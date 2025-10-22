Lenovo alcança novo nível de produtividade e criatividade com PCs Copilot+ equipados com processadores AMD Ryzen™ AI

A Lenovo™ anunciou sua mais nova geração de computadores de IA para desktops ThinkCentre™, equipados com processadores AMD Ryzen™ AI série 300, capazes de atingir até 50 TOPS de capacidade NPU integrada. Os novos modelos incluem: o simplificado ThinkCentre neo 55a Gen 6 all-in-one (AIO), o pequeno formato ThinkCentre neo 55s Gen 6 e o compacto ThinkCentre neo 55q Gen 6. Desenvolvidos para pequenas e médias empresas que buscam turbinar sua produtividade com a IA, a família de desktops ThinkCentre neo Gen 6 oferece experiências especiais de PC Copilot+1, desempenho excelente, flexibilidade e capacidade de expansão para atender às necessidades, além de eficiência e suporte para trazer tranquilidade aos usuários.

“A IA reformulou, reformula e continuará reformulando a maneira como interagimos com a tecnologia, com 90%2 das empresas planejando ou explorando implementações de computadores com tecnologia de IA neste ano”, disse Sanjeev Menon, vice-presidente e gerente geral do Worldwide Desktop Business no Intelligent Devices Group, Lenovo. “A Lenovo ajuda empresas de todos os tamanhos a se tornarem mais inteligentes, mais eficientes e ainda mais produtivas por meio de nosso amplo portfólio de IA. A nova família de computadores desktop com IA, Lenovo ThinkCentre neo 55 Gen 6, apresenta uma seleção exclusiva que se adapta às demandas individuais dos negócios, proporcionando experiências de IA personalizadas, desempenho confiável, capacidade de expansão e segurança de dados.”

IA no AIO

Uma declaração audaciosa em um design minimalista, o desktop multifuncional ThinkCentre neo 55a Gen 6 se apresenta como a opção perfeita para empresas que exigem desempenho de IA estruturado, dispensando a necessidade de um monitor externo ou de cabos indesejáveis. Equipado com um processador AMD Ryzen AI série 300 com NPU integrada, até 32 GB de memória DDR53 e até 1 TB de armazenamento SSD3, o AIO se destaca com uma tela FHD de 23,8 polegadas que apresenta uma taxa de atualização de 100 Hz4 e cobertura de 99% sRGB para visuais nítidos.

Ideal para espaços reduzidos ou locais de trabalho compartilhados, o ThinkCentre neo 55a Gen 6 vem com uma câmera de 5 MP e com o Lenovo Smart Meeting Tools, um conjunto de recursos concebidos para tornar as reuniões mais fluidas, produtivas e protegidas. Isso inclui a criação de um avatar digital, supressão de ruído por IA para filtrar sons indesejados e manter a voz do palestrante clara e natural, além de rastreamento facial e de grupo que aplica zoom, panorâmica ou amplia automaticamente para garantir que o palestrante ou o grupo esteja sempre centralizado. Este AIO vem com um Lenovo AI Now, um assistente pessoal de IA no dispositivo que maximiza a produtividade ao ajudar o usuário na localização de arquivos, na síntese e rascunhagem de documentos, entre outras funções. Ele vem com áudio imersivo Dolby® sintonizado pela Harman® e um eShutter integrado que bloqueia fisicamente a câmera para privacidade.

O pequeno encontra a IA

Um desktop de formato pequeno de última geração, o ThinkCentre neo 55s Gen 6 traz a capacidade de um processador AMD Ryzen AI série 300 para colaboradores de pequenas e médias empresas. Desenvolvido para desempenhar múltiplas tarefas e operar com IA, este desktop integra poderosas opções gráficas de até 4 GB da AMD Radeon™ RX 6400 ou até 6 GB da NVIDIA® GeForce™ RTX 30505, aliadasàconectividade pronta para o futuro do Wi-Fi 76 eàcapacidade de se conectar simultaneamente a vários monitores e a todos os periféricos. O desktop também é construído de forma responsável, com 85% de plástico ABS reciclado PCC em seu chassi e possui certificação ENERGY STAR® 9.0 e TÜV Ultra Low noise. Para empresas que desejam ir além, a Lenovo disponibiliza os Serviços de Compensação de CO2 para compensar as emissões estimadas de CO2 ao longo do ciclo médio de vida do seu dispositivo por meio da aquisição de créditos que apoiam projetos de ação climática verificados, com o objetivo de ajudar a reduzir as emissões de CO?. A Lenovo também oferece os Serviços de Recuperação de Ativos para apoiar a aposentadoria responsável e a circularidade dos dispositivos.

IA poderosa, pegada mínima

Pequeno, mas poderoso, o ThinkCentre neo 55q Gen 6 pode se esconder atrás de uma tela de monitor e executar tarefas complexas de IA simultaneamente. Medindo apenas 7,2 polegadas (183 mm) de comprimento e pesando cerca de 2,49 libras (1,13 kg), o desktop pode ser instalado em praticamente qualquer local sem sacrificar o desempenho, contando com um processador AMD Ryzen AI série 300, até 64 GB de memória DDR53 e até 2 TB de armazenamento SSD3. Apesar de seu tamanho pequeno, este desktop é o sonho de qualquer multitarefa, apresentando várias portas, sendo compatível com até três monitores 4K e tendo a opção de adicionar uma porta COM, HDMI, VGA, DP ou LAN adicional com uma porta Punch-out extra para ainda mais conectividade. O ThinkCentre neo 55q Gen 6 possui 85% de plástico reciclado pós-consumo em sua estrutura e vem em uma embalagem livre de plásticos10.

Como parte da linha de computadores Copilot+1, a família de desktops ThinkCentre neo 55 Gen 6 libera experiências exclusivas do PC Copilot+, incluindo pesquisa aprimorada do Windows, Click to Do (Clique para fazer) e Agent in Settings (Agente de configurações). Estes recursos com tecnologia de IA facilitam a localização de informações, a execução de ações rápidas e a personalização da experiência do seu computador com Windows 119.

Os novos desktops ThinkCentre neo Gen 6 da Lenovo vêm com o Lenovo Vantage, um aplicativo proprietário que ajuda a gerenciar e otimizar o software, hardware e configurações do sistema. Com o Lenovo Vantage, os usuários podem monitorar o desempenho do sistema, agendar atualizações, personalizar as configurações do dispositivo e muito mais a partir de um local conveniente. Eles também contam com o suporte do Lenovo ThinkShield, uma solução de segurança completa e abrangente que combina hardware e software para a proteção de seus dados, além de um chip fTPM ou dTPM 2.0 que criptografa senhas e dados,

Para maior tranquilidade, a nova família de desktops vem com o Lenovo Premier Support Plus, um programa premiado que fornece acesso direto 24 horas por dia, 7 dias por semana, 365 dias por ano a técnicos especialistas para solução de problemas, serviço de suporte pronto para IA para capacitar as empresas a adotar a IA mais rapidamente e entregar resultados mais cedo, e muito mais.

Preços e disponibilidade7

O Lenovo ThinkCentre neo 55a Gen 6 já está disponível com preço inicial previsto de US$ 549

O Lenovo ThinkCentre neo 55q Gen 6 estará disponível com um preço inicial previsto de US$ 499

O Lenovo ThinkCentre neo 55s Gen 6 já está disponível com preço inicial previsto de US$ 479

Sobre a Lenovo

A Lenovo é uma potência global de tecnologia, com receita de US$ 69 bilhões, classificada em #196 no Fortune Global 500, e atende milhões de clientes todos os dias em 180 mercados. Com uma visão ousada de oferecer Tecnologia Mais Inteligente para Todos, a Lenovo consolidou seu sucesso como a maior empresa de PCs do mundo, com um portfólio completo de dispositivos habilitados para IA, prontos para IA e otimizados para IA (PCs, workstations, smartphones e tablets), infraestrutura (servidores, armazenamento, edge, computação de alto desempenho e infraestrutura definida por software), software, soluções e serviços. O investimento contínuo da Lenovo em inovações que mudam o mundo está criando um futuro mais justo, confiável e inteligente para todos, em qualquer lugar. A Lenovo está listada na bolsa de valores de Hong Kong sob Lenovo Group Limited (HKSE: 992) (ADR: LNVGY). Para saber mais, acesse https://www.lenovo.com e leia as últimas notícias em nosso StoryHub.

1 Alguns recursos do PC Copilot+ exigem câmera, microfone, alto-falantes e/ou hardware avançado. Para mais detalhes, consulte os requisitos de hardware do PC Copilot+ - Suporte da Microsoft

2 Com base no Lenovo e IDC CIO Playbook 2025 - https://www.lenovo.com/us/en/explore/lenovo-ai-nomics-idc-cio-playbook-2025

3 A memória interna e a capacidade de armazenamento disponíveis são menores e podem variar por causa de diversos fatores, como formatação, particionamento, sistema operacional, entre outros, que consomem parte dessa capacidade. A capacidade disponível pode mudar com as atualizações de software.

4 As taxas de atualização reais podem variar com base nas limitações e requisitos do aplicativo/conteúdo, nas configurações do modo do dispositivo e em outros fatores.

5 Opcional

6 Necessita de um roteador Wi-Fi adquirido separadamente e de um plano que pode variar conforme a localização. Termos, condições e/ou taxas adicionais se aplicam. As velocidades de conexão podem variar devidoàlocalização, ambiente, condições de rede e outros fatores.

7 Os preços podem não incluir impostos, frete ou opções e estão sujeitos a alterações sem aviso prévio; termos e condições adicionais se aplicam. Os preços de revenda podem variar. As datas de lançamento e as opções de cores podem variar de acordo com a região, e os produtos podem estar disponíveis apenas em mercados selecionados. Todas as ofertas estão sujeitasàdisponibilidade. A Lenovo reserva-se o direito de alterar as ofertas, recursos e especificações dos produtos a qualquer momento, sem aviso prévio.

8 Registrado na EPEAT quando aplicável — consulte www.epeat.net para saber o status do registro por país.

9 As experiências com o Copilot+ PC variam de acordo com o dispositivo e o mercado, e podem exigir atualizações contínuas até 2025; o cronograma pode variar. Consulte aka.ms/copilotpluspcs

10 Aplicável somente ao tipo de embalagem mini.

LENOVO, THINKCENTRE e THINKSHIELD são marcas registradas da Lenovo. AMD, Radeon, Ryzen e suas combinações são marcas registradas da Advanced Micro Devices, Inc. TÜV é uma marca registrada do TÜV Rheinland Group. Wi-Fi é uma marca registrada da Wi-Fi Alliance. USB Type-C® e USB-C® são marcas registradas do USB Implementers Forum. microSD é uma marca registrada da SD-3C, LLC. Dolby é uma marca registrada da Dolby Laboratories Licensing Corporation. Fabricado sob licença da Dolby Laboratories. NVIDIA, GEFORCE e RTX são marcas registradas da NVIDIA Corporation, Inc. A marca e os logotipos Bluetooth® são marcas registradas de propriedade da Bluetooth SIG, Inc. e qualquer uso de tais marcas pela Lenovo é feito mediante licença. Todas as outras marcas registradas são propriedade de seus respectivos proprietários. ©2025 Lenovo Group Limited. Todos os direitos reservados.

