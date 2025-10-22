Setor de TI projeta crescimento nas contratações

O setor de Tecnologia da Informação (TI) no Brasil projeta uma expectativa de emprego de 41% para o último trimestre de 2025, segundo a pesquisa Experis Tech Talent Outlook, conduzida pela Experis, vertical do ManpowerGroup especializada em recrutamento e gestão de talentos tecnológicos.

O índice representa uma queda de 10 pontos percentuais em relação ao trimestre anterior, sinalizando uma leve desaceleração no ritmo de contratações. Ainda assim, o Brasil, ao lado do México, lidera as projeções de contratação em TI na América Latina, superando a média global de 36%.

As áreas com maior demanda incluem Análise de Dados e Inteligência de Mercado, Sistemas Empresariais (como ERP, CRM e RH) e Soluções de Cloud Computing — segmentos que impulsionam a busca por profissionais especializados.

Para Joel Carrel, Head de Operações da Experis no Brasil, esse cenário reflete a adaptação das empresas às novas exigências do mercado: “a evolução digital redefine constantemente as estratégias organizacionais, e isso exige a presença de talentos especializados em TI. As empresas precisam de profissionais que consigam adaptar suas operações à velocidade da adoção tecnológica”, afirma.

Carrel também destaca que a combinação entre transformação digital, avanços tecnológicos e pressões econômicas tem influenciado diretamente o comportamento das organizações. “Esse contexto leva as companhias a priorizarem soluções tecnológicas, fundamentais para garantir competitividade no médio e longo prazo”, completa.

A pesquisa ainda evidencia que o setor de TI segue entre os mais otimistas quanto à geração de empregos, reforçando sua importância estratégica para o futuro das empresas. A próxima edição do estudo será divulgada em dezembro de 2025, com dados referentes ao primeiro trimestre de 2026.