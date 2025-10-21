Assine
Faiston e Routerlink anunciam parceria estratégica

As duas empresas vão prestar serviços para suportar o mercado HaaS

21/10/2025 16:47

A Faiston, empresa especializada em soluções e serviços gerenciados de infraestrutura de TI, acaba de fechar uma parceria com a Routerlink, empresa nacional de manutenção e locação de equipamentos de rede. O objetivo da parceria é ampliar a capacidade de atendimento para suporte e reparos de equipamentos de TI da Faiston, fortalecendo serviços como Service Desk, Field Service e Hardware as a Service (HaaS).

Fundada em 2002, a Routerlink é especializada em locação e reparo de roteadores, switches, access points, firewalls, telefones IP, servidores, entre outros equipamentos. Atualmente, a empresa possui um estoque próprio disponível com mais de 15 mil peças de reposição para manutenção de equipamentos multivendors, além de ser uma empresa com certificação ISO 9001.

“As duas empresas compartilham uma visão comum: proporcionar soluções de TI que suportam o crescimento dos nossos clientes. A Faiston, com suas operações robustas e presença nos 26 estados brasileiros, no Distrito Federal e uma rede com mais de 5.500 parceiros homologados, possui uma infraestrutura vasta, incluindo dois sites em São Paulo e 257 bases operacionais. A Routerlink complementa essa capacidade com sua especialização em equipamentos de rede, abrangendo marcas como Cisco, Huawei, Juniper, entre outros”, explica Marcelo Nascimento, COO da Faiston.

“A velocidade e a qualidade na reposição e recuperação dos equipamentos corporativos, somadas à grande variedade do nosso estoque e à transparência dos processos informatizados, oferecem ao cliente segurança total para prolongar a vida útil de seus ativos, maximizar o retorno sobre o investimento realizado e contribuir para a sustentabilidade do setor”, destaca Carlos Alberto de Faria, CEO da Routerlink. Para suportar a operação, a Routerlink opera um laboratório de reparos, que faz cerca de mil reparos por mês, com uma taxa de sucesso de 99,6%. Os serviços incluem a manutenção e atualização de equipamentos.



Website: https://faiston.com

