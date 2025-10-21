ExaGrid é finalista do MSP Channel Awards 2025

A ExaGrid®, a única solução de armazenamento de backup em camadas do setor com o Retention Time-Lock (RTL) com tecnologia de IA, que inclui uma camada sem acessoàrede (air gap em camadas), Auto Detect & Guard, exclusões com atraso e imutabilidade para recuperação de ransomware, anunciou hoje que foi indicada em seis categorias na primeira ediçãoanual do MSP Channel Awards, que celebra a inovação no setor de canais de TI.

O novo MSP Channel Awards continua o legado do antigo SDC Awards, refletindo de forma mais precisa o dinâmico cenário atual de TI. À medida que os serviços gerenciados transformam a forma como a tecnologia é entregue, da transformação digital e cibersegurançaànuvem, dados e automação, o prêmio reconhece as empresas, parcerias e profissionais que fazem a diferença no ecossistema de canais.

As votações para definir os vencedores de cada categoria já estão abertas e vão até 7 de novembro de 2025. Os ganhadores do MSP Channel Awards serão anunciados em 3 de dezembro de 2025, durante a cerimônia de premiação em Londres.

As categorias em que a ExaGrid foi indicada incluem:

Inovação do Ano em Backup e Recuperação de Desastres

Empresa de Canais do Ano

Inovação do Ano em Hardware de Armazenamento

Fornecedora de Armazenamento do Ano

Equipe Técnica ou de Serviços de Excelência do Ano

Programa de Canais de Fornecedores do Ano

Iniciativa de Marketing/Capacitação de Fornecedores do Ano

A ExaGrid segue inovando em seu Tiered Backup Storage, que já oferece suporte a mais de 25 aplicativos de backup. Neste ano, a empresa adicionou compatibilidade com Rubrik e MongoDB, e anunciou o suporte a Cohesity para 2026. A ExaGrid também aprimorou seu Retention Time-Lock com IA para recuperação de ransomware, incorporando o recurso Auto Detect & Guard, que utiliza IA para identificar exclusões anormais, estender automaticamente a política de exclusão por tempo indeterminado e alertar a equipe de TI sobre possíveis ataques. Além disso, a ExaGrid adicionou funções voltadas a provedores de serviços gerenciados (MSPs), como o rastreamento de dados por compartilhamento com relatórios para cobrança por TB/PB por cliente, recuperação de ransomware em nível de compartilhamento, para não afetar outros clientes, e muito mais.

"É uma honra para a ExaGrid estar entre os finalistas em sete categorias, pois isso destaca as diferentes áreas da empresa que nos diferenciam como a maior fornecedora independente de armazenamento de backup do setor, desde nosso compromisso com a segurança completa até nosso suporte ao cliente de excelência e nosso inovador Programa de Parceiros de Revenda", afirmou Bill Andrews, presidente e CEO da ExaGrid. "Estamos muito felizes com a indicação ao MSP Channel Awards e ansiosos para ver quais fornecedores, provedores de serviço e programas serão escolhidos pelos votantes".

Sobre a ExaGrid

A ExaGrid oferece o Tiered Backup Storage com uma Landing Zone de cache de disco exclusiva, repositório de retenção de longo prazo, arquitetura scale-out e recursos de segurança completos, incluindo o Retention Time-Lock com IA para recuperação de ataques de ransomware. A Landing Zone da ExaGrid oferece alta velocidade de backups, restaurações e recuperações instantâneas de VMs. O Repository Tier oferece o menor custo para retenção de longo prazo. A arquitetura scale-out da ExaGrid inclui appliances completos e mantém janelas de backup de comprimento fixoàmedida que os dados crescem, eliminando atualizações caras e obsolescência programada de produtos. A ExaGrid apresenta a única abordagem de armazenamento de backup em duas camadas com tier isolado da rede (tiered air gap), exclusões com atraso e objetos imutáveis para recuperação de ransomware.

A ExaGrid conta com engenheiros de vendas e pré-vendas presenciais nos seguintes países: Argentina, Austrália, Áustria, Benelux, Brasil, Canadá, Chile, CEI, Colômbia, República Tcheca, França, Alemanha, Hong Kong, Índia, Israel, Itália, Japão, México, países nórdicos, Polônia, Portugal, Catar, Arábia Saudita, Singapura, África do Sul, Coreia do Sul, Espanha, Suíça, Turquia, Emirados Árabes Unidos, Reino Unido, Estados Unidos e outras regiões.

Acesse nosso site em exagrid.com ou se conecte conosco no LinkedIn. Veja o que nossos clientes têm a dizer sobre suas próprias experiências com a ExaGrid e saiba por que agora gastam significativamente menos tempo em armazenamento de backup em nossas histórias de sucesso de clientes. A ExaGrid sente orgulho de nossa pontuação NPS +81!

A ExaGrid é uma marca registrada da ExaGrid Systems, Inc. Todas as outras marcas comerciais são propriedade de seus respectivos titulares.

