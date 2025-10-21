Estudo global: 73% dos consumidores utilizam IA em suas compras, mas os comerciantes enfrentam novos riscos no comércio agêntico

A Riskified (NYSE: RSKD), líder global em prevenção de fraudes e inteligência de risco no comércio eletrônico, divulgou hoje os resultados de uma pesquisa que destaca o aumento da adoção do comércio agêntico e a crescente ameaça que isso representa para os comerciantes.

Com base em uma pesquisa global com mais de 5.000 consumidores, a pesquisa revela um momento decisivo para o comércio eletrônico: quase três em cada quatro compradores (73%) já estão usando IA em suas jornadas de compra. Os compradores estão adotando assistentes de IA como o ChatGPT para obter ideias de produtos (45%), resumir avaliações (37%) e comparar preços (32%). Embora apenas 13% afirmem ter concluído uma compra após serem indicados por um assistente de IA, 70% se sentem pelo menos um pouco confortáveis com um agente de IA fazendo compras em seu nome. Mais da metade (58%) provavelmente usará essas ferramentas para comprar presentes este ano, marcando o início da primeira temporada de festas verdadeiramente impulsionada pela IA, onde a conveniência para os consumidores pode vir acompanhada de maior exposição para os comerciantes, que podem arcar com a responsabilidade por esse domínio desconhecido.

“Os agentes de compras com IA podem tornar as compras mais fáceis para os consumidores, mas também tornam menos claras as responsabilidades em casos de fraude e abuso de políticas”, disse Jeff Otto, diretor de marketing da Riskified. “Quando um agente de compras com IA faz uma compra, o comerciante ainda é responsável se ocorrer uma disputa — mesmo que o comprador nunca tenha visitado o site do comerciante durante a finalização da compra? Essa incerteza cria novos riscos para todos os envolvidos. Uma cobrança contestada pode resultar de uma conta de IA hackeada ou até mesmo de um cliente legítimo alegando que seu assistente de IA cometeu um erro. Em ambos os casos, a responsabilidade permanece obscura e a transparência dos dados é escassa.”

Os fraudadores estão prontos para aproveitar os avanços no comércio agêntico em benefício próprio. Já capacitados pela própria IA, quadrilhas de fraude buscarão explorar brechas na verificação de identidade, segurança de contas, reivindicações de atendimento ao cliente e fluxos de pagamento. O que parece ser uma experiência de compra mais fluida para os consumidores pode rapidamente se transformar em um aumento de disputas e estornos, deixando o comerciante com custos que terá de absorver. As empresas tendem a enfrentar desvantagens significativas, muitas das quais refletem as principais preocupações dos consumidores.

A segurança dos pagamentos é a principal preocupação de quase um em cada três compradores (32%), seguida pela privacidade (26%), possíveis erros (18%) e perda de controle (17%). Apesar desses receios, a confiança na IA está se aproximando dos canais tradicionais: 36% dos consumidores agora confiam na IA para influenciar suas compras, quase igualando os 38% que confiam em vendedores na loja. Apenas 25% preferem comprar on-line sem o auxílio da IA.

Dada essa evolução no comportamento do consumidor, juntamente com a implementação do Agentic Commerce Protocol (ACP), um padrão aberto que permite aos compradores concluir compras por meio de interfaces de IA, as equipes de combateàfraude dos comerciantes devem se concentrar nos seguintes imperativos estratégicos:

Educar a liderança executiva: as equipes de combateàfraude estão em uma posição única para compreender a relação risco-recompensa do comércio agêntico. Elas devem educar proativamente suas organizações sobre os novos vetores de fraude e abuso para garantir que a liderança compreenda o quadro completo antes de integrar essas novas tecnologias.

as equipes de combateàfraude estão em uma posição única para compreender a relação risco-recompensa do comércio agêntico. Elas devem educar proativamente suas organizações sobre os novos vetores de fraude e abuso para garantir que a liderança compreenda o quadro completo antes de integrar essas novas tecnologias. Defender a transparência dos dados: para que o comércio agêntico seja uma parceria sustentável, plataformas tecnológicas como a OpenAI devem compartilhar insights cruciais sobre o comportamento do cliente — como o endereço IP do usuário final, informações do dispositivo e sinais comportamentais — com os comerciantes. Sem essa visibilidade, os comerciantes não podem tomar decisões informadas, e a fraude e o abuso podem sobrecarregar o sistema.

para que o comércio agêntico seja uma parceria sustentável, plataformas tecnológicas como a OpenAI devem compartilhar insights cruciais sobre o comportamento do cliente — como o endereço IP do usuário final, informações do dispositivo e sinais comportamentais — com os comerciantes. Sem essa visibilidade, os comerciantes não podem tomar decisões informadas, e a fraude e o abuso podem sobrecarregar o sistema. Aproveitar a inteligência compartilhada: em um mundo de agenciamento, onde os comerciantes têm menos dados diretos, a parceria com plataformas de inteligência contra fraudes em rede se torna ainda mais crítica. A parceria com a Riskified pode restaurar parte do contexto perdido nas transações de agenciamento, conectando pontos de dados em uma comunidade global de comerciantes.

Otto afirmou: “As equipes antifraude são as líderes naturais em segurança no comércio agêntico, porque têm uma mentalidade voltada tanto para as oportunidades quanto para os riscos. Sua especialidade não é dizer ‘não’àinovação, mas sim construir os limites de segurança que permitemàempresa dizer ‘sim’ com confiança. Elas são essenciais para garantir que novos e empolgantes canais como este se tornem fontes sustentáveis de receita — e não vetores de fraude e abuso.”

A Riskified capacita comerciantes a prosperar no mundo dinâmico do comércio eletrônico com ferramentas inovadoras projetadas para garantir crescimento e segurança, além de oferecer garantias para compensar a responsabilidade financeira por estornos de fraudes eletrônicas. Saiba maissobre nossa perspectiva e como a Riskified ajuda comerciantes a abraçar esse futuro do comércio eletrônico com confiança.

Sobre a Pesquisa

A Riskified realizou uma pesquisa on-line entre setembro e outubro de 2025, com uma amostra de 5.400 consumidores entre 18 e 64 anos em vários mercados, com representação dos EUA, Reino Unido, Brasil, México, Singapura, Austrália, China, Países Baixos e Emirados Árabes Unidos. Os entrevistados são consumidores que fizeram uma compra on-line nos últimos três meses.

Sobre a Riskified

A Riskified (NYSE: RSKD) capacita as empresas a impulsionar o crescimento do comércio eletrônico, superando os riscos. Muitas das maiores marcas mundiais e empresas de capital aberto que vendem on-line confiam na Riskified para obter proteção garantida contra estornos, combater fraudes e abusos de políticas em grande escala e melhorar a retenção de clientes. Desenvolvida e gerenciada pela maior equipe de analistas de risco de comércio eletrônico, cientistas de dados e pesquisadores, a plataforma de gerenciamento de risco de comércio eletrônico Riskified analisa a pessoa por trás de cada interação para fornecer decisões em tempo real e insights robustos baseados na identidade. Saiba mais em www.riskified.com.

