IFF e BASF anunciam colaboração estratégica para impulsionar a próxima geração de inovações em enzimas e polímeros

A IFF (NYSE: IFF) – líder mundial em aromas, fragrâncias, ingredientes alimentícios, saúde e biociências – anunciou uma colaboração estratégica com a BASF, uma das maiores empresas químicas do mundo e referência em inovação sustentável, para acelerar o desenvolvimento da plataforma tecnológica Designed Enzymatic Biomaterials™ e criar enzimas de nova geração voltadas a produtos de limpeza de tecidos, louças, cuidados pessoais e aplicações industriais.

A parceria une duas líderes do setor com uma visão comum: desenvolver soluções sustentáveis de alto desempenho que acompanhem as mudanças do mercado e das preferências dos consumidores. Ao combinar as capacidades químicas avançadas e a expertise em biotecnologia e engenharia de proteínas da IFF e da BASF, a colaboração busca entregar soluções inovadoras em escala, capazes de melhorar o desempenho de limpeza, aperfeiçoar formulações de cuidados pessoais, reduzir o impacto ambiental e impulsionar a transição para um futuro mais sustentável.

“Estamos muito entusiasmados com a colaboração com a BASF para liberar, juntos, novos potenciais nas tecnologias de enzimas e polímeros”, afirmou Erik Fyrwald, CEO da IFF. “Essa parceria nos permite desenvolver soluções orientadas pelo mercado que geram valor sustentável para a indústria e para o meio ambiente.”

“A parceria representa um passo estratégico importante para ambas as empresas”, disse Michael Heinz, membro do conselho executivo da BASF. “Ao unirmos nossas competências em pesquisa e desenvolvimento, criamos a base para levar ao mercado soluções inovadoras em larga escala de forma mais ágil para nossos clientes.”

O trabalho conjunto se concentrará em sistemas enzimáticos inovadores e polímeros de base biológica, permitindo que clientes alcancem melhor desempenho com menor consumo de recursos. Ambas as empresas manterão operações e posicionamentos competitivos independentes, aproveitando forças complementares para acelerar a inovação e ampliar as opções disponíveis a clientes no mundo todo.

Sobre a IFF

Na IFF (NYSE: IFF), criamos alegria por meio da ciência, da criatividade e do coração. Como líder mundial em aromas, fragrâncias, ingredientes alimentícios, saúde e biociências, oferecemos inovações sustentáveis e revolucionárias que elevam os produtos do dia a dia – promovendo bem-estar, encantando os sentidos e melhorando a experiência humana. Saiba mais em iff.com, LinkedIn, Instagram e Facebook.

Sobre a BASF

Na BASF, criamos química para um futuro sustentável. Nossa ambição é sermos a empresa química preferida para impulsionar a transformação verde de nossos clientes. Combinamos sucesso econômico com proteção ambiental e responsabilidade social. Cerca de 112 mil colaboradores do Grupo BASF contribuem para o sucesso dos clientes em quase todos os setores e países. Nosso portfólio abrange os segmentos principais de Químicos, Materiais, Soluções Industriais e Nutrição e Cuidados, além das áreas autônomas Tecnologias de Superfícies e Soluções Agrícolas. Em 2024, a BASF registrou € 65,3 bilhões em vendas. As ações da BASF são negociadas na Bolsa de Frankfurt (BAS) e, nos Estados Unidos, como American Depositary Receipts (BASFY). Mais informações em www.basf.com.

