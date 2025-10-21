CBMEV se une ao Instituto Adapta e fortalece formação em MEV

Em um movimento importante para a formação médica no país, o Colégio Brasileiro de Medicina do Estilo de Vida (CBMEV) e o Instituto Adapta anunciaram uma parceria inédita voltada à qualificação profissional e à expansão da Medicina do Estilo de Vida (MEV) no Brasil.

A colaboração entre as instituições resulta em uma pós-graduação comprometida com a qualidade do ensino que une ciência, prática e propósito. O programa foi cuidadosamente estruturado com professores certificados pelo International Board of Lifestyle Medicine (IBLM) e uma ementa validada por especialistas do CBMEV, buscando entregar a excelência acadêmica e a aplicação prática e real na rotina clínica.

Formação com propósito.

"O avanço da educação digital ampliou o acesso à formação, mas também trouxe o desafio da qualidade." Segundo o CBMEV, o projeto surge como resposta à crescente necessidade de cursos sólidos, com respaldo científico e aplicabilidade prática.

“Não basta apenas disseminar conhecimento – é preciso garantir que ele transforme vidas, tanto dos profissionais quanto dos pacientes”, destaca Bruno Colontoni, Presidente do CBMEV - Colégio Brasileiro de Medicina do Estilo de Vida.

Além do conteúdo técnico, a formação reflete a missão das duas instituições: formar profissionais capazes de aplicar os pilares da MEV com excelência e consciência social e, para isso, reuniu docentes de renome mundial de Harvard e do Hospital Israelita Albert Einstein, como Sley Tanigawa, Beth Frates, David Katz e Fabiano Moulin, entre outras.

O que a comunidade CBMEV pode esperar dessa parceria?

A turma inaugural da parceria terá o acesso vitalício ao conteúdo e às futuras atualizações do programa, assegurado a todos os membros do CBMEV inscritos na pós-graduação.

Em um cenário em que a ciência evolui rapidamente e o comportamento dos pacientes muda constantemente, "essa iniciativa garante que o profissional se mantenha sempre atualizado."

"Como incentivo adicional a essa turma, o Instituto Adapta patrocinará a anuidade de todos os novos alunos da Pós-Graduação no CBMEV, fortalecendo a integração entre educação, comunidade e prática médica baseada em evidências", afirma Matheus Alves, CEO e fundador do Instituto Adapta.

Presença, comunidade e conexões reais.

"Reconhecendo o poder transformador dos encontros presenciais", destaca Matheus Alves, os alunos da pós-graduação também terão ingresso garantido para o CBMEV 2026 – um dos maiores congressos de Medicina do Estilo de Vida do Brasil – e para a Conferência Norte-Nordeste de MEV em Aracaju (SE).

Esses eventos são conhecidos por promoverem trocas de experiências, networking e o fortalecimento da comunidade médica comprometida com a promoção da saúde por meio da mudança de comportamento.

Lançamento oficial no Congresso CBMEV 2025

O anúncio oficial da parceria entre o CBMEV e o Instituto Adapta será realizado durante o Congresso Brasileiro de Medicina do Estilo de Vida 2025 — o maior e mais influente evento da área no país, que reúne líderes, pesquisadores e profissionais comprometidos com a promoção da saúde baseada em evidências.

O congresso, que acontecerá entre 23 e 25 de outubro, marcará um momento histórico para a comunidade e para todos os que acreditam no poder transformador da Medicina do Estilo de Vida. Durante o evento, serão apresentadas oficialmente a nova Pós-Graduação CBMEV + Instituto Adapta, seus diferenciais, corpo docente e oportunidades exclusivas para os participantes.

Sobre a pós-graduação CBMEV + Instituto Adapta.

Com abordagem prática e foco na aplicabilidade clínica, o programa oferece uma formação completa em Medicina do Estilo de Vida, incluindo os seis pilares fundamentais – nutrição, atividade física, sono, controle do estresse, conexões sociais e cessação de substâncias nocivas –, sempre embasada em evidências científicas atualizadas.

A parceria abre espaço para com a turma inaugural da Pós Graduação de Medicina do Estilo de Vida CBMEV + Instituto Adapta nesse momento de lançamento oficial para membros do CBMEV e profissionais que desejam se destacar em uma das áreas que mais crescem na medicina moderna.

Para saber mais, basta acessar: www.institutoadapta.com