Mulheres no comando: Fibra Corretora de Seguros anuncia diretora

As mulheres representam 54% da força de trabalho no setor de seguros no Brasil, mas ocupam somente 31% dos cargos de liderança, segundo dados da ENS e CNseg. Apesar dos avanços, os desafios de ampliar a presença feminina em posições estratégicas continuam a pautar o setor.

É nesse contexto que a Fibra Corretora de Seguros, controlada pelo Banco Fibra, anuncia a chegada de Flávia Zuim como nova diretora. Com 28 anos de experiência no setor de seguros e financeiro, a executiva se torna uma representante desse movimento de transformação, em que a diversidade se conecta diretamente à inovação e aos resultados de negócio.

“Vejo o protagonismo feminino no setor de seguros e no mercado financeiro como uma força transformadora. As mulheres têm ocupado cada vez mais posições de liderança, trazendo uma abordagem empática, colaborativa e orientada a resultados. Tenho orgulho de contribuir com esse movimento e de apoiar outras mulheres nessa jornada”, afirma Flávia Zuim.

Com trajetória marcada por liderança de equipes multidisciplinares, implementação de estratégias comerciais e atuação em bancassurance, Flávia chega à Fibra Corretora para impulsionar a vertical de seguros em três frentes: desenvolvimento de soluções completas e integradas, foco na experiência do cliente e fortalecimento da equipe com cultura de alta performance.

“Acredito na força das conexões humanas, na inovação com propósito e na liderança que transforma valores, pilares que encontro na corretora controlada pelo Banco Fibra e que refletem meu compromisso em construir soluções sustentáveis, inclusivas e centradas nas pessoas”, reforça a executiva.

O movimento também reflete a cultura de diversidade e sustentabilidade do Banco Fibra e das empresas controladas pela instituição, que investem em iniciativas alinhadas à responsabilidade socioambiental, à inclusão e à pluralidade de ideias. De acordo com estudo da McKinsey, empresas com maior diversidade de gênero têm 21% mais chances de lucratividade acima da média, o que evidencia a relação direta entre diversidade, desempenho e inovação.

“A liderança feminina é, acima de tudo, uma força de transformação. Quando mulheres ocupam espaços estratégicos, elas não apenas entregam resultados — elas inspiram, inovam e constroem futuros mais diversos, humanos e sustentáveis. Na Fibra Corretora, essa visão se fortalece com propósito e ação”, completa Zuim.

Fundado em 1988, o Banco Fibra faz parte do Grupo Vicunha/CSN, um dos maiores conglomerados industriais do Brasil. Especializado na concessão de crédito nos segmentos Corporate, Agro, Middle Market e PME e com forte atuação na cadeia produtiva do grupo, o Fibra alia tradição e solidez ao foco em atender empresas com soluções financeiras sob medida.

Sediado em São Paulo, o conglomerado Fibra é composto pelo Banco Fibra, Fibra Administradora de Carteira de Valores Mobiliários Ltda., Fibra Cia. Securitizadora de Créditos Imobiliários, Fibra Corretora de Seguros Ltda. e Fibra Comercializadora de Energia Ltda., atendendo clientes em todo o país.