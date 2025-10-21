Fenasan: Merieux apresenta soluções para análises ambientais

A Feira Nacional de Saneamento e Meio Ambiente (Fenasan) ocorre juntamente com o 36º Encontro Técnico AESabesp, até o dia 23 de outubro, no Expo Center Norte, em São Paulo. Considerado o principal evento de saneamento ambiental das Américas, a realização é da Associação dos Engenheiros da Sabesp (AESabesp).

A Merieux Nutrisciences participa do evento com especialistas que irão apresentar a rede integrada de atendimento com 14 laboratórios espalhados pelo Brasil em pontos estratégicos, permitindo atender de Norte a Sul o país. Essa capilaridade permite agilidade no processo, com padrão internacional de rede implantada em 32 países, o que garante alto rigor de confiabilidade.

O tema central desta edição será “Saneamento e inovação: pilares para um futuro resiliente e sustentável”. Alinhado aos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) estabelecidos pela Organização das Nações Unidas (ONU) e aos conceitos de ESG, a edição 2025 amplia o diálogo em torno das questões de saneamento ambiental, meio ambiente e sustentabilidade.

A rede de atendimento da Merieux Nutrisciences é um diferencial na capacidade de entrega. O laboratório atende toda a cadeia de análises de água, efluentes, resíduos, solos e atmosféricos, e hoje apresenta o maior escopo de parâmetros acreditados com serviços de amostragem em 100% do território nacional e atendimento nos parâmetros 24 horas. O portfólio inclui 1.200 tipos de análises físico-químicas, microbiológicas, toxicológicas e ecotoxicológicas.

São mais de 1.000 colaboradores no Brasil, com laboratórios e serviços de coleta de amostras acreditados formando uma rede única de soluções para análises ambientais. “Cada vez mais, as empresas estão preocupadas em minimizar os impactos ambientais e precisam contar com laboratórios confiáveis para ter um controle analítico e cumprir as exigências obrigatórias para operar de maneira responsável. Além disso, temos capilaridade, o que permite uma entrega mais rápida e maior volume de processamento de amostras”, explica André Rebouças, diretor de Análises Ambientais da Mérieux NutriSciences Brasil.



A rede de laboratórios da Mérieux NutriSciences, espalhada por todo o país com diversos pontos de apoio, busca garantir maior capilaridade e melhor logística. Além disso, oferece soluções personalizadas, desenvolvendo projetos customizados de acordo com as necessidades de cada cliente. Com logística dedicada para frascos e retirada de amostras e frota própria, aérea e terrestre, com holding time e refrigeração/preservação das amostras. E equipe de Coleta Acreditada em todas as filiais.

A visitação à Fenasan é gratuita, destinada a gestores de resíduos sólidos, reciclagem, limpeza pública, saneamento urbano e geração de energia sustentável. São esperados mais de 34 mil visitantes.

O evento contará com especialistas e profissionais com alto nível de conhecimento, como engenheiros, químicos, biólogos, técnicos, pesquisadores, estudantes, gestores e empresários que atuam no saneamento ambiental e, de forma geral, todas as pessoas interessadas no avanço da aplicação dos conhecimentos da engenharia e das inovações tecnológicas no setor, com participação de congressistas, visitantes da Feira e empresas da cadeia produtiva do saneamento: fabricantes, distribuidoras e prestadoras de serviços do mercado.

Já o 36º Encontro Técnico AESabesp – Congresso Nacional de Saneamento e Meio Ambiente, a mesa-redonda “Cultura de inovação no saneamento: transformação sustentável com pessoas, processos, tecnologia e liderança para gerar valor” reunirá especialistas para debater inovação e sustentabilidade no setor.



Serviço:

Fenasan 2025 – Feira Nacional de Saneamento e Meio Ambiente



Data: De 21 a 23 de outubro de 2025



Local: Expo Center Norte – Pavilhões Verde e Vermelho



Onde encontrar a Merieux Nutrisciences: Estande N27



Entrada: gratuita