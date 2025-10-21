Abordagem integrada promove o emagrecimento saudável

Em média, seis a cada dez (59%) brasileiros estão com sobrepeso. Apesar disso, somente 11% buscaram um diagnóstico formal para o problema, como revela a pesquisa “Meu Peso, Minha Jornada”, desenvolvida pelo Instituto Datafolha em parceria com a farmacêutica dinamarquesa Novo Nordisk e compartilhada pela revista Veja.

O Dr. Márcio Amaral, médico pós-graduado em endocrinologia, medicina esportiva, nutrologia esportiva e hormonização, ressalta que a integração entre medicina esportiva, nutrologia e acompanhamento multidisciplinar potencializa os resultados no processo de emagrecimento saudável.

“O processo de emagrecimento vai além da simples redução de calorias ou do aumento da prática de atividade física. Trata-se de uma jornada complexa, que envolve aspectos fisiológicos, hormonais, metabólicos e comportamentais”, afirma.

Nesse sentido, segundo o médico, a integração entre a medicina esportiva, a nutrologia e o acompanhamento multidisciplinar é um dos pilares para transformar resultados pontuais em mudanças consistentes e duradouras.

“A medicina esportiva entra como peça fundamental para avaliar a condição física inicial do paciente, identificar limitações e riscos e prescrever treinos de forma individualizada e segura”, afirma Amaral. “É nesse campo que conseguimos entender como o corpo reage ao esforço físico, ajustando intensidade, frequência e tipo de exercício de acordo com cada perfil”, completa.

Além disso, o médico do esporte avalia aspectos cardiovasculares, musculoesqueléticos e respiratórios, reduzindo a chance de lesões e maximizando o desempenho.

Já a nutrologia atua diretamente na parte metabólica e nutricional, investigando deficiências de vitaminas e minerais, desequilíbrios hormonais, além de propor estratégias alimentares que se encaixem na rotina do paciente, como detalha o fundador do Instituto Vero.

“O trabalho do nutrólogo não se limita a prescrever dietas, mas sim a corrigir falhas metabólicas, ajustar o aporte calórico e a qualidade dos nutrientes, e quando necessário, indicar suplementação de forma personalizada”, explica. “Esse olhar garante que o organismo tenha as condições ideais para queimar gordura e preservar a massa magra, algo essencial no emagrecimento saudável”, pontua.

Abordagem promove emagrecimento voltado à evolução física

Nas palavras de Dr. Márcio Amaral, a medicina consegue transformar o processo de emagrecimento em algo “muito mais inteligente e personalizado”. Isso porque ao separar estética de performance o médico direciona o paciente para estratégias que não apenas trazem resultados visíveis, mas que também refletem em mais energia, capacidade física e qualidade de vida.

“Essa diferenciação é o que garante que cada pessoa alcance o objetivo desejado de forma segura, eficaz e duradoura”, afirma.

Quais são os erros mais comuns ao buscar emagrecimento rápido?

Dr. Márcio Amaral ressalta que a pressa em perder peso sem acompanhamento adequado é um dos maiores motivos de frustração, efeito sanfona e, em muitos casos, problemas sérios de saúde.

A seguir, o médico fundador do Instituto Vero, localizado em Santos (SP), destaca os erros mais comuns praticados por pacientes que buscam emagrecimento sem acompanhamento adequado:

Adoção de dietas extremamente restritivas;

Uso indiscriminado de medicamentos ou suplementos sem prescrição médica;

Prática excessiva de exercícios físicos sem preparo adequado;

Falta de continuidade.

O especialista conta que o acompanhamento médico e multidisciplinar garante não apenas a segurança, mas também a consistência dos resultados. Mais do que perder peso rapidamente, é fundamental aprender a emagrecer com saúde e manter os resultados ao longo da vida.

Como equilibrar redução de gordura corporal e ganho de massa magra?

De acordo com Dr. Márcio Amaral, equilibrar redução de gordura e ganho de músculos exige uma visão integrada.

“Não basta cortar calorias ou aumentar os treinos. É preciso um protocolo que una ajustes nutricionais, treino planejado, correção metabólica e acompanhamento multidisciplinar”, explica. “Quando esses pontos se alinham, o paciente não apenas perde peso, mas conquista uma transformação verdadeira: um corpo mais saudável, forte, funcional e capaz de sustentar os resultados a longo prazo”, complementa.

Acompanhamento multidisciplinar faz a diferença

Segundo Dr. Márcio Amaral, o acompanhamento multidisciplinar com nutricionista, educador físico e psicólogo faz diferença na manutenção dos resultados a longo prazo. “Quando esses três profissionais trabalham em conjunto, o paciente não recebe apenas recomendações isoladas, mas sim um plano integrado, em que cada área fortalece a outra”.

Para o fundador do Instituto Vero, o resultado é uma mudança de estilo de vida e não apenas uma fase de dieta. “Essa mudança é o que garante que os resultados conquistados não se percam, mas se consolidem ao longo dos anos”, afirma.

Emagrecimento com foco em performance e composição traz benefícios

Dr. Márcio Amaral destaca que quando o emagrecimento é realizado com foco em performance e composição corporal traz benefícios para a saúde que vão além da melhora da aparência física.

“Muitas vezes, o emagrecimento é visto apenas como uma forma de melhorar a aparência física. No entanto, quando esse processo é conduzido com foco em performance e na melhora da composição corporal, os benefícios vão muito além do espelho”, frisa. “Trata-se de um investimento profundo em saúde, qualidade de vida e longevidade, que reflete em praticamente todos os sistemas do organismo”, observa.

Sobre o Dr. Márcio Amaral

Dr. Márcio Amaral é fundador do Instituto Vero, especializado em nutrologia e medicina esportiva na região de Santos (SP). Além disso, possui certificações internacionais como o título de Advanced Nutrition Specialist pela IFBB (Espanha), o Certificado Internacional em Medicina Esportiva e Saúde (CIMES) pelo American College of Sports Medicine (EUA) e a certificação ADEL pela World Anti-Doping Agency (WADA).

Para mais informações, basta acessar: https://veroinstituto.com.br/