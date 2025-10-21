Campo Grande recebe Convenção Integra CMR sobre pecuária

Nos dias 22, 23 e 24 de outubro, Campo Grande (MS) sediará a Convenção Integra CMR, evento técnico internacional dedicado à saúde e à nutrição animal no Brasil. A iniciativa reunirá especialistas, produtores e lideranças do agronegócio para discutir temas relacionados à sanidade, produtividade e sustentabilidade na pecuária moderna, em um ambiente propício à troca de conhecimento e à inovação tecnológica.

A convenção integra as comemorações dos 40 anos do Grupo Real, empresa sul-mato-grossense, cujo objetivo é fortalecer o diálogo entre ciência, mercado e gestão. A programação ocorrerá em diferentes locais da capital, incluindo o Ondara Buffet, a Fazenda Churrascada e a matriz da empresa, reunindo profissionais de todas as regiões do país, bem como representantes do Paraguai e da Bolívia.

Entre os palestrantes confirmados estão especialistas de destaque na pesquisa e produção agropecuária, como Amanda Quintal (Fazu/UFMG), José Renato Chiari (Associação Brasileira dos Criadores de Girolando), José Antônio Dias Garcia (Unicamp), Leopoldo Pereira (FEBRAPDP) e Edson Laroca Filho (Agropecuária Guapira). A programação incluirá também a participação do atleta paralímpico Fernando Rufino, que abordará valores como foco e determinação, aplicáveis ao contexto agropecuário.

O evento apresentará o "Ciclos", Programa de Sustentabilidade do Grupo Real, como caso de sucesso do Mato Grosso do Sul na COP30, iniciativa promovida pelo Sistema FIEMS.

Além disso, estão previstas palestras sobre controle biológico de parasitas, homeopatia aplicada à pecuária, bem-estar animal e rastreabilidade — pilares considerados fundamentais para o desenvolvimento competitivo do setor. Os participantes também terão acesso a visitas técnicas, painéis e gravações de podcast, ampliando o alcance do conteúdo técnico para produtores e profissionais de todo o país e reforçando a proposta de integração e aprendizado contínuo.

A convenção contará ainda com a presença de Sérgio Longen, presidente da Federação das Indústrias do Estado de Mato Grosso do Sul (FIEMS), e de Robson Del Casale, diretor de Sustentabilidade do Sistema FIEMS, que abordarão o papel do setor produtivo nas agendas de inovação, carbono e ESG.