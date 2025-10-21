Assine
Mundo Corporativo

Carlinhos Brown une cultura e sustentabilidade na Fenasan

O cantor e ativista social traz sua experiência unindo cultura e sustentabilidade aos profissionais do setor de saneamento

21/10/2025 09:30

Carlinhos Brown une cultura e sustentabilidade na Fenasan crédito: DINO

O cantor Carlinhos Brown levará sua vivência unindo cultura, sustentabilidade e atuação social para o 36º Encontro Técnico e Fenasan, que será realizado pela Associação dos Engenheiros da Sabesp – AESabesp de 21 a 23 de outubro, no Expo Center Norte, em São Paulo. Com o tema “A importância do saneamento nas Comunidades e o engajamento nas questões ambientais”, o talk show com o multiartista, uma parceria entre a AESabesp e a Amanco Wavin, acontecerá no dia 21 de outubro, às 18h, no auditório do Encontro Técnico.

Esse bate-papo propõe uma reflexão sobre a realidade do saneamento nas comunidades brasileiras, destacando os impactos sociais, econômicos e ambientais da falta de acesso a serviços essenciais como abastecimento de água, coleta e tratamento de esgoto, manejo de resíduos sólidos e drenagem urbana.

Serão abordados temas como estratégias de mobilização e engajamento comunitário em prol das questões ambientais, enfatizando a participação social, a educação ambiental e o papel transformador das comunidades na construção de territórios mais sustentáveis e resilientes.

O objetivo é inspirar ações coletivas que fortaleçam a cidadania, equidade e compromisso com o futuro do planeta, reafirmado pelo setor de saneamento, rumo à universalização no Brasil.


Serviço:

36º Encontro Técnico AESabesp – Fenasan 2025

Tema: “Saneamento e Inovação: pilares para um futuro resiliente e sustentável”

Data: 21 a 23 de outubro

Talk show com Carlinhos Brown: dia 21 de outubro, às 18h

Local: Pavilhões Verde e Vermelho, Expo Center Norte – São Paulo/SP

Mais informações, inscrições e credenciamento gratuito: www.fenasan.com.br?



Website: https://fenasan.com.br/

