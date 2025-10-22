ChipAgents capta rodada Série A de US$ 21 milhões para redefinir a IA em design de chips

A ChipAgents, plataforma de IA agentiva que está transformando o design e a verificação de chips, anunciou hoje o fechamento de uma rodada de financiamento Série A de US$ 21 milhões, elevando o total captado até o momento para US$ 24 milhões. A rodada foi liderada pela Bessemer Venture Partners, com participação estratégica da Micron, MediaTek, Ericsson e outras grandes empresas de semicondutores. Também participaram investidores-anjo de destaque – entre eles os novos conselheiros Wally Rhines, Raúl Camposano e Jack Harding –, além do apoio contínuo da ScOp Venture Capital (Ivan Bercovich) e da Amino Capital. Os recursos impulsionarão a expansão da empresa em desenvolvimento de produtos, aquisição de clientes e parcerias estratégicas no setor.

A missão da ChipAgents é levar o poder da inteligência artificial ao núcleo do design e da verificação de chips. A empresa acredita que qualquer profissional de engenharia deve ter acesso a ferramentas que tornem os aspectos mais complexos do desenvolvimento de hardware mais rápidos, intuitivos e produtivos. Os chips são a base do mundo digital, mas o processo de criá-los e verificá-los ainda é lento, caro e trabalhoso. Ao repensar os fluxos de trabalho com IA, a ChipAgents reduz os ciclos de design, acelera a inovação e ajuda empresas de semicondutores a entregar avanços que moldarão a próxima década da tecnologia.

“A automação do design eletrônico (EDA) impulsionou décadas de progresso nos semicondutores, mas as equipes de engenharia ainda enfrentam cadeias de ferramentas fragmentadas, altos custos e fluxos de trabalho que não acompanharam o aumento da complexidade dos chips”, afirmou o fundador e CEO, professor William Wang. “À medida que os projetos crescem, os ganhos de produtividade diminuem e a verificação continua altamente manual. Nossa visão é mudar isso. Com a ChipAgents, apresentamos uma plataforma unificada de IA agentiva projetada para automatizar tarefas rotineiras, acelerar o design e a verificação e permitir fluxos de trabalho nativos em IA que ajudam profissionais de engenharia a focar na inovação, não em tarefas repetitivas.”

Após o sucesso da rodada semente, a ChipAgents registrou um crescimento de 6.377% no uso mensal no primeiro semestre de 2025, utilizando IA agentiva para acelerar a geração de código RTL, criação de testbenches, depuração e verificação por meio de comandos intuitivos baseados em linguagem. O resultado: redução do tempo de lançamento no mercado, diminuição de custos e um novo patamar de produtividade no desenvolvimento de chips. Em equipes independentes, a ChipAgents alcança 80% mais produtividade em verificação em comparação com as práticas do setor e já está implementada em 50 das principais empresas de semicondutores. No início de seu segundo ano, a empresa registra crescimento 50 vezes maior na receita recorrente anual (ARR) em relação a 2024.

“A ChipAgents mostrou ter o melhor produto do mercado para design, depuração e verificação de RTL com IA voltado a desenvolvedores de chips”, afirmou Lance Co Ting Keh, sócio da Bessemer Venture Partners. “Estamos impressionados com a profunda expertise técnica do professor William Wang e com a equipe excepcional de especialistas em IA e design de hardware que ele montou. A abordagem agentiva da ChipAgents integra-se perfeitamente a todo o fluxo de trabalho de design de chips com IA, unindo ferramentas EDA diversas – da leitura de especificaçõesàanálise de formas de onda. Acreditamos que essa é a forma correta de enfrentar um processo tão complexo e em várias etapas. O retorno de clientes e especialistas técnicos confirma que a ChipAgents não só está automatizando tarefas isoladas, mas criando um verdadeiro multiplicador de força para engenheiros de hardware.”

“A Micron Ventures apoia empresas de IA ousadas, lideradas por pessoas visionárias que desenvolvem tecnologias transformadoras. A missão da ChipAgents de reinventar o design de chips com agentes de IA está totalmente alinhada ao nosso foco, principalmente em um momento em que os fabricantes de semicondutores precisam de soluções mais rápidas e inteligentes para atenderàdemanda cada vez maior por hardware de IA. Nesse ponto crucial de inflexão, a ChipAgents representa uma oportunidade de alto impacto para investir no futuro do desenvolvimento de semicondutores”, comentou Henry Huang, diretor de Investimentos da Micron Ventures.

A ChipAgents também reforçou sua liderança com a criação de um conselho consultivo de classe mundial, formado por alguns dos mais renomados veteranos da indústria de semicondutores. O novo conselho inclui Wally Rhines, ex-CEO da Mentor Graphics (hoje Siemens EDA); Raúl Camposano, ex-CTO da Synopsys; Jack Harding, ex-CEO da Cadence; e Erez Tsur, ex-CEO da Cadence Israel. Com a orientação adicional do conselheiro fundador, Dr. John Bowers, esses nomes trazem décadas de experiência em criar e expandir as empresas que definiram o setor de EDA.

“A ChipAgents demonstra o grande impacto que a IA pode ter em todas as etapas do design de circuitos integrados”, disse Wally Rhines. “Conversei com três grandes empresas de semicondutores que fizeram comparações de soluções de design baseadas em IA – e a ChipAgents foi a número um em todas elas.”

“A ChipAgents está abrindo uma nova era no design de semicondutores, em que a IA e a engenharia se unem para criar soluções mais inteligentes. As implicações para o setor são verdadeiramente transformadoras e fico entusiasmado em apoiar essa missão”, afirmou Raúl Camposano.

