Arquitetura em grandes alturas exige soluções técnicas

Balneário Camboriú abriga o maior conjunto de arranha-céus do Brasil — e também uma nova forma de pensar a arquitetura e o design de interiores. À frente dessa transformação está a we.arch, estúdio de arquitetura do grupo FG Empreendimentos, responsável por alguns dos prédios mais altos e icônicos do país, como o One Tower (290 metros), Boreal Tower (241 metros) e o Infinity Coast (234 metros).

Criada e dirigida por Maria Fernanda Wiethorn Aliano, a we.arch nasceu com o propósito de levar o mesmo rigor técnico da engenharia da FG para o interior dos lares. “Quando você vive a 200 metros de altura, tudo muda: o vento, a temperatura, o silêncio, a luz. A decoração precisa traduzir isso e respeitar os limites técnicos da estrutura”, explica a arquiteta.

Projetar em grandes alturas impõe desafios que vão da logística de montagem à escolha dos materiais. O peso acumulado sobre as lajes, a influência dos ventos e a necessidade de conforto térmico e acústico exigem precisão técnica. Cada detalhe é calculado para garantir segurança, estética e funcionalidade — princípios que definem o conceito de engenharia aplicada à decoração, adotado pela we.arch. Algumas soluções criativas para viver nas alturas:

1. Mobiliário bipartido e montagem in loco

Utilizados em apartamentos onde a elevação de móveis pela fachada é inviável, os móveis são desenvolvidos em partes, com encaixes imperceptíveis, garantindo estética e ergonomia sem comprometer a logística.

2. Estruturas leves e resistentes

O estúdio privilegia materiais de menor densidade e alta durabilidade, como drywall reforçado, painéis compostos e porcelanatos ultrafinos, que reduzem a carga estrutural sem abrir mão da sofisticação.

3. Design que respeita o vento e o clima

A pressão dos ventos e as microvibrações das torres exigem fixações seguras e marcenaria ancorada. Nas varandas, prevalecem materiais resistentes à maresia e ao sol direto, evitando o uso de espelhos e vidros suspensos.

4. Automação e conforto sob medida

A integração tecnológica é fundamental em ambientes elevados. Cortinas, iluminação e climatização são controlados por voz ou aplicativo, unindo conforto e praticidade.

5. Coberturas: o auge do design vertical

Combinam resistência, drenagem eficiente e integração entre interior e exterior. Jardins suspensos e mobiliário planejado criam refúgios panorâmicos que valorizam a vista e o bem-estar.

6. Piscina interna: conforto e técnica em harmonia

Nos projetos com piscina interna, a we.arch utiliza sistemas de desumidificação que garantem a durabilidade dos móveis e materiais, resultando em espaços sofisticados e funcionais.

Para Maria Fernanda, projetar em grandes alturas é transformar restrições técnicas em narrativa estética. “É dialogar com a natureza em outro nível — entender o vento, a luz e o silêncio absoluto. É uma arquitetura de precisão e emoção ao mesmo tempo”, define.

Por trás da estética sofisticada, há uma equipe multidisciplinar com consultores de acústica, luminotécnica e eficiência energética. O resultado são projetos que unem funcionalidade, conforto e longevidade — valores herdados da própria FG Empreendimentos.