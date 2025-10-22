Praias de Búzios têm retirada de 2 toneladas de resíduos em ação de limpeza

A limpeza semanal realizada pela Prefeitura de Búzios, por meio da Secretaria de Serviços Públicos, retirou cerca de 2 toneladas de resíduos das praias de Manguinhos e Rasa, em Búzios, Região dos Lagos do Rio, nesta quinta-feira (16).

O trabalho abrange todo o trecho entre a ponta da Sapata e a ponta do Pai Vitório e vem sendo executado de forma contínua desde que a Associação de Moradores das Praias de Manguinhos e Rasa (Amanrasa) se reuniu com o poder público para tratar da manutenção regular da faixa de areia.

Entre o material recolhido estão rejeitos naturais, como algas e sargaços trazidos pelas marés, além de uma grande quantidade de plástico e outros resíduos urbanos, que continuam sendo o principal desafio para a limpeza das praias.

Além do serviço rotineiro de varrição e recolhimento, a Praia Rasa recebeu lixeiras e placas educativas instaladas pela Amanrasa. A iniciativa busca reduzir o descarte irregular e incentivar a educação ambiental entre moradores e visitantes.

A associação também realiza mutirões de conscientização, envolvendo estudantes da rede pública de ensino em atividades práticas de cuidado com o meio ambiente. As ações incluem coleta de resíduos e rodas de conversa sobre o impacto do lixo nas praias e na vida marinha.

Outra iniciativa da Amanrasa, em parceria com o Porto da Barra, foi a instalação de uma “baleia coletora de plástico” — uma estrutura metálica em formato de peixe, usada para o descarte de resíduos plásticos — na Praia de Manguinhos, em frente ao empreendimento, que é associado da entidade.

Segundo a Amanrasa, a combinação entre limpeza permanente e conscientização ambiental tem apresentado resultados concretos: o volume de lixo deixado por frequentadores vem diminuindo em alguns trechos da orla.

“A limpeza semanal garante que a praia se mantenha em boas condições, mas o trabalho de conscientização é o que transforma comportamento”, afirma Kiki Lessa, presidente da Amanrasa.

O serviço de limpeza, realizado pela Prefeitura, continuará sendo executado todas as semanas, enquanto novos mutirões e campanhas educativas promovidos pela Amanrasa estão previstos para os próximos meses.