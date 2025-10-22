Voluntariado avança e reforça responsabilidade social

Mais do que um gesto de solidariedade, o voluntariado vem se firmando como uma poderosa ferramenta de transformação social e fortalecimento da democracia no Brasil. Regulamentado pela Lei nº 9.608/1998, o trabalho voluntário é exercido por pessoas físicas em entidades públicas ou privadas sem fins lucrativos e, nas últimas décadas, passou a ter papel estratégico dentro do Terceiro Setor.

Com o avanço da conectividade e do trabalho remoto, o voluntariado digital ampliou as possibilidades de engajamento, permitindo que cidadãos de diferentes regiões contribuam para causas sociais, ambientais e educacionais, explica o advogado Tomáz de Aquino Resende, especialista em Terceiro Setor. “As novas modalidades de voluntariado permitem impacto em escala nacional e aproximam a população das organizações da sociedade civil”, afirma.

Segundo dados divulgados pela Assembleia Legislativa de Minas Gerais (ALMG), 57 milhões de brasileiros se declaram voluntários, e cerca de 20 milhões atuam de forma regular. Em duas décadas, o número de voluntários ativos cresceu 50%, distribuídos de maneira equilibrada pelas regiões do país.

Para Tomáz, além das ações pontuais, muitas organizações têm estruturado programas de voluntariado corporativo e comunitário, com foco em resultados mensuráveis e em transformação sustentável. “Quando as empresas estimulam o engajamento de seus colaboradores, criam uma cultura de responsabilidade social que se estende para fora dos muros corporativos”, comenta.

O voluntariado, segundo o especialista, também fortalece valores democráticos ao aproximar o cidadão da vida pública e das causas coletivas. “Essa prática incentiva o senso de pertencimento e de corresponsabilidade social. Ser voluntário é exercer a cidadania na prática. É entender que a democracia se constrói no cotidiano, com pequenas atitudes que, somadas, geram grandes mudanças”, conclui o advogado.