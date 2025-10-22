FICO anuncia 10 novas patentes, reforçando sua liderança em IA responsável e inteligência aplicada

A FICO, líder global em software analítico, anunciou que recebeu 10 novas patentes concedidas pelo Escritório de Patentes e Marcas dos Estados Unidos (USPTO) e pelo Escritório de Propriedade Intelectual do Canadá, reforçando sua posição como líder em inovação em IA responsável e no avanço da tecnologia de inteligência aplicada. Essas patentes abordam desafios críticos da indústria, incluindo IA responsável, detecção de vieses, prevenção a fraudes e privacidade de dados, aprimorando diretamente as capacidades das soluções de IA líderes de mercado da FICO.

O crescente portfólio de patentes da FICO destaca o compromisso da empresa com o avanço da IA responsável e a excelência na análise de transações. Até o momento, o portfólio da FICO inclui mais de 200 patentes nos Estados Unidos e em outros países, representando tecnologias inovadoras que impulsionam lucratividade, satisfação e proteção do cliente, além de crescimento em setores como serviços financeiros, telecomunicações, saúde, varejo, transporte, cadeia de suprimentos e outros.

“Nosso portfólio de patentes continua crescendo e reflete nosso compromisso com a inovação e o desenvolvimento de avanços tecnológicos para nossos clientes, soluções que não são apenas poderosas, mas também transparentes e confiáveis”, afirmou o Dr. Scott Zoldi, CIO da FICO. “Estamos ajudando nossos clientes a resolver problemas de forma responsável, seja identificando por que um modelo de IA fez uma determinada previsão ou detectando vieses sutis em conjuntos de dados complexos. Não estamos apenas avançando a tecnologia de IA, estamos tornando a IA responsável o novo padrão competitivo.”

As 10 novas patentes concedidas abrangem diversos aspectos de IA e tecnologia analítica:

Método para aprimoramento em tempo real de um algoritmo preditivo por meio de uma nova medição de deriva de conceito usando recursos gerados algoritmicamente : algoritmo de monitoramento em tempo real que identifica mudanças sistemáticas em comportamentos latentes de modelos de aprendizado de máquina, comparando-os com comportamentos esperados durante o desenvolvimento desses modelos. Essa tecnologia é essencial para a estratégia de IA responsável da FICO e para o FICO® Falcon® Fraud Manager.

: algoritmo de monitoramento em tempo real que identifica mudanças sistemáticas em comportamentos latentes de modelos de aprendizado de máquina, comparando-os com comportamentos esperados durante o desenvolvimento desses modelos. Essa tecnologia é essencial para a estratégia de IA responsável da FICO e para o FICO® Falcon® Fraud Manager. Redução de falsos positivos em modelos de detecção de anomalias : reduz a taxa de falsos positivos de fraude em transações anômalas realizadas no mesmo estabelecimento e/ou local onde o consumidor já transacionou anteriormente. Parte importante das soluções FICO® Falcon® Fraud Manager e FICO® Fraud Predictor with Merchant Profiles.

: reduz a taxa de falsos positivos de fraude em transações anômalas realizadas no mesmo estabelecimento e/ou local onde o consumidor já transacionou anteriormente. Parte importante das soluções FICO® Falcon® Fraud Manager e FICO® Fraud Predictor with Merchant Profiles. Modelagem supervisionada baseada em aprendizado de máquina de sensibilidades a possíveis interrupções : relacionada ao uso de aprendizado de máquina na preparação e análise de dados históricos para geração de modelos. Permite quantificar a sensibilidade das previsões quanto ao desempenho esperado de uma entidade diante de possíveis perturbações futuras. Tecnologia fundamental para o FICO® Resilience Index.

: relacionada ao uso de aprendizado de máquina na preparação e análise de dados históricos para geração de modelos. Permite quantificar a sensibilidade das previsões quanto ao desempenho esperado de uma entidade diante de possíveis perturbações futuras. Tecnologia fundamental para o FICO® Resilience Index. Treinamento de redes neurais artificiais com restrições : aprimoramentos técnicos no treinamento de modelos de aprendizado de máquina implementados por computador para promover explicabilidade e alinhamento com requisitos ou objetivos de negócios específicos. Implementado nas soluções FICO® Falcon® Fraud Manager, FICO® Fraud Predictor with Merchant Profiles, FICO® Open Banking Analytics e FICO® Transaction Scores.

: aprimoramentos técnicos no treinamento de modelos de aprendizado de máquina implementados por computador para promover explicabilidade e alinhamento com requisitos ou objetivos de negócios específicos. Implementado nas soluções FICO® Falcon® Fraud Manager, FICO® Fraud Predictor with Merchant Profiles, FICO® Open Banking Analytics e FICO® Transaction Scores. Atribuição de motivos a pontuações de modelos preditivos com informação mútua local : método inovador para identificar explicações para as pontuações de modelos de aprendizado de máquina. Integrado ao FICO® Falcon® Fraud Manager e ao FICO® Fraud Predictor with Merchant Profiles, permite que instituições financeiras compreendam e expliquem os fatores específicos que geram alertas de fraude, promovendo transparência e conformidade regulatória.

: método inovador para identificar explicações para as pontuações de modelos de aprendizado de máquina. Integrado ao FICO® Falcon® Fraud Manager e ao FICO® Fraud Predictor with Merchant Profiles, permite que instituições financeiras compreendam e expliquem os fatores específicos que geram alertas de fraude, promovendo transparência e conformidade regulatória. Segmentação usando recursos de valor zero em aprendizado de máquina : aborda a escassez de dados em produção, permitindo que modelos de aprendizado de máquina considerem dados ausentes como segmentações úteis para melhorar a precisão. Implementado na Plataforma FICO®, aprimora significativamente a precisão dos modelos e reduz falsos positivos ao reconhecer que valores zero podem conter informações preditivas relevantes.

: aborda a escassez de dados em produção, permitindo que modelos de aprendizado de máquina considerem dados ausentes como segmentações úteis para melhorar a precisão. Implementado na Plataforma FICO®, aprimora significativamente a precisão dos modelos e reduz falsos positivos ao reconhecer que valores zero podem conter informações preditivas relevantes. Sistema e método para linearização de mensagens de fontes de dados : otimiza o processamento de fluxos de dados por meio de uma sequência de tarefas especializadas, incluindo desembrulhar, normalizar e validar dados. Essa inovação alimenta o FICO® Decision Management Platform Streaming, permitindo decisões em tempo real em milhões de transações.

: otimiza o processamento de fluxos de dados por meio de uma sequência de tarefas especializadas, incluindo desembrulhar, normalizar e validar dados. Essa inovação alimenta o FICO® Decision Management Platform Streaming, permitindo decisões em tempo real em milhões de transações. Automação baseada em regras : aprimora resultados de verificação de software por meio de metodologias de teste orientadas por comportamento (BDD). Essa tecnologia amplia significativamente a cobertura de testes enquanto reduz a necessidade de manutenção, garantindo a confiabilidade de sistemas de decisão complexos.

: aprimora resultados de verificação de software por meio de metodologias de teste orientadas por comportamento (BDD). Essa tecnologia amplia significativamente a cobertura de testes enquanto reduz a necessidade de manutenção, garantindo a confiabilidade de sistemas de decisão complexos. Padrões de dados excessivamente otimistas e recursos latentes adversariais aprendidos : fortalece modelos de IA contra ataques adversariais potenciais, antecipando e mitigando vulnerabilidades. A tecnologia foi incorporada ao FICO® Falcon® Fraud Manager e ao FICO® Fraud Predictor with Merchant Profiles, aumentando a segurança e a resiliência.

: fortalece modelos de IA contra ataques adversariais potenciais, antecipando e mitigando vulnerabilidades. A tecnologia foi incorporada ao FICO® Falcon® Fraud Manager e ao FICO® Fraud Predictor with Merchant Profiles, aumentando a segurança e a resiliência. Recuperação de relacionamentos em listas particionadas de registros: abrange métodos para identificar e recuperar de forma eficiente relações entre registros particionados, aprimorando as capacidades do FICO® Identity Resolution Engine. A tecnologia melhora a resolução de entidades e a descoberta de relacionamentos em grandes e complexos conjuntos de dados.

O crescente portfólio de patentes da FICO reforça sua posição na vanguarda do desenvolvimento de IA responsável. Essas tecnologias transformadoras oferecem às empresas as capacidades essenciais para implementar sistemas de IA com desempenho excepcional, alinhados a padrões regulatórios e éticos em múltiplos setores.

Para conhecer a lista completa de patentes da FICO, acesse: https://www.fico.com/en/patents

Sobre a FICO

A FICO (NYSE: FICO) capacita decisões que ajudam pessoas e empresas ao redor do mundo a prosperarem. Fundada em 1956, a empresa é pioneira no uso de análises preditivas e ciência de dados para melhorar decisões operacionais. A FICO detém mais de 200 patentes nos Estados Unidos e em outros países para tecnologias que aumentam a lucratividade, satisfação do cliente e crescimento de negócios nos setores de serviços financeiros, seguros, telecomunicações, saúde, varejo e muitos outros. Com as soluções da FICO, empresas em mais de 80 países fazem desde a proteção de quatro bilhões de cartões de pagamento contra fraudes, até a melhoria da inclusão financeira e o aumento da resiliência da cadeia de suprimentos. O FICO® Score, utilizado por 90% dos maiores credores dos EUA, é a medida padrão de risco de crédito ao consumidor nos Estados Unidos e foi disponibilizado em mais de 40 outros países, melhorando a gestão de riscos, o acesso ao crédito e a transparência.

Saiba mais em https://www.fico.com

Participe da conversa em https://x.com/FICO_corp e https://www.fico.com/blogs/.

Para notícias e recursos de mídia da FICO, visite https://www.fico.com/en/newsroom.

FICO é uma marca registrada da Fair Isaac Corporation nos EUA e em outros países.

FICO e Falcon são marcas registradas da Fair Isaac Corporation nos Estados Unidos e em outros países.

Ver a versão original em businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20251022228057/pt/

Informações para imprensa:

InPress Porter Novelli

fico@inpresspni.com.br

FICO

Thais Sabatini

thaissabatini@fico.com