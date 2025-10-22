Empresa aposta no agro e projeta faturamento de R$ 202M

A p2xPay, empresa especializada em soluções de pagamento para programas de incentivo, premiações e benefícios corporativos, intensifica sua atuação no agronegócio brasileiro com projeções ambiciosas para 2025 e estima alcançar R$ 32 milhões em faturamento no setor, o que representaria 16% do faturamento total previsto de R$ 202 milhões — um salto de 30% em relação ao ano anterior.

Com mais de 600 empresas atendidas, incluindo nomes como Petrobras, Nortox, Rovensa, Claro, Chubb e Natura, a p2xPay oferece uma plataforma que viabiliza a entrega de prêmios em tempo real, com simplicidade operacional, segurança jurídica e transparência. A solução inclui cartões pré-pagos, ferramentas de pagamento flexíveis e suporte especializado, permitindo o controle completo do ciclo de premiação.

A estratégia de expansão da empresa no agronegócio incluiu a abertura de uma filial em Pederneiras (SP), no Centro-Oeste Paulista. De acordo com uma matéria da InvestSP, a indústria de Pederneiras representa 36,7% do PIB local, com destaque para fabricação de máquinas e equipamentos, produção de alimentos e indústria química.

Além da nova unidade, a p2xPay estabeleceu parcerias com representantes especializados para atender o setor nas regiões Centro-Oeste, Nordeste e Espírito Santo. “O agronegócio é um setor estratégico e prioritário para a p2xPay. Estamos expandindo nossa presença regional e realizando investimentos substanciais, como a inauguração da nossa filial em Pederneiras. Nosso compromisso com o agro brasileiro é inabalável”, afirma Felipe Andrade, COO da empresa.

O executivo destaca que a empresa está direcionando recursos para desenvolver soluções específicas para o setor. “Identificamos um potencial extraordinário no agronegócio e estamos ampliando significativamente nossa participação. Nossa meta é dobrá-la até o final de 2025, transformando o agro em um dos pilares fundamentais da p2xPay”, diz Andrade.

Segundo o estudo “Panorama de Benefícios Corporativos – Percepções e Expectativas para 2025”, realizado pela Onhappy, 62% das empresas brasileiras pretendem aumentar o orçamento destinado a premiações e benefícios no próximo ano. Esse cenário favorável reforça a aposta da p2xPay no setor.

Entre as soluções desenvolvidas para o agronegócio, destaca-se o cartão corporativo de gestão de pagamentos, voltado para propriedades rurais com estruturas de custo complexas. “A plataforma simplifica drasticamente as operações ao direcionar recursos às contas corporativas específicas, respeitando as particularidades de cada centro de custo. O sistema permite transferências ágeis da conta principal para cartões individuais, buscando facilitar transações via terminais de pagamento eletrônico e saques em caixas automáticos”, explica Andrade. Segundo ele, a abordagem integrada elimina burocracias e proporciona controle financeiro centralizado ao produtor rural.

Com planos de ampliar sua presença em outras regiões estratégicas, a p2xPay busca consolidar-se como parceira essencial para empresas do setor agroindustrial. Além das soluções financeiras, a empresa aposta no fortalecimento de vínculos com colaboradores e parceiros, contribuindo para o desenvolvimento econômico das regiões onde atua.