Ways, da Arco Educação, faz parceria para estudo no exterior

A Ways Bilingual School, rede de franquia de escolas bilíngues de formação integral e alta performance do grupo Arco Educação, anuncia o início de uma série de parcerias internacionais estratégicas para reforçar sua proposta de preparar estudantes brasileiros para carreiras acadêmicas e profissionais globais. A primeira colaboração confirmada é com a Texas Tech K-12, dos Estados Unidos.

Por meio do programa, alunos do 9º ano do Ensino Fundamental até o 2º ano do Ensino Médio terão acesso ao modelo blended learning, com disciplinas ministradas por professores capacitados pela Texas Tech K-12 e acompanhamento direto de instrutores americanos localizados no Texas, responsáveis pela avaliação e feedback dos estudantes no ambiente virtual de aprendizagem.

Além de enriquecer o currículo, o acordo também facilita a entrada em universidades estrangeiras: estudantes da Ways poderão acumular bolsas anuais de US$ 21 mil caso optem por ingressar na Texas Tech, com base em seu desempenho acadêmico.

As disciplinas, integradas à grade regular da escola e com carga horária de três aulas semanais, incluem matérias como Discurso em Público, voltada ao desenvolvimento de habilidades comunicativas essenciais; Escrita Criativa, que estimula a produção textual em diferentes gêneros; e Empreendedorismo, com foco na criação de planos de negócios, precificação e gestão de equipes.

“Ao estabelecer conexões diretas com instituições estrangeiras, criamos caminhos reais para que nossos estudantes ingressem no ensino superior fora do país já com bagagem acadêmica reconhecida. Isso muda a perspectiva das famílias sobre o planejamento de futuro e amplia as oportunidades dos alunos para além dos vestibulares e caminhos nacionais”, afirma Juliana Zero, diretora de franquias da Arco Educação.

“Sabemos que o bilinguismo é o primeiro fator que atrai as famílias para a Ways”, afirma a executiva. “No entanto, o que garante a permanência e a confiança dos pais é nossa proposta de formação integral: preparar o estudante não apenas com fluência em outro idioma, mas também com competências socioemocionais, pensamento crítico e habilidades práticas para a vida acadêmica e profissional”.

Durante o período de matrículas para o ano letivo de 2026, as famílias terão a oportunidade de conhecer em detalhes o programa em parceria com a Texas Tech K-12 e outros acordos em negociação com instituições internacionais. Ao mesmo tempo, poderão explorar disciplinas complementares que compõem a formação integral da rede, como educação financeira e desenvolvimento socioemocional.

“A parceria com a Texas Tech K-12 é apenas a primeira de uma série de iniciativas que a Ways deve anunciar nos próximos meses com instituições de ensino superior em outros países de língua inglesa, ampliando ainda mais as possibilidades de internacionalização para seus estudantes”, afirma Bruno Fischetti, gerente pedagógico da Ways Bilingual School.

Presença e expansão



A Ways Bilingual School iniciou suas operações em 2025 e é uma das apostas mais recentes do grupo Arco Educação, que atende mais de 3,4 milhões de alunos em mais de 12 mil escolas com soluções pedagógicas e de gestão para um ensino de alta performance.

A rede de franquias terá ao todo três unidades em funcionamento no ano que vem, localizadas em São Paulo (SP), Fortaleza (CE) e São Luís (MA). Outras unidades já estão em negociação e devem ser anunciadas em breve.

A primeira unidade da Ways está localizada na Avenida Braz Leme, no bairro de Santana, zona norte de São Paulo. A escola abrange desde a educação infantil até o ensino médio, oferecendo 40 horas semanais de aulas e atividades aos alunos, com um ensino bilíngue desde a educação infantil. Sob gestão de Rosilene Teixeira Rodrigues, diretora com mais de 30 anos de experiência na área educacional, a unidade desenvolve, além do ensino em duas línguas de acordo com diretrizes curriculares nacionais e referências internacionais, a oportunidade de trabalhar habilidades cognitivas e socioemocionais.

“A Ways reúne de forma integrada todo o ecossistema de soluções educacionais da Arco Educação, desde sistemas pedagógicos e administrativos consolidados, como o SAS Educação na área de conteúdo e o Isaac para gestão financeira, até a produção de materiais bilíngues autorais. Valorizamos uma aprendizagem multicultural que permita o protagonismo de cada estudante ao escolher seu próprio caminho”, conclui Juliana Zero.