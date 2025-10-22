Clinipae promove campanha especial durante Outubro Rosa

Com o objetivo de incentivar o cuidado com a saúde feminina, a Clinipae anunciou a oferta de pacotes especiais de exames voltados à prevenção e ao diagnóstico precoce do câncer de mama.



A iniciativa integra a agenda de conscientização do Outubro Rosa, que busca ampliar o acesso a exames essenciais, como mamografia e ultrassonografia, fundamentais para a detecção antecipada da doença.



A unidade preparou três opções de pacotes de exames, disponíveis tanto para associadas Riopae, quanto para o público em geral, ampliando o acesso aos cuidados preventivos com a saúde. O pacote mais completo inclui ultrassonografia e mamografia, com possibilidade de parcelamento em até 10 vezes sem juros para associadas Riopae.



“A Clinipae tem como missão facilitar o acesso à saúde preventiva para as associadas. Para isso, desenvolvemos combos promocionais que reúnem exames e consultas com valores abaixo do mercado, sem abrir mão da segurança no atendimento. Além disso, oferecemos um processo facilitado de marcação, buscando garantir que as associadas possam cuidar da saúde com praticidade e conforto”, detalha Vinícius Chaves de Mello, CEO do Grupo Riopae



Segundo dados do Ministério da Saúde e do Instituto Nacional de Câncer (INCA), o Brasil deve registrar mais de 73 mil novos casos de câncer de mama em 2025. O levantamento revela ainda uma queda na taxa de mortalidade entre mulheres de 40 a 49 anos, reforçando a importância do diagnóstico precoce na luta contra a doença.



Entre 2018 e 2023, conforme análise do Colégio Brasileiro de Radiologia e Diagnóstico por Imagem (CBR), mais de 108 mil mulheres com menos de 50 anos receberam diagnóstico de câncer de mama no país, o que representa, em média, uma a cada três pacientes identificadas com a doença. As informações são da Agência Brasil.



Quando identificado em estágios iniciais, o tratamento tende a ser menos invasivo e apresentar resultados mais positivos. “Pensando nisso, a Clinipae, alinhada ao compromisso da Riopae de cuidar da saúde integral de suas associadas, decidiu promover, durante o Outubro Rosa, a oferta dos combos especiais de exames e consultas. O objetivo é conscientizar e, ao mesmo tempo, ampliar as oportunidades de acesso à prevenção, incentivando as mulheres a priorizarem o autocuidado”, reforça o CEO.

O profissional também enfatiza que a atuação da Clinipae não se limita ao período da campanha Outubro Rosa. Durante todo o ano, são mantidas parcerias com clínicas e laboratórios conveniados, que possibilitam a realização de diversos exames a valores reduzidos, com foco em garantir que a prevenção e o cuidado contínuo estejam sempre ao alcance das associadas e fortalecendo, assim, a saúde preventiva como parte essencial da rotina.

“Contamos com uma equipe médica formada por especialistas de diversas áreas, que trabalham para oferecer diagnósticos precisos e orientações adequadas. Nosso compromisso vai além da consulta: buscamos proporcionar um atendimento humanizado, que transmite confiança e reforça o cuidado integral com a saúde das associadas Riopae”, finaliza Vinícius Chaves de Mello.

Para mais informações sobre a campanha da Clinipae, basta acessar: https://www.clinipae.com.br/site/home