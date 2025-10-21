Escritório italiano assina projeto na Barra da Tijuca

O empreendimento Riio by Piero Lissoni, projetado para a orla da Barra da Tijuca, contará com design desenvolvido por um escritório estrangeiro. O projeto arquitetônico foi elaborado pelo escritório italiano Lissoni & Partners, que também assina os interiores e o paisagismo.

A parceria integra um movimento mais amplo de incorporação de marcas internacionais no setor imobiliário brasileiro, em um modelo conhecido como branded residences. Segundo publicação da ADEMI-RJ, o diretor-executivo de negócios Thiago Castro destacou: “Nossos profissionais estão em conexão direta com Milão, in loco, e o Lissoni?&?Partners está em diálogo com profissionais brasileiros de arquitetura, paisagismo e design de interiores para termos o melhor do design italiano com a tropicalização ao nosso mercado”.

O conceito de branded residences tem sido apresentado no mercado de luxo com empreendimentos que carregam assinatura de marcas reconhecidas como diferencial de identidade e estilo. Esse formato busca unir projetos arquitetônicos de alto nível à projeção de marca no ambiente residencial.

No caso do empreendimento Tegra Lissoni Barra da Tijuca, a execução local está sob responsabilidade da incorporadora Tegra. A adoção de parcerias internacionais no setor imobiliário nacional implica maior complexidade de execução, exigindo suporte de fornecedores e escritórios locais para adequação às normas e viabilização prática.



Ainda de acordo com publicação da ADEMI-RJ, esse tipo de empreendimento costuma apresentar custos superiores, em razão da necessidade de adaptar ao contexto brasileiro conceitos originalmente pensados em outros países.

Para saber mais, basta acessar: https://tegralissonibarra.com.br/