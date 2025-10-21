Bella Capri inaugura segunda unidade em São Paulo

A Bella Capri, rede de pizzarias com 55 unidades pelo país, inaugura no dia 22 de outubro, a partir das 18h, sua segunda unidade na capital paulista, localizada na Av. Alcides Sangirardi, 82, Loja 4, no bairro Cidade Jardim.

A unidade funcionará diariamente, com delivery e retirada, das 18h às 23h, com um cardápio que inclui pizzas salgadas, massas tradicionais, integrais e sem glúten, e sobremesas como pudim, cheesecake, pizza doce e torta de ninho com creme de avelã.

A nova operação marca mais um passo no plano de expansão da marca na cidade, onde projeta atingir 20 franquias em São Paulo e faturar R$ 35 milhões até o final de 2026.

Casal aposta em nova fase com a franquia

A nova loja será comandada por Maria Isabel Machado, advogada, e Christiano Cruz, oficial de náutica. O casal inicia sua primeira jornada como franqueado. “Buscávamos um negócio sólido e estruturado. A Bella Capri nos passou segurança desde o início, com processos e suporte da franquia”, afirma Maria Isabel.

Acostumado a longos períodos embarcado, Christiano decidiu mudar de vida e ficar mais próximo da família. “A franquia representa uma virada pessoal e profissional para mim. Estar perto da família e ingressar em um novo segmento me motivaram. Pizza tem relação com família, não poderia ser outro produto para começar essa nova etapa”, completa.

Expansão com estrutura e logística próprias

A Bella Capri fechou 2024 com R$ 67 milhões em faturamento e 55 unidades em operação. A rede mantém uma central de operações com cozinha industrial, logística e compras centralizadas, garantindo padronização entre as lojas. Com capacidade de distribuição para um raio de até mil quilômetros a partir de sua base, a Bella Capri planeja chegar a 100 unidades até 2027.

“Já avaliamos a criação de centros regionais de redistribuição para sustentar o crescimento em novas regiões”, explica Guto Covizzi, diretor de expansão da marca.

Mercado e consumo



O momento do setor reforça a estratégia da rede. Segundo a Associação Brasileira de Franchising (ABF), o mercado de franquias faturou R$ 273 bilhões em 2024, com crescimento de 13,5%. O segmento de alimentação teve alta de 16,1%.



O setor de pizzarias também segue em crescimento. De acordo com a Associação de Pizzarias Unidas do Brasil (Apubra), o Brasil é o segundo maior consumidor de pizzas do mundo, com produção diária de 3,8 milhões de unidades.

Só a capital paulista soma mais de 4 mil pizzarias, o que representa 12% do total nacional, e registrou 1.135 novas aberturas em 2024.

Rede acelera expansão e mira 60 lojas até o fim de 2025

Covizzi, que também é diretor regional da ABF no interior paulista, destaca o crescimento da rede. “A Bella Capri cresceu 20% em faturamento no primeiro semestre de 2025 e deve fechar o ano com 15 novas unidades, totalizando 60 lojas em operação”, afirma.

Com um modelo enxuto e apoio ao franqueado, a Bella Capri mantém o foco em oferecer uma experiência gastronômica para os paulistanos.