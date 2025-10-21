RD Summit discute futuro do trabalho e gestão de pessoas

O RD Summit 2025, palco para as tendências que impulsionam o mercado de Marketing e Vendas na América Latina, organizado pela RD Station – unidade de negócios da TOTVS – dedica uma atenção especial ao universo de Recursos Humanos, gestão de pessoas e o futuro do trabalho. Em sua 11ª edição, o evento acontece de 5 a 7 de novembro no Expo Center Norte, em São Paulo, e reforça seu compromisso em trazer discussões relevantes sobre como as relações humanas e a cultura organizacional estão redefinindo o cenário de negócios.

A programação do RD Summit 2025 contará com um time de especialistas que participam das transformações em RH, debatendo temas como Inteligência Artificial, Diversidade e Inclusão, Criatividade e Conexão, entre outros, ao longo dos três dias de evento. Entre eles, Ana Minuto, CEO da Minuto Consultoria e referência nacional em Diversidade, Equidade e Inclusão (DEI), abordará como a diversidade fortalece a liderança. Helena Bertho, executiva global de DEI no Nubank, e Tatiane Tiemi, CEO do Great Place To Work® Brasil, trarão insights sobre a construção de negócios mais fortes a partir das diferenças e da cultura de inovação.

No primeiro dia do evento, Potyra Lavor e Ana Amélia Nunes, sócias do AfroPunk Brasil, conduzem um mergulho no repertório cultural brasileiro como alavanca de inovação e relevância de marca junto a Roger Cipó no painel “Esse Negócio chamado Brasil: Repertório Cultural como diferencial competitivo”. No campo das habilidades humanas e do comportamento organizacional, o público poderá acompanhar Luciano Santos, palestrante e autor, que discutirá competências essenciais para o futuro do trabalho, indo além da inteligência artificial. Genesson Honorato, psicólogo e especialista em inovação e RH, explorará a economia da atenção e o comportamento humano na era digital.

A saúde mental e o bem-estar corporativo também terão espaço com Daniela Diniz, Chief Communications Officer do Great Place to Work, e Pedro Shiozawa, Chief Scientist na Great People Mental Health, que abordarão o suporte emocional no trabalho como vantagem estratégica.

Provocando reflexões sobre novas formas de liderança, Maíra Blasi, especialista em futuro do trabalho, falará sobre liderança subversiva. Já Fellipe dos Santos, criador da metodologia Como Gostar de Gente, Apesar das Pessoas, trará uma abordagem bem-humorada sobre inteligência relacional. A comunicação e a gestão de conflitos serão temas de Patricia Oliveira Capeluto, TEDx Speaker e professora.

Completam o time Vivian Broge, VP de Relações Humanas e Marketing da TOTVS, que mostrará como a cultura pode ser alavanca de crescimento, e Carolina Nucci, CMO da Conectas, com sua visão sobre humanização nos negócios.

“O RD Summit 2025 reconhece que o capital humano é o motor de qualquer inovação e crescimento sustentável. Por isso, reunimos um time de palestrantes que não apenas compreende as complexidades do RH moderno, mas que está ativamente construindo o futuro do trabalho. Nosso objetivo é capacitar líderes e profissionais com o conhecimento e as ferramentas necessárias para criar ambientes mais humanos, produtivos e inclusivos, fortalecendo as conexões que transformam o mercado e as organizações”, afirma Vicente Rezende, CMO da RD Station.

O RD Summit 2025 tem como tema “Conexões que fortalecem negócios” e, além dos nomes já confirmados, prepara uma série de novidades, reforçando seu compromisso em trazer discussões relevantes e atuais sobre Marketing e Vendas para o mercado.

Para mais informações, basta acessar a grade completa de conteúdo e convidados no site.

Programação e Ingressos

O RD Summit 2025 contará com mais de 300 palestrantes ao longo de três dias de programação. Os ingressos já estão à venda no site oficial e disponíveis em três modalidades de acesso: Diário, Passaporte e VIP, estes dois últimos com acesso aos três dias de evento.

RD Summit 2025

Data: 5, 6 e 7 de novembro de 2025

Local: Expo Center Norte - Rua José Bernardo Pinto, 333 - Vila Guilherme, São Paulo - SP, 02055-000

Informações e ingressos: www.rdsummit.com.br