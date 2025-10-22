MadeiraMadeira lança plataforma de serviços

A rotina das casas brasileiras está passando por transformações impulsionadas pela digitalização e pelo aumento da demanda por conveniência. Pensando nesse cenário, a MadeiraMadeira, uma das maiores plataformas online especializadas em produtos e soluções para a casa da América Latina, apresenta a MadeiraMadeira Serviços, uma nova frente voltada à integração de serviços domésticos. A proposta é oferecer, em um único aplicativo, opções como montagem de móveis, pequenos reparos e manutenção, com contratação digital, suporte técnico e acompanhamento online.

Mais do que uma expansão de portfólio, o lançamento reflete uma mudança de comportamento: consumidores que desejam otimizar o tempo e simplificar o dia a dia, mantendo o controle sobre os serviços realizados em suas casas.

Segundo Robson Privado, cofundador e CGO da MadeiraMadeira, a nova solução nasce para responder a essa necessidade crescente. “Nos últimos anos, vimos a digitalização transformar setores inteiros. Com os serviços domésticos, não é diferente. A ideia é tornar esse processo mais ágil, padronizado e transparente para o consumidor”, explica.

A plataforma reúne uma rede de profissionais homologados, que passam por verificação técnica e avaliação contínua dos usuários. Entre os serviços disponíveis estão montagem, limpeza de estofados, impermeabilização, faz-tudo, eletricista e encanador. Todas as etapas são intermediadas digitalmente, com garantia e suporte em caso de imprevistos.

“Cuidar da casa envolve manutenção e melhoria constantes. Com a nova plataforma, buscamos integrar esses serviços dentro do ecossistema digital da empresa, oferecendo uma experiência mais prática e segura”, complementa Privado. A MadeiraMadeira Serviços pretende fechar 2025 com aproximadamente 1 milhão de atendimentos, reforçando sua posição como uma das principais referências em soluções residenciais no país.

Como funciona

Por meio do aplicativo ou site da MadeiraMadeira, o cliente seleciona o serviço, preenche as informações e realiza o pagamento online. Nos serviços padronizados, o valor é apresentado de forma transparente e o profissional é indicado com base em critérios de qualidade e localização.



Já nos serviços sob demanda, como faz-tudo, encanador ou eletricista, o usuário pode comparar propostas, verificar avaliações e escolher o prestador que melhor se encaixa à sua necessidade. Nenhuma transação é feita diretamente com o profissional, garantindo segurança, rastreabilidade e suporte durante todo o processo.

A iniciativa acompanha uma tendência global de digitalização dos cuidados com o lar, oferecendo um modelo que prioriza eficiência e confiabilidade.

Sobre a MadeiraMadeira

Criada em 2009, a MadeiraMadeira é uma das maiores plataformas online especializada em produtos e soluções para casas do Brasil, combinando e-commerce, marketplace e lojas físicas em um ecossistema completo que já atendeu mais de 13 milhões de clientes. Com sede em Curitiba e mais de 50 unidades físicas espalhadas pelo país, a empresa alia tecnologia e experiência para simplificar a relação das pessoas com o lar.



Hoje, além de produtos, reúne também serviços homologados com contratação digital, pagamento seguro e garantia. Mais do que vender móveis, a MadeiraMadeira entrega soluções para quem valoriza praticidade, segurança e confiança em todas as etapas do cuidado com a casa.