PCM Consultoria celebra 35 anos com seminário em Campinas

A PCM Consultoria realiza, no dia 23 de outubro, no Royal Palm Plaza, em Campinas (SP), o Seminário PCM 35 anos, evento que marca a trajetória de três décadas e meia da empresa dedicada à consultoria, assessoria e capacitação em manutenção e gestão de ativos. O encontro reunirá clientes, parceiros e especialistas do setor para compartilhar experiências e práticas relacionadas ao desenvolvimento e à maturidade da gestão de ativos nas organizações.

Com atuação nacional e internacional, a PCM Consultoria consolidou-se ao longo dos anos pela aplicação de metodologias reconhecidas globalmente, aliadas à experiência prática em diferentes segmentos industriais. Entre os marcos de sua trajetória estão a abertura da PCM Consultoria Chile, em 2007, a associação corporativa ao Institute of Asset Management (IAM) e a expansão global realizada em 2024, que ampliou sua presença para mercados na Europa, Ásia, África e América do Norte.

Segundo Fernando Del Monde, CEO da empresa, o aniversário representa um momento de reflexão sobre o papel da gestão de ativos nas organizações. “Chegar aos 35 anos é reconhecer uma trajetória construída com dedicação, confiança e resultados consistentes, mas também assumir a responsabilidade em um setor cada vez mais desafiador. A gestão de ativos e a manutenção deixaram de ser apenas funções de suporte e passaram a integrar a estratégia das empresas, impactando diretamente sua competitividade e sustentabilidade. O papel da PCM Consultoria é apoiar organizações nesse processo de evolução, por meio de consultoria personalizada, assessoria técnica, treinamentos e planejamento estratégico voltado à melhoria contínua”, afirma.

O seminário comemorativo contará com apresentações de cases nacionais, envolvendo empresas como Faber-Castell, JBS, Antilhas, ISA Energia, Tereos e Klabin Florestal, além de duas palestras: uma nacional, com a psicóloga organizacional Marli Donizete Oliveira, e outra internacional, com o engenheiro costa-riquenho José Bernardo Durán, mestre em Engenharia e certificado pelo IAM, que abordará o tema “Desenvolvimento do plano estratégico de substituição de ativos”. O evento será encerrado com um coquetel de confraternização.

Sobre a PCM Consultoria



Fundada em 1990, a PCM Consultoria atua em Gestão de Ativos e Manutenção, oferecendo consultoria, assessoria, treinamentos e planejamento estratégico de manutenção para empresas de diferentes portes e setores. Com escritórios no Brasil, Chile e Colômbia, e presença em mercados da Europa, Ásia, África e América do Norte, a empresa aplica metodologias reconhecidas internacionalmente, como TPM, RCM, WCM e ISO 55000, alinhadas aos referenciais do GFMAM e do Institute of Asset Management (IAM).