Columbário oferece alternativa digna para preservar memórias

Em meio às transformações culturais e ambientais que vêm moldando os rituais de despedida, os columbários são uma alternativa respeitosa e sustentável para a preservação da memória de pessoas falecidas. No Brasil, esse modelo está disponível em diferentes regiões, refletindo uma mudança de comportamento entre famílias que buscam formas mais íntimas e personalizadas de homenagear seus entes queridos.



Dados do setor reforçam o crescimento dessa modalidade. Uma pesquisa da Zurik Advisors, encomendada pelo Sindicato dos Cemitérios e Crematórios Particulares do Brasil (Sincep) e divulgada pela InfoMoney, aponta que o mercado brasileiro de death care fatura cerca de R$ 13 bilhões por ano. Já um levantamento da Business Research Insights estima que o mercado global de cuidados com a morte possa atingir US$ 207,38 bilhões até 2033.



No Crematório Metropolitano São João Batista, localizado no Rio de Janeiro e administrado pelo Grupo Riopae, o serviço de columbário oferece uma estrutura planejada para acolher com serenidade e respeito.



Vinícius Chaves de Mello, CEO do Grupo, explica que os nichos individuais, destinados à conservação das urnas de cremação, podem ser personalizados com imagens, objetos simbólicos e lembranças afetivas, permitindo que cada homenagem reflita a história e os vínculos de quem partiu.



“Além de oferecer segurança e preservação da memória do ente querido, o ambiente foi desenvolvido para proporcionar conforto aos familiares, que encontram um local de serenidade para momentos de visitação e reflexão”, afirma.



Espaço pensado para o bem-estar emocional

A estrutura do columbário do Crematório Metropolitano São João Batista foi desenhada com atenção aos detalhes para favorecer o acolhimento emocional das famílias. Cada receptáculo é acomodado em um local exclusivo, o que permite uma visualização plena tanto da própria urna quanto dos objetos que a acompanham. Além disso, o ambiente conta com poltronas, música ambiente e aromas selecionados com base na aromaterapia, criando uma atmosfera de tranquilidade.



“O espaço foi pensado para que cada visita seja uma experiência de paz e respeito”, explica Mello. “Esses elementos se unem para que o columbário seja não apenas um local de preservação da memória, mas também de cuidado com o bem-estar emocional dos visitantes”, complementa.



Além dos nichos, o local oferece capelas ecumênicas, áreas de velório, jardim de memória e uma infraestrutura voltada à experiência das famílias. Alguns espaços possuem capacidade para armazenar mais de uma urna, atendendo ao desejo de manter juntos os restos de entes queridos, o que reforça o vínculo afetivo e o caráter familiar do ambiente.



Sustentabilidade e consciência ambiental



A cremação, associada ao columbário, representa uma alternativa mais sustentável em relação às práticas tradicionais de sepultamento. Segundo o CEO do Grupo Riopae, essa escolha está alinhada às demandas de um futuro em que a consciência ambiental se torna cada vez mais relevante.



“Além de reduzir o impacto ao meio ambiente, a cremação oferece aos familiares a possibilidade de ter um espaço digno, acessível e harmonioso para homenagear a memória de quem partiu, sem a necessidade de deslocamentos frequentes a cemitérios”, destaca.



Mais do que uma solução prática, o columbário representa um espaço simbólico de continuidade e afeto. “Mesmo nos momentos mais difíceis, de dor e despedida, estamos presentes para acolher”, afirma o executivo. “Nosso propósito é garantir que cada família encontre não apenas um espaço de preservação da memória, mas também um ambiente de cuidado, dignidade e serenidade”, completa.



A proposta do Crematório Metropolitano São João Batista é transformar o ato da despedida em uma experiência de respeito e humanidade. “O columbário reflete essa missão de transformar a despedida em um gesto de amor, perpetuando lembranças com delicadeza e humanidade”, conclui.



Para saber mais, basta acessar: https://www.crematoriosaojoao.com.br/home