Escolas do DF recebem o Folguedos Caipiras e suas tradições

Entre os dias 20 e 23 de outubro, escolas públicas do Distrito Federal recebem uma nova temporada do projeto Folguedos Caipiras, criado pela Cia. Armorial em parceria com artistas convidados. A proposta gratuita e itinerante conecta crianças e adolescentes à pluralidade das tradições populares brasileiras por meio de música, histórias e manifestações regionais.

As apresentações serão realizadas em instituições de ensino do Gama, Plano Piloto, Brazlândia, Ceilândia e Sobradinho, abrangendo estudantes de diferentes faixas etárias e contextos sociais. A cada parada, o espetáculo transforma o espaço escolar em um território de celebração e aprendizado.

O músico e violeiro Marcello Linhos, idealizador do projeto ao lado de artistas da Cia. Armorial, explica que a nova temporada traz um formato cênico renovado. “Vamos contar a diversidade cultural do Brasil, trazendo músicas e histórias de cada região para que crianças, adolescentes e professores se reconheçam e sintam orgulho de suas origens”, comenta um dos artistas do projeto, Marcello Linhos.

Música, histórias e celebração coletiva



O espetáculo é estruturado em torno das cinco regiões do país, com composições inspiradas em tradições como o Boi do Norte, a Catira do Centro-Oeste, a Capoeira do Nordeste, o Carnaval do Sudeste e o Fandango do Sul. Cada parte combina narrativa, som e movimento, propondo uma imersão nas expressões populares de cada território.

Mais do que assistir, o público participa ativamente. Segundo Linhos, o objetivo é transformar cada apresentação em uma grande festa: “Todos cantam, dançam e participam junto com os artistas, vivendo de perto a riqueza dos folguedos brasileiros”, explica. “Além do caráter artístico, o projeto tem uma dimensão pedagógica muito forte, porque pensamos cada música e cada texto como oportunidades de aprendizado e de valorização da cultura brasileira”, completa o músico Marcelo Lima.

A proposta de interação direta é também pedagógica. “O contato com os estudantes é sempre maravilhoso, porque muitas vezes eles só conhecem essas manifestações por livros ou vídeos, e aqui vivenciam de perto a música, a dança e os instrumentos”, destaca Lima.

Um time de artistas com trajetórias diversas



A equipe que dá vida ao projeto reúne nomes reconhecidos da cena instrumental e teatral brasileira. O violonista Nelson Latif formou sua identidade musical na cena jazzística paulistana dos anos 1980 e tornou-se referência por fundir o choro e o jazz com influências clássicas e afro-brasileiras.

Linhos, músico e compositor de Brasília, tem na viola caipira sua principal expressão artística. Após anos dedicados ao rock, mergulhou na cultura raiz e lançou o álbum Violinha Caipira, inspirado no Cerrado e nas tradições do interior do país.



Já o bandolinista Marcelo Lima é multi-instrumentista e professor, com longa trajetória na Escola de Música de Brasília e no Clube do Choro, sendo reconhecido por seu estilo virtuoso e sensível.

O grupo se completa com Fred Magalhães (percussionista), compositor e diretor artístico, fundador do Patubatê; Andrea Teixeira (flauta), a também pianista acumula 18 prêmios nacionais e internacionais e é idealizadora do projeto Sons do Cerrado, com 13 CDs publicados na série. Reconhecida pela pesquisa e divulgação da música brasileira; e a atriz Adriana Nunes, da Cia. de Comédia Os Melhores do Mundo, que traz ao projeto o humor e a arte da contação de histórias, reforçando a dimensão lúdica e educativa das apresentações. A artista acumula quase três décadas de carreira em teatro, cinema e televisão.

Assim como em temporadas anteriores, o projeto deverá contar com participações especiais de convidados surpresa, mantendo a atmosfera dinâmica e acolhedora.

Cultura como experiência de pertencimento



O Folguedos Caipiras é uma criação coletiva que une música, teatro e oralidade para valorizar as manifestações populares. A cada edição, as histórias se renovam, assim como as parcerias com artistas convidados.

Realizado com recursos do Fundo de Apoio à Cultura (FAC), da Secretaria de Estado de Cultura e Economia Criativa do Distrito Federal, o projeto reforça o papel da arte como ferramenta de educação e cidadania. Em cada escola, o espetáculo é mais do que uma apresentação: é um convite à escuta, à memória e à celebração das raízes do Brasil.

Serviço:



Projeto Folguedos Caipiras – Temporada 2025, com Cia. Armorial e convidados



20/10 (segunda-feira), vespertino (14h) – CED Gesner Teixeira, Gama

20/10 (segunda-feira), noturno EJA - CED Estância III, PLANALTINA

21/10 (terça-feira), matutino – EC 115, Asa Norte, Plano Piloto

21/10 (terça-feira), vespertino – EEDV, Plano Piloto

22/10 (quarta-feira), matutino, (9h30), EC 22, CEILÂNDIA

22/10 (quarta-feira), vespertino (14h às 14h45) – INCRA 8, Brazilândia

23/10 (quinta-feira), vespertino (14h às 14h45) – EC Santa Helena, Sobradinho

Vídeo do espetáculo pode ser conferido no YouTube

