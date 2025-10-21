Evento debate futuro do software com IA e nova tributação

Entre inteligência artificial (IA), reforma tributária e a disputa global por talentos, o setor de software vive um momento de transformação profunda e com solo fértil para o debate e a troca de ideias e informações. De 11 a 13 de novembro, a PipeRun, empresa especializada em CRM de Vendas, organiza a Semana do Software, evento 100% online e gratuito que reúne especialistas de todo o Brasil. O objetivo é discutir como criar negócios mais rentáveis, eficientes e humanos com tecnologia, propondo o desafio de crescer com visão de futuro e sem improvisos.

A programação conta com três webinários por dia, às 9h, 10h30 e 14h30, com temas pensados para quem toma decisões nas áreas de produto, vendas, marketing, tecnologia, fiscal, contábil e finanças. São conversas apresentadas por profissionais que atuam no mercado de software e SaaS, mas endereçadas e altamente relevantes para gestores, empreendedores e líderes de empresas de serviços que usam a tecnologia como motor de crescimento. As inscrições já estão abertas pelo site.

Segundo Fausto Reichert, CMO da PipeRun, o evento nasce da necessidade de reunir a comunidade de tecnologia em torno dos temas que vão moldar os próximos anos do setor: “O mercado de software brasileiro vive uma transformação profunda, entre a pressão e planejamento tributário e financeiro, o avanço da inteligência artificial e a consolidação de players fornecedores de tecnologia. Criamos a Semana do Software porque a PipeRun se posiciona como parceira de crescimento dos empreendedores. Queremos ajudar empresas a se adaptarem e crescerem de forma sustentável nesse novo cenário”, destaca o executivo.

Com nomes confirmados de empresas de softwares consolidadas e consultorias especializadas, o evento mergulha nos dez principais desafios estratégicos do setor até 2030, como formação e retenção de talentos em tecnologia, reforma tributária, inteligência artificial e automação de valor, posicionamento de marca e autoridade no novo marketing, competição com softwares internacionais e margem cambial.

“Falar sobre software no Brasil hoje é falar sobre estratégia, finanças e gente. A tecnologia virou o meio para criar empresas mais competitivas e sustentáveis, e isso exige decisões cada vez mais complexas. A Semana do Software é nossa forma de reunir quem está pensando esse futuro com profundidade”, completa Fausto Reichert.



Sobre a PipeRun

A PipeRun é uma empresa brasileira de tecnologia especializada em máquina de vendas multicanal, com foco em negócios de receita recorrente, criada em 2017. O sistema de CRM de Vendas da PipeRun apoia a aceleração de vendas de empresas que atuam com vendas consultivas e complexas, com modelos de vendas remotas e canais parceiros, contendo funcionalidades como automação de vendas, calendários de atividades, e-mails, geração de propostas, assinatura eletrônica de documentos e atendimento de vendas multicanais e WhatsApp oficial. Todas as funcionalidades podem ser testadas gratuitamente por 14 dias.





Evento: Semana do Software



Quando: 11, 12 e 13 de novembro



Programação: três webinários por dia, às 9h, 10h30 e 14h30



Como participar: evento gratuito e online



Inscrições em: mkt.crmpiperun.com/semana-do-software

