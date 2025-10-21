Aptiv revela radares de 8ª geração para impulsionar o futuro do ADAS

A Aptiv PLC (NYSE: APTV), empresa multinacional de tecnologia com foco em viabilizar um futuro mais seguro, ecológico e conectado, anunciou hoje sua tecnologia de radar mais avançada até o momento, projetada para atender às crescentes demandas dos futuros sistemas avançados de assistência ao motorista (ADAS). Equipados com o design exclusivo de antena e silício da Aptiv, os radares de 8ª geração proporcionam o desempenho líder da categoria e a detecção de alta resolução necessários para dar suporte aos recursos de ADAS baseados em IA e aprendizagem automática.

Os radares de 8ª geração da Aptiv abrem novas possibilidades para dirigir sem as mãos em ambientes urbanos complexos, ao propiciar percepção avançada com maior eficiência. Tanto os radares frontais quanto os de canto representam um avanço significativo no modo como os veículos detectam e interpretam o ambiente ao redor, providenciando desempenho confiável mesmo nas condições reais mais desafiadoras.

O mesmo IP principal que alimenta os radares de 8ª geração da Aptiv também impulsiona o recém-lançado sensor Aptiv PULSE, uma solução compacta e versátil que combina dados de radar e câmera para melhorar a percepção ao redor de todo o veículo. Ao integrar a tecnologia de alcance muito curto com uma câmera de visão envolvente, o PULSE pode substituir até quatro sensores ultrassônicos, que aprimoram a precisão da detecção e reduzem a complexidade e o custo do sistema para as montadoras. Sua precisão e adaptabilidade o tornam ideal também para diversas aplicações de detecção de curto alcance, incluindo drones e robôs industriais.

“A Aptiv foi pioneira na tecnologia de radar em veículos de produção há mais de duas décadas e, hoje, estamos mais uma vez ditando o ritmo", disse Javed Khan, Vice-Presidente Executivo e Presidente de Software, Segurança Avançada e Experiência do Usuário na Aptiv. "Nossos radares de 8ª geração representam um grande avanço na jornada rumo a veículos inteligentes definidos por software, ao propiciar confiabilidade em todas as condições climáticas, percepção 4D e profunda consciência ambiental que permitem às montadoras mundiais expandir a níveis mais elevados de automação com segurança e economia."

Ampliando o portfólio de percepção

Com mais de 25 anos de experiência em tecnologia de radar, os radares de 8ª geração da Aptiv combinam software proprietário e propriedade intelectual (IP) de hardware, introduzindo melhorias significativas no desempenho para uma gama mais ampla de soluções de direção em condições climáticas e de iluminação desafiadoras.

Os radares de 8ª geração permitem novos cenários de direção, como Navegação no Piloto Automático (NOA), mesmo em ambientes complexos e desordenados, como ruas urbanas e estruturas de estacionamento, graças a seu campo de visão significativamente expandido.

Os principais recursos dos radares de 8ª geração incluem:

Radar avançado: Oferece detecção de longo alcance, além de 300 metros, com resolução angular 4D ultrafina, permitindo melhor classificação de objetos estáticos com excesso ou ausência de dirigibilidade. Este sistema de última geração oferece um aumento de 30% no desempenho e dobra o campo de visão vertical em comparação com seu antecessor.

Oferece detecção de longo alcance, além de 300 metros, com resolução angular 4D ultrafina, permitindo melhor classificação de objetos estáticos com excesso ou ausência de dirigibilidade. Este sistema de última geração oferece um aumento de 30% no desempenho e dobra o campo de visão vertical em comparação com seu antecessor. Radar de canto de modo duplo: Aprimora o desempenho de alcance líder do setor da geração anterior, ao aumentar a resolução do campo de visão vertical (FOV), oferecendo melhor capacidade em cenários de curta distância e baixa velocidade, como frenagem frontal automática de emergência (AEB), estacionamento automatizado e desvio de objetos. Em comparação com a geração anterior, a discriminação horizontal melhorou em 25% e a discriminação vertical agora é possível graçasàtecnologia de detecção de ponta.

Projetado para o desempenho no mundo real

Os radares de 8ª geração da Aptiv definem um novo padrão em tecnologia ADAS, que oferecem detecção, precisão e adaptabilidade aperfeiçoadas. Desenvolvidos para desempenho de direção no mundo real, eles oferecem soluções mais inteligentes, seguras e escaláveis, como

Mudança gradual na contagem de detecção: O sistema oferece melhorias na detecção de objetos em comparação com as gerações anteriores, permitindo a identificação de mais objetos com retorno mais abrangente do sensor.

O sistema oferece melhorias na detecção de objetos em comparação com as gerações anteriores, permitindo a identificação de mais objetos com retorno mais abrangente do sensor. Aumento da contagem de canais: A configuração básica dos radares de 8ª geração dobra o número de canais em comparação com seu antecessor, com melhor detecção e sensibilidade da classificação de objetos, enquanto oferece desempenho de radar de alto nível com mínimas alterações no design.

A configuração básica dos radares de 8ª geração dobra o número de canais em comparação com seu antecessor, com melhor detecção e sensibilidade da classificação de objetos, enquanto oferece desempenho de radar de alto nível com mínimas alterações no design. Objetos estáticos com dirigibilidade excessiva ou insuficiente: A resolução angular 4D superior permite a classificação somente por radar de objetos estáticos com dirigibilidade excessiva ou insuficiente, dando suporteàdetecção de alvos exclusiva por radar para recursos avançados de controle de cruzeiro.

A resolução angular 4D superior permite a classificação somente por radar de objetos estáticos com dirigibilidade excessiva ou insuficiente, dando suporteàdetecção de alvos exclusiva por radar para recursos avançados de controle de cruzeiro. Precisão superior para detecção e rastreamento de alvos: Recursos avançados de discriminação e baixa taxa de erro, mesmo em ambientes de alta faixa dinâmica e baixa relação sinal-ruído (SNR), permitem a detecção e o rastreamento de alvos que foram perdidos anteriormente.

Recursos avançados de discriminação e baixa taxa de erro, mesmo em ambientes de alta faixa dinâmica e baixa relação sinal-ruído (SNR), permitem a detecção e o rastreamento de alvos que foram perdidos anteriormente. Matriz mais ampla para melhor detecção em todo o campo de visão: Uma contagem de canais de liderança permite um desempenho de medição excepcional nos campos de visão vertical e horizontal, que possibilita uma detecção de objetos mais ampla e precisa.

Uma contagem de canais de liderança permite um desempenho de medição excepcional nos campos de visão vertical e horizontal, que possibilita uma detecção de objetos mais ampla e precisa. Estimativa de espaço de direção em tempo real: Mapeia com precisão faixas abertas, obstáculos e detritos na estrada em velocidades de rodovia, que melhoram significativamente a consciência situacional e a segurança ao dirigir.

Mapeia com precisão faixas abertas, obstáculos e detritos na estrada em velocidades de rodovia, que melhoram significativamente a consciência situacional e a segurança ao dirigir. Suporte a sistemas com tecnologia de IA: Fornece dados de sensores contínuos e de alta qualidade para modelos de aprendizagem automática, ao permitir uma tomada de decisão mais inteligente e adaptável em todas as condições e cenários de direção.

Juntas, estas soluções destacam o compromisso da Aptiv em moldar um futuro definido por software, aproveitando IA, aprendizagem automática e fusão de sensores para proporcionar tecnologias escaláveis ??e eficientes que podem ir além do setor automotivo e dar suporte a aplicações entre setores.

Sobre a Aptiv

A Aptiv é uma empresa multinacional de tecnologia que desenvolve soluções mais seguras, ecológicas e conectadas, possibilitando um futuro mais sustentável. Saiba mais em aptiv.com.

