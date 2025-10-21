Sleep Tales celebra 4 anos e 3 bilhões de streamings

A Sleep Tales, selo musical brasileiro dedicado a promover o bem-estar por meio do Lo-Fi, celebra seu quarto aniversário com 3 bilhões de streamings. Idealizado por Daniel Sander, o projeto nasceu em 2021, durante a pandemia, com o objetivo de ajudar pessoas que enfrentavam dificuldades para dormir. Desde então, o propósito se expandiu para outras frentes voltadas ao bem-estar, como o foco nos estudos, meditação, escrita e processos criativos.

"Estes quatro anos foram de muita paixão por criar uma música que realmente faça a diferença na vida das pessoas," afirma Daniel Sander, fundador da Sleep Tales. "O marco de 3 bilhões de streamings reforça ainda mais nosso propósito de criar atmosferas e ambiências sonoras que acompanhem rotinas e rituais de bem-estar ao redor do mundo, através de trilhas que acalmam, inspiram e acolhem”, conclui Sander.

O selo investe em um catálogo robusto com mais de 1.300 faixas lançadas até o momento, impulsionando o trabalho de mais de 350 artistas. O ritmo de produção é constante, com cerca de 5 lançamentos de novas faixas e 2 álbuns mensais, além de uma nova coletânea a cada dois meses. Atualmente são 45 milhões de streamings por mês e o Brasil está entre os três países que mais consomem música Lo-Fi da Sleep Tales no mundo – juntamente com EUA e Canadá –, revelando a forte tendência de consumo de conteúdos voltados ao bem-estar.

“Para 2026, nosso foco estará em três importantes pilares de crescimento e fortalecimento da marca Sleep Tales”, afirma Rafael Morettini, Head Global de Marketing. O executivo detalha “A ampliação da nossa atuação em diferentes ocasiões, como hora de cozinhar, desenhar ou receber os amigos, a intensificação de iniciativas no mercado brasileiro, atualmente o terceiro mais importante globalmente, e a criação de uma linha de produtos que auxiliem na higiene do sono e que levem nossa experiência musical para o ambiente físico da nossa audiência, como uma coleção de vinis em série, entre outras iniciativas”.

Combinando batidas suaves de jazz e hip-hop, o Lo-Fi se popularizou nos últimos anos como uma trilha sonora ideal para momentos de foco, estudo, relaxamento e descanso. O termo Lo-Fi, abreviação de Low Fidelity (baixa fidelidade, em inglês), refere-se às imperfeições sonoras que surgem durante o processo de gravação — marcas de produções caseiras feitas, muitas vezes, em quartos transformados em estúdios improvisados, seguindo a estética Do It Yourself (faça você mesmo). Com raízes no início dos anos 2000, o gênero é caracterizado por melodias calmas, arranjos discretos, ritmo desacelerado e ausência de vocais. Esses elementos fazem do Lo-Fi uma opção considerada por quem busca melhorar a concentração, reduzir a ansiedade ou simplesmente criar um ambiente mais tranquilo. Com isso, a música Lo-Fi tem se tornado cada vez mais presente na rotina de quem trabalha em home office, lê um livro ou deseja desacelerar antes de dormir.

Para celebrar essa trajetória, a marca irá promover um evento comemorativo aberto ao público:

Celebração 4 anos Sleep Tales

Evento especial em parceria com a influenciadora @bucinhosuado promove movimento e autocuidado que promete reconectar as pessoas com o que realmente importa com a união da música, do corpo e da mente.

Data: 02/11/2025 (domingo)

Horário: 10h da manhã

Local: The Yard – Rua Cláudio Soares, 160 Pinheiros (próximo ao metrô Faria Lima) Prática de movimento/meditação: Lyka Ribeiro Funcional: Joyce Emawodia

Sobre a Sleep Tales

Criada em 2021, a Sleep Tales é uma das cinco maiores gravadoras de Lo-Fi no mundo, já lançou mais de 1.300 faixas com 350 artistas de diferentes países e mantém playlists com centenas de milhares de ouvintes em plataformas como Spotify e Apple Music — onde, inclusive, é uma das poucas gravadoras do mundo a ser parceira oficial de curadoria.

Com alcance global, a Sleep Tales tem nesses 10 países sua maior audiência sendo: EUA, Canadá, Brasil, Reino Unido, Alemanha, Austrália, França, México, Holanda e Filipinas. Também tem audiência em diversos outros países como Espanha, Japão, Suécia e Itália.

A playlist lofi sleep, lofi rain (https://sleeptales.lnk.to/lofisleeplofirainPR) obteve mais de 1 bilhão de streamings no primeiro ano de operação e hoje ultrapassa os 500 mil seguidores. Também conta com uma rádio 24 horas no YouTube, reforçando seu compromisso em criar experiências sonoras que contribuam para uma rotina mais tranquila, equilibrada e saudável.

Para saber mais, basta acessar: @sleeptales no Instagram, YouTube e TikTok. Rádio 24 horas no YouTube: https://www.youtube.com/@SleepTales/streams.

