresentar a tecnologia mais inovadora para explorar a biodiversidade da Terra.

Enquanto a Map of Life Solutions busca comercializar sua plataforma de inteligência sobre biodiversidade e ampliar o acesso a ferramentas escalonáveis de medição da biodiversidade, a empresa recorreuàAvanci com questões complexas sobre propriedade intelectual e licenciamento de conjuntos de dados globais de biodiversidade. A Avanci apoiou oferecendo orientação jurídica e estratégica para esclarecer direitos de uso de dados e avaliar opções de proteção de propriedade intelectual.

"O suporte da Avanci nos ajudou a enfrentar uma das etapas mais críticas para transformar nossa plataforma global de ciência da biodiversidade em um negócio viável", disse Chrissy Durkin, CCO da Map of Life Solutions. "A experiência deles nos deu confiança de que nossa inovação baseada em dados poderia crescer de forma responsável, protegendo nossa tecnologia e a integridade da ciência por trás dela".

A Avanci também apoiou a BIOSORRA, participante da competição XPRIZE Carbon Removal, uma empresa focada em soluções de remoção de carbono com biochar, auxiliando no desenvolvimento de uma estratégia robusta de propriedade intelectual que proteja suas inovações científicas e tecnológicas, ao mesmo tempo em que apoia a escalabilidade da empresa, seus objetivos de negócios e o impacto positivo de seu trabalho.

"Aproveitamos a expertise da Avanci para fortalecer a estrutura de propriedade intelectual da BIOSORRA, garantindo que ela evolua junto com nosso crescimento, proteja nossos avanços tecnológicos, fortaleça a reputação da marca e reforce a inovação com foco em nossa missão", afirmou Inés Serra Baucells, cofundadora e CEO da BIOSORRA.

A próxima fase da parceria entre a Avanci e a XPRIZE é desenvolver ferramentas para proteger e apoiar a propriedade intelectual, que poderão ser compartilhadas com a rede de ex-participantes da XPRIZE, composta por 650 equipes.

O anúncio da parceria ocorre antes do evento anual Visioneering da XPRIZE, que será realizado em Malibu, Califórnia, de 23 a 25 de outubro de 2025, reunindo líderes de todo o mundo para explorar futuros conceitos de prêmios. A Avanci será patrocinadora do evento e participará de um painel de discussão para compartilhar insights e experiências iniciais ao apoiar as equipes da XPRIZE nessa nova colaboração.

Sobre a XPRIZE

A XPRIZE é a líder global reconhecida na criação e execução de competições em grande escala para enfrentar os maiores desafios da humanidade. Há mais de 30 anos, nosso modelo único democratiza a inovação colaborativa e soluções cientificamente escaláveis que aceleram um futuro mais justo e abundante. Doe, saiba mais e crie conosco um mundo de abundância em xprize.org.

Sobre a Avanci

A Avanci acredita que compartilhar tecnologia patenteada pode ser mais simples. Como intermediária global e independente, não controlada por licenciadores ou licenciados, a Avanci atua na interseção de diferentes setores. Nossas soluções completas foram projetadas para trazer eficiência, conveniência e previsibilidade ao processo de licenciamento. Desde 2016, a Avanci impulsiona a inovação conectando empresas por meio de nossas plataformas de licenciamento.www.avanci.com

Contato com a mídia:

Caitlin Chase

Diretora sênior de comunicações

Caitlin.chase@xprize.org

210-386-1785

Ryan Peal

Vice-presidente sênior de marketing e comunicações

media@avanci.com

310-490-1915