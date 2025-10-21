InterSystems e Google Cloud integram InterSystems HealthShare com API de saúde do Google Cloud

InterSystems, um provedor criativo de tecnologia de dados que gerencia mais de um bilhão de registros de saúde ao redor do mundo, anunciou hoje uma nova parceria que integra a InterSystems HealthShare com o Google Cloud. Anunciada no HLTH, esta cooperação visa fornecer uma base de dados escalável, em tempo real e harmonizada para aplicações de IA generativa e agêntica.

A parceria aborda um dos desafios mais urgentes da TI na área de saúde: dados fragmentados e inconsistentes. Ao combinar a experiência da InterSystems em harmonização de dados, resolução de identidades e interoperabilidade com o amplo conjunto de recursos de análise e pesquisa habilitados por IA e a infraestrutura segura do Google Cloud, as organizações de saúde agora podem explorar todo o potencial da IA ??com dados limpos, unificados e processáveis ??em uma plataforma de nuvem comprovada e de nível empresarial.

"A IA vem transformando a área da saúde, mas só terá sucesso quando estiver baseada em dados confiáveis ??e processáveis", disse Don Woodlock, Chefe de Soluções Globais de Saúde na InterSystems. "Ao integrar o HealthShare ao ecossistema abrangente de dados de saúde e IA do Google Cloud, ajudamos as organizações a garantir que seus dados sejam interoperáveis ??e gerenciados de modo responsável. Isto significa que os provedores podem se concentrar em aperfeiçoar os fluxos de trabalho e fornecer um atendimento mais inteligente."

O InterSystems HealthShare oferece agregação, normalização, desduplicação, resolução de identidades de pacientes, mapeamento de terminologia e aceleradores específicos para EHR em várias fontes de dados. IntegradosàAPI de saúde do Google Cloud, estes recursos permitem aos clientes:

Formar uma base de dados escalável: Cria uma base de dados harmonizada e pronta para FHIR para pesquisa, operações e tomada de decisões clínicas, aproveitando o poder da infraestrutura otimizada para IA do Google Cloud e BigQuery para análises em grande escala.

Aproveitar a IA avançada: Utiliza os principais modelos de IA generativos e agentes, incluindo a família de modelos Gemini, na plataforma Vertex AI do Google Cloud para suporte a decisões, automação administrativa e iniciativas de saúde populacional.

Aprimorar a interoperabilidade e a segurança: Melhora a troca de dados com sistemas e padrões existentes para permitir o atendimento coordenado, enquanto se beneficia da estrutura de segurança e conformidade líder do setor do Google Cloud.

"Organizações de saúde querem adotar soluções de IA que sejam seguras, responsáveis ??e imediatamente úteis", disse Aashima Gupta, Diretora Global de Estratégia e Soluções de Saúde do Google Cloud. "A InterSystems oferece uma plataforma que simplifica a preparação de dados e possibilita que as organizações explorem todo o valor de suas informações, ao combinar a curadoria de dados exclusiva da HealthShare com os recursos avançados de processamento de dados e IA/ML do Google Cloud."

A oferta está disponível imediatamente através de um modelo "traga sua própria licença" (BYOL), com disponibilidade no Google Cloud Marketplace na América do Norte prevista para o primeiro trimestre de 2026 e lançamento mundial em breve. Para mais informações, acesse nosso site de parceiros.

Sobre a InterSystems

A InterSystems, uma provedora criativa de tecnologia de dados, oferece uma base unificada para aplicativos de última geração a clientes de saúde, finanças, fabricação e cadeia de fornecimento em mais de 80 países. Nossas plataformas de dados solucionam problemas de interoperabilidade, velocidade e escalabilidade para grandes organizações ao redor do mundo, a fim de liberar o poder dos dados e permitir que as pessoas percebam os dados de forma criativa. Fundada em 1978, a InterSystems está comprometida com a excelência através de seu suporte 24x7 para clientes e parceiros em todo o mundo. De capital fechado e com sede em Boston, Massachusetts, a InterSystems tem 38 escritórios em 28 países. Para mais informações, acesse InterSystems.com.

