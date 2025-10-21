Ferrer conclui recrutamento de 220 pacientes para o estudo PROSPER, ensaio clínico de Fase II sobre paralisia supranuclear progressiva (PSP), dois meses antes do previsto

A Ferrer, empresa farmacêutica internacional espanhola, anunciou a conclusão do recrutamento de pacientes para o estudo PROSPER, um ensaio clínico de Fase II projetado para avaliar a eficácia, a segurança e a farmacocinética do FNP-223, um potente e seletivo inibidor da enzima OGA, de administração oral e licenciado da Asceneuron, com o objetivo de desacelerar a progressão da paralisia supranuclear progressiva (PSP)1.

A PSP é uma doença neurodegenerativa rara, de progressão rápida e fatal2. Até o momento, não há terapias modificadoras da doença aprovadas para a PSP.

O estudo PROSPER é randomizado, duplo-cego e controlado por placebo3, e conseguiu recrutar 220 participantes com PSP em apenas 14 meses, atingindo essa meta em 6de outubro de 2025, dois meses antes do previsto. Participam 44 centros na União Europeia, Reino Unido e Estados Unidos. O protocolo inclui seis semanas de triagem, seguidas de 52 semanas de tratamento com FNP-223 ou placebo e um período de acompanhamento de quatro semanas após o término do tratamento3.

O estudo foca em participantes com PSP em estágio inicial – síndrome de Richardson (PSP-RS), fase crítica em que a intervenção precoce pode ter maior impacto na desaceleração da progressão da doença. Identificar a PSP nesse estágio é um desafio devidoàrapidez da evolução eàcomplexidade diagnóstica, o que torna ainda mais relevante o cumprimento antecipado da meta de recrutamento.

O professor Dr. Med. Günter Höglinger, da Universidade Ludwig-Maximilian de Munique (Alemanha), investigador principal e coordenador do estudo PROSPER, declarou: “Sou profundamente grato aos pacientes, cuidadores e às equipes especializadas de nossos centros acadêmicos pelo empenho excepcional que nos permitiu atingir este marco tão rapidamente. Juntos, estamos avançando para responder a uma questão científica essencial: o papel da inibição da OGA na PSP. Nosso esforço coletivo nos aproxima de soluções que realmente possam melhorar a vida dos pacientes”.

De acordo com Kristophe Diaz, CEO da CurePSP, “concluir o recrutamento completo de um ensaio clínico de PSP não é tarefa simples, e o sucesso da Ferrer com o estudo PROSPER é um feito tanto científico quanto humano. Por trás desse progresso estão pacientes e famílias que transformam esperança em ação, acelerando todo o ecossistema rumo a terapias significativas. Para nossa comunidade, cada passo como esse nos aproxima de uma mudança duradoura”.

Oscar Pérez, diretor científico da Ferrer, observou: “A conclusão antecipada do recrutamento representa um passo fundamental no compromisso da Ferrer de acelerar programas de pesquisa clínica voltados a doenças raras e complexas, como a PSP. Em linha com nosso propósito de usar os negócios para promover a justiça social, esperamos oferecer uma solução que transforme a vida das pessoas afetadas e das que as cercam. Somos profundamente gratos a pacientes, famílias, cuidadores, pesquisadores e associações pelo apoio e confiança. Sem eles, nada disso seria possível”.

A Ferrer também incorporou contribuições de pacientes, cuidadores e profissionais de saúde no desenho do estudo PROSPER, com o objetivo de alinhar a pesquisa clínica às necessidades reais dos participantes, melhorando sua experiência e garantindo resultados mais pertinentes.

Compromisso da Ferrer com a pesquisa

Com sede em Barcelona (Espanha), a Ferrer é uma empresa internacional fortemente comprometida com a pesquisa e o desenvolvimento de terapias inovadoras em áreas de alta necessidade médica não atendida, como doenças neurológicas raras e doenças pulmonares vasculares e intersticiais. A companhia atua em programas clínicos complexos e globais, com projetos em múltiplas fases de desenvolvimento.

Com estudos como o PROSPER, a Ferrer reforça sua missão de gerar impacto social positivo, desenvolvendo soluções transformadoras para doenças graves e de baixa prevalência que ainda não dispõem de tratamentos aprovados.

Sobre a PSP

A paralisia supranuclear progressiva (PSP) é uma doença neurodegenerativa rara que afeta principalmente pessoas acima de 60 anos e evolui rapidamente, levandoàgrave incapacidade.

A PSP é uma tauopatia primária, causada pelo acúmulo anormal da proteína tau em áreas do cérebro que controlam o movimento e a cognição, principalmente nas regiões subcorticais e no tronco encefálico4,5. Esse acúmulo danifica os neurônios e compromete as funções cerebrais, provocando perda de equilíbrio, dificuldade para falar ou engolir, movimentos oculares anormais e distúrbios cognitivos ou de humor6.

Embora rara – afeta entre 5,8 e 6,5 pessoas por 100 mil7, a PSP tem impacto profundo: a perda de independência costuma ocorrer em poucos anos7, e a expectativa média de vida após o diagnóstico varia de seis a nove anos. Casos genéticos são incomuns8, mas já foram identificados mais de 10 genes associados, sendo mutações no MAPT o principal fator de risco9. O papel de fatores ambientais, como exposição a toxinas ou agentes infecciosos, também está sob investigação7.

Sobre a Ferrer

Na Ferrer, usamos o negócio como força para promover a justiça social. Há décadas, buscamos fazer as coisas de forma diferente: em vez de maximizar retornos a acionistas, reinvestimos grande parte do lucro em iniciativas que beneficiam a sociedade. Devolvemos valor onde ele pertence. Atuamos além da conformidade, guiados pelos mais altos padrões de sustentabilidade, ética e integridade. Por isso, somos a empresa farmacêutica com maior certificação B Corp do mundo.

Fundada em Barcelona, em 1959, a Ferrer oferece soluções transformadoras para doenças graves em mais de 100 países. Em linha com nosso propósito, temos foco crescente em doenças pulmonares vasculares e intersticiais e em doenças neurológicas raras. Nossa equipe de 1,8 mil pessoas é movida por uma convicção clara: nosso negócio não é um fim em si mesmo, mas um meio de mudar vidas.

Somos a Ferrer. Ferrer pelo bem.

