Assine
overlay
Início Mundo Corporativo
Mundo Corporativo

Praias de Búzios têm retirada de 2 toneladas de resíduos em ação de limpeza

Iniciativa da Prefeitura, em parceria com a Amanrasa, reforça o combate ao lixo plástico e a importância da conscientização ambiental

Publicidade
Carregando...
DI
DINO
DI
DINO
Repórter
22/10/2025 10:39

compartilhe

SIGA
x
Praias de Búzios têm retirada de 2 toneladas de resíduos em ação de limpeza
Praias de Búzios têm retirada de 2 toneladas de resíduos em ação de limpeza crédito: DINO

A limpeza semanal realizada pela Prefeitura de Búzios, por meio da Secretaria de Serviços Públicos, retirou cerca de 2 toneladas de resíduos das praias de Manguinhos e Rasa, em Búzios, Região dos Lagos do Rio, nesta quinta-feira (16).

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover

O trabalho abrange todo o trecho entre a ponta da Sapata e a ponta do Pai Vitório e vem sendo executado de forma contínua desde que a Associação de Moradores das Praias de Manguinhos e Rasa (Amanrasa) se reuniu com o poder público para tratar da manutenção regular da faixa de areia.

Entre o material recolhido estão rejeitos naturais, como algas e sargaços trazidos pelas marés, além de uma grande quantidade de plástico e outros resíduos urbanos, que continuam sendo o principal desafio para a limpeza das praias.

Além do serviço rotineiro de varrição e recolhimento, a Praia Rasa recebeu lixeiras e placas educativas instaladas pela Amanrasa. A iniciativa busca reduzir o descarte irregular e incentivar a educação ambiental entre moradores e visitantes.

A associação também realiza mutirões de conscientização, envolvendo estudantes da rede pública de ensino em atividades práticas de cuidado com o meio ambiente. As ações incluem coleta de resíduos e rodas de conversa sobre o impacto do lixo nas praias e na vida marinha.

Outra iniciativa da Amanrasa, em parceria com o Porto da Barra, foi a instalação de uma “baleia coletora de plástico” — uma estrutura metálica em formato de peixe, usada para o descarte de resíduos plásticos — na Praia de Manguinhos, em frente ao empreendimento, que é associado da entidade.

Segundo a Amanrasa, a combinação entre limpeza permanente e conscientização ambiental tem apresentado resultados concretos: o volume de lixo deixado por frequentadores vem diminuindo em alguns trechos da orla.

“A limpeza semanal garante que a praia se mantenha em boas condições, mas o trabalho de conscientização é o que transforma comportamento”, afirma Kiki Lessa, presidente da Amanrasa.

O serviço de limpeza, realizado pela Prefeitura, continuará sendo executado todas as semanas, enquanto novos mutirões e campanhas educativas promovidos pela Amanrasa estão previstos para os próximos meses.

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay