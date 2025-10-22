Calix Agent Workforce se destaca como pioneira na colaboração entre seres humanos e IA para que os provedores possam simplificar as operações, inovar experiências e aumentar o valor

Hoje, a Calix, Inc. (NYSE: CALX) anunciou a Calix Agent Workforce™ em sua plataforma Broadband de última geração, transformando as principais funções do negócio: marketing, atendimento ao cliente, comunicações com assinantes, operações e técnicos de campo. Como parte da Plataforma Calix evoluída, a Calix Cloud® integrará uma força de trabalho agêntica desenvolvida para apoiar a colaboração segura e confiável entre humanos e IA, revolucionando os fluxos de trabalho para provedores de serviços de banda larga (BSPs) e transformando seus modelos de negócios para a era da inteligência artificial. Com a tecnologia da Plataforma Calix, esses novos recursos aumentarão a capacidade em uma escala sem precedentes para prestadoras de serviços de qualquer tamanho, permitindo que simplifiquem ainda mais as operações, inovem para os assinantes e aumentem seu valor.

Essa inovação marcante se baseia em 14 anos de profundo conhecimento da Calix sobre modelos de negócios e processos de trabalho de BSP, aperfeiçoando continuamente sua plataforma em estreita colaboração com os clientes. A Calix Agent Workforce oferecerá valor imediato por meio de IA segura, em um momento em que os BSPs estão formulando suas propostas de valor com base nas experiências dos assinantes para evitar pressões de mercado intensas que levamàcomodificação. Na próxima geração de sua plataforma, a Calix planeja incorporar recursos de agente no Calix Service Cloud, Engagement Cloud, Operations Cloud, no aplicativo móvel Command IQ® centrado no assinante e no Field Service App com foco em instalações. Juntas, essas inovações possibilitam que os BSPs transformem suas estratégias de entrada no mercado por meio de personalizações mais aprofundadas, melhorem as operações com produtividade da força de trabalho orientada pela IA e simplifiquem as interações com os assinantes com suporte inteligente.

Com base em uma arquitetura moderna de IA agêntica, que abrange dados, conhecimentos, orquestração, confiança e segurança, a avançada plataforma Calix oferece os elementos essenciais e a perfeita interoperabilidade que os BSPs precisam para transformar suas operações. Ao permitir resultados de IA seguros e confiáveis, a Plataforma Calix ajudará os BSPs a gerar valor comercial imediato.

Com a plataforma Calix de última geração, os BSPs podem ativar com segurança agentes de IA para transformar seus negócios e expandir a capacidade da força de trabalho em:

Marketing: com o Engagement Cloud, agentes de marketing, aliando tecnologia de IA a uma interface simplificada, segmentação expandida e inteligência avançada, ajudarão os profissionais de marketing de BSP a elaborar ofertas personalizadas para assinantes. Estes agentes analisarão os dados dos assinantes e segmentarão os públicos para lançar rapidamente campanhas omnicanal de alto impacto, impulsionando a aquisição de assinantes e orientando os clientes existentes para os serviços certos.

com o Engagement Cloud, agentes de marketing, aliando tecnologia de IA a uma interface simplificada, segmentação expandida e inteligência avançada, ajudarão os profissionais de marketing de BSP a elaborar ofertas personalizadas para assinantes. Estes agentes analisarão os dados dos assinantes e segmentarão os públicos para lançar rapidamente campanhas omnicanal de alto impacto, impulsionando a aquisição de assinantes e orientando os clientes existentes para os serviços certos. Atendimento ao cliente: com o Service Cloud, os agentes de serviço com tecnologia de IA proporcionarão suporte aos representantes de atendimento ao cliente (CSRs), otimizando seus fluxos de trabalho e amplificando sua produtividade. Quando consultado por um CSR, o agente de serviço utilizará uma base de conhecimento agregada para oferecer respostas contextualizadas, aprimorando a solução de problemas, acelerando o tempo de resolução e garantindo experiências impecáveis para os assinantes.

com o Service Cloud, os agentes de serviço com tecnologia de IA proporcionarão suporte aos representantes de atendimento ao cliente (CSRs), otimizando seus fluxos de trabalho e amplificando sua produtividade. Quando consultado por um CSR, o agente de serviço utilizará uma base de conhecimento agregada para oferecer respostas contextualizadas, aprimorando a solução de problemas, acelerando o tempo de resolução e garantindo experiências impecáveis para os assinantes. Comunicações para assinantes: com o CommandIQ, os agentes de assinantes com tecnologia de IA darão suporte a interações diretas com os assinantes, seja ligando ou interagindo com um agente de chat de IA em seu aplicativo móvel. Atuando cada vez mais como a primeira linha de suporte durante as interações com os assinantes, esses agentes recorrerão a um CSR quando for preciso para garantir resoluções rápidas e confiáveis.

com o CommandIQ, os agentes de assinantes com tecnologia de IA darão suporte a interações diretas com os assinantes, seja ligando ou interagindo com um agente de chat de IA em seu aplicativo móvel. Atuando cada vez mais como a primeira linha de suporte durante as interações com os assinantes, esses agentes recorrerão a um CSR quando for preciso para garantir resoluções rápidas e confiáveis. Operações: com o Operations Cloud, os agentes de operações com tecnologia de IA trabalharão com equipes de operações experientes para monitorar o desempenho, oferecer otimizações específicas ao contexto e automatizar a solução de problemas. Esses agentes irão incrementar a produtividade, aprimorar a eficiência e aplicar ações que obedeçam às normas empresariais,àcompatibilidade eàconformidade do setor, bem como às melhores práticas, fortalecendo a confiança e a excelência operacional.

com o Operations Cloud, os agentes de operações com tecnologia de IA trabalharão com equipes de operações experientes para monitorar o desempenho, oferecer otimizações específicas ao contexto e automatizar a solução de problemas. Esses agentes irão incrementar a produtividade, aprimorar a eficiência e aplicar ações que obedeçam às normas empresariais,àcompatibilidade eàconformidade do setor, bem como às melhores práticas, fortalecendo a confiança e a excelência operacional. Técnicos de campo: com o Field Service App, os agentes de serviço com tecnologia de IA podem automatizar diagnósticos, acelerar a resolução de problemas e otimizar as instalações em tempo real. Ao capacitar as equipes de campo com insights acionáveis ??e fluxos de trabalho automatizados, os BSPs fornecerão instalações mais rápidas e precisas, além de melhorar a experiência de integração do assinante, aumentando a eficiência operacional e a satisfação do assinante.

Chris Lovell, diretor de crescimento daCLtel, disse: “Na CLtel, a primeira interação com o assinante — especialmente durante a instalação — sempre foi um momento decisivo. Ao capacitar nossos técnicos de campo com a Calix Agent Workforce, pretendemos continuar a oferecer experiências excepcionais e eficientes ao primeiro contato e a dedicar mais tempo ao que realmente importa: construir confiança, dar suporte aos nossos assinantes e ajudar a manter nossas comunidades seguras. À medida que a IA eleva o papel e a responsabilidade de nossas equipes, ela inspira futuros líderes de tecnologia a se juntarem a nós para gerar um impacto positivo e duradouro em nossas comunidades”.

Shane Eleniak, diretor de produtos da Calix, disse: “A Calix Agent Workforce é essencial para nossa missão de ajudar os provedores de serviços a irem além da comoditização e liderarem com experiências diferenciadas. Em um momento de oportunidades sem precedentes em banda larga, a Calix oferece o tipo de transformação que nossos clientes estavam esperando: simplificando seus negócios, inovando para seus assinantes e aumentando seu valor. Esses agentes agênticos, incorporados na plataforma Calix Broadband de última geração, atuarão como um multiplicador de força em todas as áreas do negócio de um provedor, incluindo marketing, atendimento ao cliente, comunicações com assinantes, operações e técnicos de campo. Combinando experiência humana com precisão orientada por IA, o Calix Agent Workforce expandirá rapidamente a capacidade e ajudará nossos clientes a liderar seus mercados”.

Participe da transmissão ao vivo do ConneXions 2025 em 21 de outubro, das 8h às 10h30 (horário do Pacífico), para saber mais sobre a Calix Agent Workforce.

