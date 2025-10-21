Hilê lança BioBella Cor, suplemento que une ciência e beleza

Especializada na fabricação terceirizada de suplementos, produtos naturais e chás, a Hilê anunciou o lançamento do BioBella Cor. Trata-se de um suplemento alimentar produzido para a ClinicMais, marca da Hilê, e destinado a adultos com mais de 19 anos. O produto em forma de cápsula contém astaxantina, um carotenoide (pigmento natural) marinho apontado por estudos como mais antioxidante do que a vitamina E.

Como explica a farmacêutica do departamento de Pesquisa e Desenvolvimento da Hilê, Helen Leticia Moretti, a astaxantina é extraída de microalgas, sendo a mesma molécula responsável pela cor do salmão, do camarão e até do flamingo. Ela afirma que ela pode ajudar a proteger a pele contra os efeitos da radiação ultravioleta, promovendo um bronzeado mais uniforme e duradouro. Além disso, pode contribuir para manter o tom da pele mais natural, mesmo após a exposição ao sol.

O BioBella Cor traz também um coquetel de antioxidantes: betacaroteno, vitaminas C e E, selênio, licopeno, luteína e coenzima Q10. Juntos, esses nutrientes atuam contra os radicais livres (moléculas instáveis que podem causar danos em excesso), promovem firmeza da pele, brilho dos cabelos, resistência das unhas e proteção celular, afirma Helen.

Gestantes, lactantes e crianças não devem consumir o produto sem orientação profissional. Pessoas com hipersensibilidade a qualquer um dos ingredientes da fórmula devem evitar o consumo.

Perfil do público e crescimento do setor

Entre os públicos com maior adesão a suplementos como o BioBella Cor, o CEO da marca, Sandro Botta, cita consumidores que se preocupam com rotinas de skincare e manutenção do bronzeado no verão — mais especificamente mulheres na faixa dos 25 aos 45 anos e homens dos 30 aos 55 anos.

O empreendedor diz ainda que a Hilê tem identificado crescimento na procura por produtos com apelo científico e estético.

“É uma tendência muito clara e que temos monitorado de perto. Identificamos um crescimento significativo na procura, com um destaque especial para o apelo científico. O consumidor atual é cada vez mais informado e busca embasamento, transparência e eficácia comprovada nos suplementos que escolhe”, detalha Botta.

O CEO comenta que o setor vive um momento positivo no Brasil. No primeiro semestre de 2024, por exemplo, o consumo de suplementos cresceu 12% em comparação com o mesmo período de 2023. O dado vem de cálculos realizados pela Websetorial, em boletim econômico da Associação Brasileira da Indústria de Alimentos para Fins Especiais e Congêneres (ABIAD).

Antes disso, em 2020, a ABIAD havia apontado que os suplementos alimentares já estavam presentes em 59% dos lares brasileiros. Em comparação com a edição anterior da pesquisa, feita em 2015, o consumo desse tipo de produto aumentou 10%.

Em meio ao crescimento do mercado, Sandro Botta ressalta a importância de as empresas priorizarem a qualidade das formulações.

“No caso da Hilê, isso é garantido por meio da homologação e qualificação de fornecedores, inspeção de recebimento, implantação e manutenção das boas práticas de fabricação, segregação de alergênicos, barreiras sanitárias, controles de temperatura e umidade, certificados de análise e auditorias internas e externas. Fazemos também a rotulagem conforme as regras da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) e mantemos a documentação técnica arquivada”, esclarece ele.

Já a rastreabilidade dos suplementos da marca é garantida pelo sistema ERP, em que é possível rastrear por lote. Por meio das ordens de produção, rastrea-se do insumo ao suplemento acabado na expedição. Segundo Botta, “essa estrutura tem como objetivo garantir que a Hilê se mantenha entre as indústrias mais seguras e confiáveis do setor, tanto para marcas próprias quanto terceirizadas”.

