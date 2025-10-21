Engageware apresenta plataforma de IA confiável que transforma o envolvimento do cliente na Money20/20

A Engageware, a plataforma de engajamento do cliente com IA mais utilizada em setores regulamentados, anunciou hoje sua participação na Money20/20, o principal evento de fintech do mundo, que acontecerá de 26 a 29 de outubro em Las Vegas. Com a confiança de mais de 600 empresas globais, a plataforma da Engageware está a caminho de ultrapassar um bilhão de interações de IA e 1,5 bilhão de compromissos agendados. Na feira, a Engageware demonstrará como instituições financeiras altamente regulamentadas em todo o mundo estão aproveitando sua plataforma para acelerar resultados, atender clientes de forma mais inteligente e conquistar confiança duradoura.

A plataforma de nível empresarial da Engageware unifica agentes de IA, agendamento de compromissos e gerenciamento de conhecimento para otimizar o engajamento, automatizar fluxos de trabalho e fortalecer relacionamentos em escala. O recém-nomeado CEO Dan O'Malley e os executivos da empresa se reunirão com líderes do setor e clientes para discutir como a IA pode ser implantada de forma responsável para remodelar a jornada do cliente e gerar resultados comerciais mensuráveis.

Na Money20/20, a Engageware mostrará como suas soluções permitem que as instituições financeiras:

Acelerem a inovação impulsionada pela IA, reduza os custos operacionais e alinhe-se às prioridades comerciais em constante evolução

Estimulem um crescimento mais inteligente por meio do agendamento de compromissos e da automação transparente

Fortaleçam a fidelidade dos clientes com resultados comprovados, baseados em décadas de experiência no setor financeiro e em conformidade regulatória

A plataforma da Engageware processa mais de 50 milhões de consultas de conhecimento, 90 milhões de reuniões e 150 milhões de interações de IA por ano. Esses resultados destacam o valor comercial mensurável que as instituições financeiras alcançam quando integram as soluções impulsionadas por IA da Engageware às suas estratégias de engajamento do cliente.

“As instituições financeiras estão sob imensa pressão para melhorar a eficiência, aprofundar o relacionamento com os clientes e adotar IA com governança sólida”, disse Dan O’Malley, CEO da Engageware. “Nossa missão é ajudá-las a interagir com os clientes de forma mais rápida, inteligente e segura, com os controles, auditoria e transparência exigidos em setores regulamentados. Trabalhamos em parceria com muitos dos maiores bancos, gestores de patrimônio e consultores de investimento registrados nas Américas, e estamos demonstrando como a IA responsável transforma o engajamento com o cliente e gera resultados confiáveis e mensuráveis.”

A presença da Engageware na Money20/20 reforça sua posição como parceira líder em IA para setores regulamentados, demonstrando como uma IA responsável pode reduzir o custo de atendimento, melhorar a experiência do cliente e reduzir riscos em escala.

Os participantes poderão se conectar com a Engageware durante a Money20/20, em Las Vegas, no estande n.º 20091, e descobrir como as inovações baseadas em IA estão transformando o futuro dos serviços financeiros. Para agendar uma conversa com os especialistas da Engageware, acesse https://engageware.com/company/contact-us/.

Sobre a Engageware

A Engageware é uma provedora líder de soluções de engajamento com o cliente impulsionadas por IA, ajudando organizações a resolver as necessidades dos clientes na primeira interação e a construir relacionamentos duradouros em momentos críticos. Com base em três ofertas integradas de nível empresarial — agendamento de compromissos, gestão do conhecimento e agentes de IA — a plataforma da Engageware combina IA conversacional e generativa para automatizar consultas rotineiras, fornecer conhecimento instantâneo, agilizar o agendamento e conectar perfeitamente os clientes aos recursos humanos adequados quando necessário. Em 2023, a Engageware adquiriu a Aivo, pioneira em IA conversacional, fortalecendo suas capacidades de engajamento digital e expandindo sua presença global. Confiada por mais de 600 clientes, empresas dos setores bancário, serviços financeiros, telecomunicações, varejo, saúde e educação, a Engageware orquestra jornadas inteligentes do cliente que reduzem atritos, melhoram a eficiência operacional e aumentam a satisfação do cliente. Com sede em Tewksbury, Massachusetts, e operações em toda a América Latina, a Engageware atende clientes de todas as partes do mundo. A Engageware é uma empresa do portfólio da Clearhaven Partners, uma empresa de private equity com sede em Boston, dedicada exclusivamente a investimentos em negócios de software e tecnologia. Visite https://engageware.com para saber mais.

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.

Ver a versão original em businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20251021714371/pt/

PARA INFORMAÇÕES ADICIONAIS:

John Snedigar, Faultline Communications

john@faultlinecomms.com / 408-705-7518