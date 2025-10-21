SLB anuncia resultados do terceiro trimestre de 2025

A SLB (NYSE: SLB) anunciou hoje os resultados do terceiro trimestre de 2025.

Resultados do terceiro trimestre

(em milhões, exceto por quantias de participação) Três meses encerrados em Variação 30 de setembro

2025 30 de junho

2025 30 de setembro

2024 Sequencial Ano a ano Receita $8,928 $8,546 $9,159 4% -3% Receita antes de impostos - base GAAP $1,000 $1,285 $1,507 -22% -34% Receita antes da margem de impostos - base GAAP 11.2% 15.0% 16.5% -383 bps -525 bps Receita líquida atribuívelàSLB - base GAAP $739 $1,014 $1,186 -27% -38% EPS diluído - base GAAP $0.50 $0.74 $0.83 -32% -40% EBITDA ajustado* $2,061 $2,051 $2,343 0% -12% Margem do EBITDA ajustado* 23.1% 24.0% 25.6% -92 bps -249 bps Receita operacional do segmento antes de impostos* $1,626 $1,584 $1,902 3% -14% Margem operacional do segmento antes de impostos* 18.2% 18.5% 20.8% -32 bps -255 bps Receita líquida atribuívelàSLB, excluindo cobranças e créditos* $1,027 $1,016 $1,271 1% -19% EPS diluído, excluindo cobranças e créditos* $0.69 $0.74 $0.89 -7% -22% Receita por geografia Internacional $6,916 $6,847 $7,425 1% -7% América do Norte 1,930 1,655 1,687 17% 14% Outro(s) 82 44 47 n/m n/m $8,928 $8,546 $9,159 4% -3% A SLB concluiu a aquisição da ChampionX durante o terceiro trimestre de 2025. Os resultados do terceiro trimestre de 2025 refletem dois meses de atividade das empresas da ChampionX adquiridas, que contribuíram com US$ 579 milhões em receita, US$ 139 milhões em EBITDA ajustado e US$ 108 milhões em receita operacional do segmento antes de impostos. Excluindo o impacto dessa aquisição, a receita global da SLB no terceiro trimestre de 2025 caiu 2% em relação ao trimestre anterior e 9% em comparação ao mesmo período do ano passado. A receita internacional recuou 1% em relação ao trimestre anterior e 9% na comparação anual, enquanto a receita da América do Norte diminuiu 7% e 9%, respectivamente. *Estas são medidas financeiras non-GAAP. Para mais detalhes, consulte as seções “Cobranças e créditos”, “Divisões” e “Informações complementares”. n/s = não significativo

(em milhões) Três meses encerrados em Variação 30 de setembro

2025 30 de junho

2025 30 de setembro

2024 Sequencial Ano a ano Receita por divisão Digital $658 $591 $638 11% 3% Desempenho de Reservatórios 1,682 1,691 1,823 -1% -8% Construção de Poços 2,967 2,963 3,312 0% -10% Sistemas de Produção 3,474 2,932 3,037 18% 14% Todos os outros 397 583 554 -32% -28% Eliminações (250) (214) (205) n/m n/m $8,928 $8,546 $9,159 4% -3% Receita operacional do segmento antes de impostos Digital $187 $153 $190 22% -2% Desempenho de Reservatórios 312 314 367 -1% -15% Construção de Poços 558 551 714 1% -22% Sistemas de Produção 559 491 518 14% 8% Todos os outros 96 155 188 -38% -49% Eliminações (86) (80) (75) n/m n/m $1,626 $1,584 $1,902 3% -14% Margem operacional do segmento antes de impostos Digital 28.4% 25.9% 29.8% 250 bps -135 bps Desempenho de Reservatórios 18.5% 18.6% 20.1% -7 bps -159 bps Construção de Poços 18.8% 18.6% 21.5% 22 bps -273 bps Sistemas de Produção 16.1% 16.7% 17.1% -66 bps -98 bps Todos os outros 24.2% 26.7% 34.0% -244 bps -975 bps Eliminações n/m n/m n/m n/m n/m 18.2% 18.5% 20.8% -32 bps -255 bps Os resultados do terceiro trimestre de 2025 dos segmentos Digital e Sistemas de Produção também refletem dois meses de atividade da ChampionX, que adicionaram US$ 20 milhões em receita ao segmento Digital e US$ 575 milhões ao segmento Sistemas de Produção. Excluindo o impacto dessa aquisição, a receita do segmento Digital cresceu 8% em relação ao trimestre anterior e manteve-se estável em relação ao ano anterior, enquanto a receita de Sistemas de Produção recuou 1% trimestre a trimestre e 5% na comparação anual. A partir do terceiro trimestre de 2025, a SLB passou a reportar o negócio Digital como uma Divisão independente, e os negócios Asset Performance Solutions (APS), Data Center Solutions e SLB Capturi passaram a integrar a categoria Todos os outros. Os períodos anteriores foram reclassificados para se adequarànova forma de apresentação. n/s = não significativo

Resiliência em um cenário de dinâmica de mercado em transformação

“O terceiro trimestre transcorreu conforme nossas expectativas, com aumento sequencial da receita sustentado por dois meses adicionais de receita da ChampionX, pelo crescimento contínuo da área Digital e pelo desempenho resiliente do nosso negócio principal (Núcleo). A SLB ampliou sua receita mesmo diante de um mercado de petróleo plenamente abastecido, de um ambiente geopolítico incerto e de preços de commodities moderados.

Nesse contexto, os mercados internacionais – embora enfrentem desafios em algumas regiões – têm demonstrado resiliência, com vários países do Oriente Médio e da Ásia continuando a apresentar crescimento sólido. Para os próximos períodos, esperamos que a liberação de produção pela Opep+ estimule investimentos em diversos países onde a SLB já possui presença consolidada”, afirmou Olivier Le Peuch, CEO da SLB.

Negócio de Produção e Recuperação alinhado às novas prioridades dos clientes

“Com a retração na economia do setor, os clientes vêm priorizando cada vez mais soluções de produção e recuperação, buscando compensar o declínio dos campos por meio da liberação de barris adicionais ao menor custo possível. Ao mesmo tempo, continuam acelerando as decisões finais de investimento (FID) mais críticas e executando projetos de desenvolvimento em andamento.

A SLB tem uma oportunidade diferenciada de apoiar os clientes nessa jornada – aproveitando nossa experiência em subsuperfície, nossas tecnologias de produção, a integração do portfólio e as capacidades digitais e de IA – para gerar novo valor a partir de ativos maduros e, assim, ampliar nosso mercado endereçável.

A ChampionX fortalece nosso portfólio e reforça o valor da expansão da nossa presença no mercado de produção, que é menos sujeito a ciclos.

Estou confiante na posição que estamos consolidando no mercado de produção e recuperação e ansioso para aprofundar a colaboração com nossos clientes a fim de destravar mais barris. Também me entusiasma o progresso alcançado na integração da equipe da ChampionXàSLB, e sou grato pelo desempenho e pela contribuição deles neste trimestre”, declarou Le Peuch.

Digital impulsiona crescimento e margens diferenciadas

“A transformação digital continua redefinindo a indústria de petróleo e gás, e esse tem sido nosso negócio de crescimento mais rápido nos últimos anos. Trilhamos uma longa jornada para digitalizar o campo de petróleo – desde a modelagem e o planejamento até as operações e a automação – reconhecendo que a transformação digital é essencial para alcançar os mais altos níveis de eficiência, segurança e sustentabilidade na seleção de prospects, no gerenciamento de reservatórios e na recuperação de hidrocarbonetos.

Com o uso de software, IA, análise de dados, automação e IoT, estamos liberando ganhos de produtividade para geocientistas e engenheiros, promovendo um salto em eficiência e segurança operacional e apoiando nossos clientes na obtenção de poços de melhor desempenho e ativos com maior produção. Assim, as soluções digitais da SLB se tornaram cada vez mais essenciais para que nossos clientes mantenham liderança em inovação, eficiência e implementação de IA.

Estamos reportando a área Digital como uma divisão independente pela primeira vez e compartilhando detalhes das quatro categorias de receita nas quais a SLB oferece soluções aos clientes: Plataformas e Aplicações, Operações Digitais, Exploração Digital e Serviços Profissionais.

Nosso negócio Digital apresentou crescimento de receita tanto em relação ao trimestre anterior quanto ao ano passado. Trata-se de uma área de alta margem e em expansão, que nos diferencia e reflete nossa liderança setorial nesse domínio”, afirmou Le Peuch.

Mercados internacionais devem liderar a retomada das atividades

“Para os próximos períodos, é mais provável que os mercados internacionais liderem a recuperação da atividadeàmedida que oferta e demanda se reequilibrem, impulsionados por investimentos contínuos em capacidade de produção de petróleo, projetos de expansão de gás e uma perspectiva favorável para o segmento offshore profundo. A SLB está bem posicionada para se beneficiar dessa recuperação.

No curto prazo, prevemos crescimento da receita no quarto trimestre, impulsionado pelos mercados internacionais, pela área Digital e por um trimestre completo de atividades das empresas da ChampionX adquiridas”, concluiu Le Peuch.

Outros eventos

Durante o trimestre, a SLB recomprou 3,2 milhões de ações ordinárias por um preço total de compra de US$ 114 milhões. Nos primeiros nove meses de 2025, a SLB recomprou um total de 60,0 milhões de ações ordinárias por um preço total de compra de US$ 2,41 bilhões.

Em 16 de julho de 2025, a SLB concluiu a aquisição da ChampionX. A combinação de portfólio, capacidades tecnológicas e liderança digital posiciona a SLB para gerar valor a clientes e acionistas, ampliando sua exposição ao crescente mercado de produção e recuperação e oferecendo integração de fluxo de trabalho de ponta nas áreas de produtos químicos de produção e elevação artificial.

Em 16 de outubro de 2025, o Conselho de Administração da SLB aprovou um dividendo trimestral em dinheiro de US$ 0,285 por ação ordinária em circulação, pagável em 8 de janeiro de 2026, aos acionistas registrados em 3 de dezembro de 2025.

Receita do terceiro trimestre por área geográfica

A receita do terceiro trimestre, de US$ 8,93 bilhões, aumentou 4% em relação ao trimestre anterior, com a receita internacional subindo 1% e a da América do Norte avançando 17%. O resultado reflete dois meses de atividade das empresas adquiridas da ChampionX, que contribuíram com US$ 579 milhões em receita – sendo US$ 387 milhões na América do Norte e US$ 171 milhões nos mercados internacionais. Excluindo o impacto da aquisição, a receita internacional do terceiro trimestre de 2025 caiu 1% e a da América do Norte recuou 7% em relação ao trimestre anterior. A leve queda da receita internacional se deveàinterrupção de produção no projeto APS no Equador, enquanto o declínio na América do Norte está relacionadoàvenda do projeto APS no Canadá.

(em milhões) As reported Três meses encerrados em Variação 30 de setembro

2025 30 de junho

2025 30 de setembro

2024 Sequencial Ano a ano América do Norte $1,930 $1,655 $1,687 17% 14% América Latina 1,482 1,492 1,689 -1% -12% Europa e África* 2,434 2,369 2,434 3% 0% Oriente Médio e Ásia 3,000 2,986 3,302 0% -9% Eliminações e outros 82 44 47 n/m n/m $8,928 $8,546 $9,159 4% -3% Internacional $6,916 $6,847 $7,425 1% -7% América do Norte $1,930 $1,655 $1,687 17% 14% * Inclui a Rússia e a região do Cáspio n/s = não significativo

A tabela e os comentários a seguir são apresentados em base pro forma, assumindo que a aquisição da ChampionX tenha ocorrido em 1º de janeiro de 2024.

(em milhões) Pro forma Três meses encerrados em Variação 30 de setembro

2025 30 de junho

2025 30 de setembro

2024 Sequencial Ano a ano América do Norte $2,134 $2,219 $2,240 -4% -5% América Latina 1,507 1,568 1,758 -4% -14% Europa e África* 2,462 2,456 2,535 0% -3% Oriente Médio e Ásia 3,032 3,075 3,398 -1% -11% Eliminações e outros 94 80 83 n/m n/m $9,229 $9,398 $10,014 -2% -8% Internacional $7,001 $7,099 $7,691 -1% -9% América do Norte $2,134 $2,219 $2,240 -4% -5% * Inclui a Rússia e a região do Cáspio n/s = não significativo

Internacional

A receita pro forma na América Latina totalizou US$ 1,51 bilhão, uma queda de 4% em relação ao trimestre anterior. O aumento da atividade de perfuração offshore na Guiana foi mais do que compensado pela redução da receita de APS devidoàinterrupção de produção causada por um rompimento de duto no Equador e pela menor atividade de perfuração e fraturamento na Argentina.

Na comparação anual, a receita pro forma recuou 14%, principalmente em função da expressiva redução da atividade de perfuração em terra no México e da menor receita de APS no Equador.

Na Europa e África, a receita pro forma de US$ 2,46 bilhões permaneceu estável em relação ao trimestre anterior, com a maior atividade na África Subsaariana e no offshore da Escandinávia sendo compensada pela menor atividade na Europa e no Norte da África.

Ano a ano, a receita pro forma caiu 3%, já que a forte atividade no Norte da África, Europa e Azerbaijão foi mais do que compensada pela redução da atividade em águas profundas no offshore de Angola e nas regiões da África Central e Oriental.

No Oriente Médio e na Ásia, a receita pro forma de US$ 3,03 bilhões diminuiu 1% em relação ao trimestre anterior. A atividade intensa no Iraque, Omã, Emirados Árabes Unidos, Egito, Índia, Leste Asiático, Indonésia, China e Austrália foi mais do que compensada pela queda na Arábia Saudita.

Na comparação anual, a receita pro forma recuou 11%, já que o aumento da receita nos Emirados Árabes Unidos, Iraque, Kuwait, Omã e China foi mais do que compensado pela expressiva redução da atividade na Arábia Saudita. Houve também retração na Austrália e no Leste Asiático.

América do Norte

A receita pro forma na América do Norte somou US$ 2,13 bilhões, queda de 4% em relação ao trimestre anterior. O recuo decorreu principalmente da ausência de receita de APS no valor de US$ 97 milhões após a venda da participação no projeto Palliser, no Canadá, além da menor atividade em terra nos EUA devidoàredução no número de sondas em operação. Essas quedas foram parcialmente compensadas pelo aumento das atividades digitais offshore e pelo crescimento da receita de soluções para data centers.

Na comparação anual, a receita pro forma caiu 5%, reflexo da venda do projeto APS no Canadá e da forte redução na perfuração terrestre nos EUA, parcialmente compensadas pelo avanço das soluções de data centers.

Resultados do terceiro trimestre por divisão

Digital

(em milhões) Três meses encerrados em Variação 30 de setembro

2025 30 de junho

2025 30 de setembro

2024 Sequencial Ano a ano Receita Internacional $500 $462 $509 8% -2% América do Norte 156 126 128 24% 22% Outro(s) 2 3 1 n/m n/m $658 $591 $638 11% 3% Receita operacional antes de impostos $187 $153 $190 22% -2% Margem operacional antes de impostos 28.4% 25.9% 29.8% 250 bps -135 bps EBITDA ajustado* 215 186 229 16% -6% Margem do EBITDA ajustado* 32.7% 31.5% 35.9% 123 bps -322 bps *Estas são medidas financeiras non-GAAP. Para mais detalhes, consulte a reconciliação na seção “Informações complementares”. n/s = não significativo

(em milhões) Três meses encerrados em Variação Receita 30 de setembro

2025 30 de junho

2025 30 de setembro

2024 Sequencial Ano a ano Plataformas e Aplicações $273 $266 $262 3% 4% Operações Digitais 131 94 89 39% 47% Exploração Digital 80 63 111 28% -28% Serviços Profissionais 174 168 176 3% -1% $658 $591 $638 11% 3% Os resultados do segmento Digital no terceiro trimestre de 2025 incluem dois meses de atividade provenientes da ChampionX, que contribuíram com US$ 20 milhões em receita digital.

A receita do segmento Digital totalizou US$ 658 milhões, um aumento de 11% em relação ao trimestre anterior, impulsionado por um crescimento expressivo nas receitas de Operações Digitais – refletindo tanto o impacto da ChampionX quanto o crescimento orgânico –, por um forte avanço em Exploração Digital e por maiores receitas em Plataformas e Aplicações.

Na comparação anual, a receita do segmento Digital cresceu 3%, sustentada pelo forte desempenho em Operações Digitais, que reflete crescimento orgânico e a incorporação da ChampionX, além de maior receita em Plataformas e Aplicações. Esses ganhos foram parcialmente compensados pela queda na receita de Exploração Digital.

A receita anual recorrente (ARR) da divisão Digital em 30 de setembro de 2025 foi de US$ 926 milhões, ante US$ 869 milhões no mesmo período do ano anterior.

A margem operacional antes de impostos da divisão Digital foi de 28%, com expansão de 250 pontos-base (bps) em relação ao trimestre anterior. A rentabilidade aumentou devidoàforte atividade em Exploração Digital, ao crescimento robusto de Operações Digitais e ao avanço das receitas em Plataformas e Aplicações.

Na comparação anual, a margem operacional antes de impostos recuou 135 bps, em razão da redução substancial na receita de Exploração Digital, parcialmente compensada pela melhora na rentabilidade de Operações Digitais e Plataformas e Aplicações.

Consulte a seção “Informações complementares” (Pergunta 11) para a descrição das categorias de receita que compõem a divisão Digital. Veja também a Pergunta 12 para os dados de receita, receita operacional antes de impostos e EBITDA ajustado da divisão Digital referentes aos primeiros nove meses de 2025 e de 2024. Para a definição de ARR, consulte a Pergunta 13.

Desempenho de Reservatórios

(em milhões) Três meses encerrados em Variação 30 de setembro

2025 30 de junho

2025 30 de setembro

2024 Sequencial Ano a ano Receita Internacional $1,536 $1,541 $1,676 0% -8% América do Norte 143 148 145 -3% -1% Outro(s) 3 2 2 n/m n/m $1,682 $1,691 $1,823 -1% -8% Receita operacional antes de impostos $312 $314 $367 -1% -15% Margem operacional antes de impostos 18.5% 18.6% 20.1% -7 bps -159 bps EBITDA ajustado* 422 421 464 0% -9% Margem do EBITDA ajustado* 25.1% 24.9% 25.4% 22 bps -34 bps *Estas são medidas financeiras non-GAAP. Para mais detalhes, consulte a reconciliação na seção “Informações complementares”. n/s = não significativo

A receita do segmento Desempenho de Reservatórios foi de US$ 1,68 bilhão, uma queda de 1% em relação ao trimestre anterior. O aumento da atividade na Europa e na África foi mais do que compensado pela redução da receita no Oriente Médio e na Ásia, principalmente devidoàmenor atividade de intervenção e estimulação na Arábia Saudita.

Na comparação anual, a receita caiu 8%, em razão da menor atividade na Arábia Saudita e no México. Essas quedas foram parcialmente compensadas pela forte atividade na Argentina, nos Emirados Árabes Unidos, no Kuwait e no Catar.

A margem operacional antes de impostos do segmento Desempenho de Reservatórios foi de 19%, praticamente estável em relação ao trimestre anterior, mas com retração de 159 bps na comparação anual, devidoàmenor rentabilidade em serviços de avaliação e intervenção.

Construção de Poços

(em milhões) Três meses encerrados em Variação 30 de setembro

2025 30 de junho

2025 30 de setembro

2024 Sequencial Ano a ano Receita Internacional $2,371 $2,394 $2,675 -1% -11% América do Norte 527 512 581 3% -9% Outro(s) 69 57 56 n/m n/m $2,967 $2,963 $3,312 0% -10% Receita operacional antes de impostos $558 $551 $714 1% -22% Margem operacional antes de impostos 18.8% 18.6% 21.5% 22 bps -273 bps EBITDA ajustado* 728 720 875 1% -17% Margem do EBITDA ajustado* 24.5% 24.3% 26.4% 25 bps -189 bps *Estas são medidas financeiras non-GAAP. Para mais detalhes, consulte a reconciliação na seção “Informações complementares”. n/s = não significativo

A receita do segmento Construção de Poços totalizou US$ 2,97 bilhões, permanecendo estável em relação ao trimestre anterior. O aumento da receita nas operações offshore na Guiana e na América do Norte, aliadoàmaior atividade em terra no Iraque, Omã e Ásia, foi compensado por reduções na atividade de perfuração na Arábia Saudita, Argentina, Catar e Emirados Árabes Unidos.

Na comparação anual, a receita caiu 10%, reflexo de uma ampla redução na atividade de perfuração em México, Arábia Saudita, Namíbia, América do Norte e Ásia. Essas quedas foram parcialmente compensadas pelo melhor desempenho nos Emirados Árabes Unidos, Guiana, Norte da África, Iraque e Kuwait.

A margem operacional antes de impostos do segmento Construção de Poços foi de 19%, com leve alta de 22 bps em relação ao trimestre anterior, mas queda de 273 bps na comparação anual. A compressão da margem ano a ano decorreu da redução generalizada de atividade na América do Norte e em vários mercados internacionais.

Sistemas de Produção

(em milhões) Conforme reportado Três meses encerrados em Variação 30 de setembro

2025 30 de junho

2025 30 de setembro

2024 Sequencial Ano a ano Receita Internacional $2,440 $2,243 $2,373 9% 3% América do Norte 1,008 $685 $657 47% 54% Outro(s) 26 $4 $7 n/m n/m $3,474 $2,932 $3,037 18% 14% Receita operacional antes de impostos $559 $491 $518 14% 8% Margem operacional antes de impostos 16.1% 16.7% 17.1% -66 bps -98 bps EBITDA ajustado* 690 582.137 610 18.5% 13% Margem do EBITDA ajustado* 19.9% 19.9% 20.1% 0 bps -22 bps *Estas são medidas financeiras non-GAAP. Para mais detalhes, consulte a reconciliação na seção “Informações complementares”. n/s = não significativo

A receita conforme reportada de Sistemas de Produção somou US$ 3,47 bilhões, alta de 18% em relação ao trimestre anterior e de 14% na comparação anual. O resultado reflete dois meses de atividade das áreas de produtos químicos de produção e elevação artificial adquiridas da ChampionX, que contribuíram com US$ 575 milhões em receita e US$ 106 milhões em receita operacional antes de impostos. Excluindo o impacto dessa aquisição, a receita de Sistemas de Produção no terceiro trimestre de 2025 recuou 1% em relação ao trimestre anterior e 5% em relação ao mesmo período do ano anterior.

A margem operacional antes de impostos de Sistemas de Produção foi de 16%, queda de 66 bps no trimestre e de 98 bps na comparação anual. A contração sequencial decorreu principalmente de uma combinação geográfica desfavorável em completações e de menores margens em operações submarinas. A queda anual foi impulsionada por uma distribuição geográfica menos favorável, que afetou sobretudo os sistemas de produção de superfície e as completações. Essas reduções foram parcialmente compensadas pela contribuição positiva das margens da ChampionX.

A tabela e os comentários a seguir são apresentados em base pro forma, assumindo que a aquisição da ChampionX tenha ocorrido em 1º de janeiro de 2024.

(em milhões) Pro forma Três meses encerrados em Variação 30 de setembro

2025 30 de junho

2025 30 de setembro

2024 Sequencial Ano a ano Receita Internacional $2,527 $2,496 $2,639 1% -4% América do Norte 1,211 1,247 1,206 -3% 0% Outro(s) 36 38 42 n/m n/m $3,774 $3,780 $3,887 0% -3%

A receita pro forma de Sistemas de Produção totalizou US$ 3,77 bilhões, permanecendo estável em relação ao trimestre anterior. O aumento nas vendas de válvulas e produtos químicos de produção foi compensado pela redução nas vendas de completações.

Na comparação anual, a receita pro forma recuou 3%, devidoàmenor demanda por sistemas submarinos de produção, completações e sistemas de produção de superfície, parcialmente compensada por maiores vendas de equipamentos de elevação artificial e produtos químicos de produção.

Todos os outros

A partir do terceiro trimestre de 2025, a SLB passou a reportar os negócios APS, Data Center Solutions e SLB Capturi na categoria Todos os outros. Os períodos anteriores foram reclassificados para se adequarànova forma de apresentação.

A receita dessa categoria somou US$ 397 milhões, queda de 32% em relação ao trimestre anterior e de 28% na comparação anual, em razão da menor receita de APS após a venda da participação no ativo Palliser, no Canadá, e de um mês completo de interrupção de produção causada por rompimento de duto no Equador. Essas quedas foram parcialmente compensadas pelo aumento de 26% na receita de Data Center Solutions em relação ao trimestre anterior e de 98% em relação ao mesmo período do ano passado.

A receita operacional antes de impostos foi de US$ 96 milhões, com queda tanto em relação ao trimestre anterior quanto ao ano anterior, refletindo a menor receita de APS após a venda do projeto no Canadá e a interrupção de produção no Equador.

Destaques do trimestre

NÚCLEO

Concessões de contratos

A SLB segue obtendo novos contratos alinhados às suas competências no Núcleo. Os principais destaques são:

No offshore do Brasil, a SLB foi contratada pela Petrobras para fornecer serviços e tecnologia em até 35 poços ultraprofundos no estratégico pré-sal da Bacia de Santos. O escopo inclui a implementação de tecnologias elétricas avançadas de completações e soluções digitais que permitem inteligência de produção em tempo real e gestão otimizada de reservatórios, visando maximizar a extração de recursos valiosos e de difícil acesso.





No offshore da Noruega, a SLB OneSubsea™ recebeu um contrato de engenharia, aquisição e construção (EPC) da Equinor para um sistema submarino totalmente elétrico de 12 poços no campo Fram Sør. O contrato é resultado de um ano de colaboração no projeto conceitual (Design de Engenharia Front-End), em que as duas empresas desenvolveram conjuntamente o plano e a decisão final de investimento (FID). Dentro do escopo EPC, a SLB OneSubsea entregará quatro templates submarinos e 12 árvores submarinas totalmente elétricas, eliminando a necessidade de fluido hidráulico proveniente da plataforma hospedeira e minimizando modificações no topside.





No Uzbequistão, o escritório de projetos Yangi Kon, vinculado ao Fundo de Reconstrução e Desenvolvimento, concedeuàSLB um contrato para construção integrada de poços. O escopo inclui a perfuração do poço de alta pressão e alta temperatura mais profundo do país, com profundidade total de 7,5 mil metros prevista para o quarto trimestre de 2025. A SLB fornecerá a sonda e executará serviços essenciais, como perfuração direcional, perfilagem durante a perfuração, perfilagem elétrica, testes, cimentação, fluidos de perfuração e completações, além do fornecimento de cabeças de poço e infraestrutura – incluindo estradas de acesso e poços de água.





Na Colômbia, por meio da recém-adquirida ChampionX, a SLB firmou um contrato de seis anos com a Ecopetrol para implementar a tecnologia Oil Lift™. Pelo acordo, a SLB será a fornecedora prioritária de bombas de cavidade progressiva, driveheads e barras de bloqueio. O contrato reflete a qualidade e confiabilidade das soluções de elevação artificial da SLB, fatores decisivos para conquistar a confiança da Ecopetrol. O acordo fortalece a posição regional da empresa junto a um operador estratégico e abre caminho para a adoção de novas tecnologias que apoiem as metas de produção de longo prazo da estatal colombiana.





Na Índia, também por meio da ChampionX, a SLB recebeu uma encomenda da Essar para o fornecimento de 100 bombas de cavidade progressiva Oil Lift. O pedido confirma a capacidade da SLB de oferecer soluções de elevação artificial confiáveis e de alta qualidade, alinhadas tanto aos requisitos técnicos quanto às expectativas comerciais.

Tecnologia e inovação

As introduções e implementações de tecnologia notáveis no trimestre incluem o seguinte:

A SLB anunciou ainda um acordo definitivo para adquirir a RESMAN Energy Technology, líder mundial em soluções sem fio de monitoramento de reservatórios. Os rastreadores químicos avançados da RESMAN proporcionam precisão e acurácia incomparáveis no rastreamento do movimento de água, gás, petróleo e CO 2 em reservatórios e poços, oferecendo dados críticos para otimizar a produção e a recuperação. A tecnologia de ponta da RESMAN permite monitoramento sem interrupção do fluxo de reservatórios, com níveis de detecção de partes por trilhão, garantindo máxima precisão. Esses dados são essenciais para o desempenho de poços e o monitoramento de reservatórios em aplicações de petróleo e gás, armazenamento de CO 2 e energia geotérmica, ajudando operadores a elevar a eficiência e melhorar a recuperação.





em reservatórios e poços, oferecendo dados críticos para otimizar a produção e a recuperação. A tecnologia de ponta da RESMAN permite monitoramento sem interrupção do fluxo de reservatórios, com níveis de detecção de partes por trilhão, garantindo máxima precisão. Esses dados são essenciais para o desempenho de poços e o monitoramento de reservatórios em aplicações de petróleo e gás, armazenamento de CO e energia geotérmica, ajudando operadores a elevar a eficiência e melhorar a recuperação. A SLB também apresentou a plataforma OnWave™, de perfilagem autônoma, que permite a aquisição mais eficiente e confiável de medições de avaliação de formações em qualquer condição de poço. Essa tecnologia inédita adquire de forma autônoma múltiplas medições de alta fidelidade no fundo do poço, sem necessidade de unidade ou cabo de linha telefônica. O design sem cabos da plataforma OnWave reduz pela metade o tempo de implementação em comparação a sistemas convencionais, permitindo a rotação da coluna de perfuração e a circulação do fluido de perfuração durante as operações de perfilagem, o que aumenta a segurança do poço e minimiza riscos de travamento da coluna.





Na Noruega, um sistema submarino de compressão da SLB OneSubsea entrou recentemente em operação no campo Ormen Lange, da Shell – o segundo maior campo de gás do país. O sistema ajudará a Shell, operadora do campo, a liberar entre 30 e 50 bilhões de metros cúbicos adicionais de reservas de gás para exportaçãoàEuropa. O projeto Ormen Lange Fase 3 estabelece um recorde como a instalação mais profunda de um sistema de compressão submarina, a mais de 900 metros abaixo do nível do mar. O gás será transportado até a planta de processamento de Nyhamna, a 120 quilômetros de distância – outro recorde, como o step-out submarino mais longo já realizado.





Em Omã, a SLB e a Petroleum Development Oman (PDO) aumentaram a produção do poço horizontal mais extenso do país em uma formação clástica de baixa permeabilidade, por meio de uma solução integrada de estimulação. O serviço acústico ThruBit Dipole™, aplicado com precisão via perfilagem elétrica, aliado ao uso de ferramentas de posicionamento e transporte de sonda, permitiu registrar seções do reservatório-alvo e obter dados críticos de tensão e geomecânica. A solução Now™ Accelerated Answer, com Acoustics Now, viabilizou interpretação quase em tempo real para otimizar o projeto das etapas de fraturamento. Oito estágios foram executados, incluindo o serviço BroadBand Sequence™ nos três finais, alcançando 100% de aproveitamento e concluindo o poço 26,5 dias antes do previsto. A eliminação de cleanouts de contingência e de retrabalhos em fraturamento evitou cerca de 50 toneladas métricas de CO 2 e e 4,5 mil barris de água. A PDO planeja replicar o sucesso em futuros poços.





e e 4,5 mil barris de água. A PDO planeja replicar o sucesso em futuros poços. Ainda em Omã, a bp e a SLB implementaram a tecnologia personalizável de fraturamento Hiway Flex™, com canais de fluxo, em múltiplas formações do campo de gás Bloco-61. Projetada para ambientes desafiadores e propensos a screenout, a tecnologia melhorou a eficiência de colocação do agente sustentador (proppant), eliminando a necessidade de unidades de tubos espiralados em espera. O uso da tecnologia reduziu os custos de intervenção e aumentou a confiabilidade operacional. Dados iniciais de retorno e produção indicam melhor contato com o reservatório e maior condutividade de fraturas, com poços tratados entregando mais de 50% de produção adicional de gás em relação a poços comparáveis com métodos convencionais.





No offshore da Guiana, a SLB e a ExxonMobil Guyana Limited (EMGL) realizaram em julho a primeira implementação da sonda Ora™ para amostragem direcionada. A plataforma Ora capturou amostras não contaminadas em ambientes complexos, reduzindo o tempo médio de limpeza de três horas para menos de uma hora, economizando tempo de sonda e reduzindo o risco de travamento. A EMGL também utilizou o serviço de medição de pressão em tempo real PressureXpress™ e a solução digital inteligente de pré-teste da SLB, que emprega automação baseada em IA para melhorar a aquisição de pressão em 50%. Combinadas, as soluções economizaram mais de 10 horas de tempo de sonda e demonstraram alto valor para fluxos de trabalho de amostragem de formações na região.

DIGITAL

A SLB está implementando tecnologia digital em escala, fazendo parceria com clientes para migrar sua tecnologia e fluxos de trabalho para a nuvem, adotar novos recursos habilitados por IA e aproveitar informações para elevar seu desempenho. Os principais destaques são:

Em Abu Dhabi, a SLB e a AIQ firmaram colaboração para avançar o desenvolvimento e a aplicação da solução de IA generativa ENERGYai, usada nas operações subterrâneas da ADNOC. A ENERGYai combina tecnologia de LLMs (modelos de linguagem de grande escala) com IA generativa voltada a fluxos de trabalho específicos ao longo da cadeia de valor upstream da ADNOC. A AIQ e a SLB desenvolverão e implementarão novos fluxos de trabalho de IA generativa nas operações subterrâneas da ADNOC – incluindo geologia, exploração sísmica e modelagem de reservatórios – com suporte da plataforma de dados e IA Lumi™ da SLB e de outras tecnologias digitais.





A SLB e a SBM Offshore, líder mundial em soluções FPSO (Floating Production Storage and Offloading), anunciaram uma aliança digital exclusiva para otimizar o desempenho de sistemas de produção offshore. A parceria combina a expertise digital e técnica da SLB em subsuperfície, sistemas submarinos e produção de superfície com as capacidades da SBM em gestão e ciclo de vida de FPSOs. As empresas criarão um ecossistema digital com IA para melhorar o gerenciamento de ativos digitais de FPSOs, elevando a disponibilidade operacional e reduzindo o custo total de propriedade para operadoras offshore. O ecossistema integrará os fluxos de trabalho e dados operacionais da SBM Offshore com as tecnologias digitais da SLB, incluindo as soluções OptiSite™, baseadas no Cognite Data Fusion, dentro da plataforma Lumi de dados e IA.





A SLB adquiriu a Stimline Digital AS, empresa líder em software baseado em nuvem para o setor de energia, especializada em intervenção de poços. A plataforma IDEX™ da Stimline oferece aos operadores um ambiente visual e colaborativo para otimizar o planejamento e a execução de intervenções. A integração da IDEX ao ecossistema de dados da SLB permitirá desenvolver aplicativos avançados de planejamento e modelagem, possibilitando fluxos de trabalho inteligentes e orientados por dados – aumentando a consistência, a eficiência e o desempenho das operações de intervenção.





No offshore de Angola, a SLB e a TotalEnergies Angola implementaram o primeiro sistema de perfuração autônoma do país, a partir de uma sonda em águas profundas no Bloco 17/06. O sistema elevou a velocidade de perfuração, reduziu o número de downlinks e economizou 32 horas potenciais de tempo de sonda em duas seções perfuradas. A solução integra os sistemas DrillPlan™ e DrillOps™, a perfuração direcional autônoma Neuro™ e o software Presspro RT™, em um ciclo contínuo de retroalimentação que ajusta automaticamente os parâmetros conforme as condições mudam. O sistema melhorou o controle de trajetória e otimizou as operações de retirada, limpeza do poço e monitoramento de torque e arrasto. Com decisões mais rápidas e bem informadas e colaboração remota contínua, essa operação estabeleceu um novo padrão de eficiência e desempenho de perfuração.





Na Noruega, a SLB foi contratada pela estatal Petoro para aplicar IA generativa na otimização de recursos de perfuração, combinando planos de desenvolvimento de curto e longo prazo. A solução, desenvolvida no ambiente colaborativo Innovation Factori™ da SLB, utiliza a ferramenta FDPlan™ de planejamento ágil de desenvolvimento de campos e modelos de IA integradosàplataforma Lumi. Por meio da automação de extração de dados estruturados e não estruturados, essa abordagem integrada melhora a tomada de decisão e o desempenho geral dos campos.





Na Indonésia, a SLB foi contratada pela MedcoEnergi para implementar recursos avançados de IA, IA generativa e aprendizado de máquina por meio da plataforma Lumi. A plataforma aberta integra tecnologias da SLB e de terceiros para gerar insights orientados por dados, automatizar fluxos de trabalho e identificar tendências em grandes volumes de informações complexas. Com o uso da Lumi – que incorpora tecnologias de ciência de dados da Dataiku –, a MedcoEnergi reforçará sua capacidade de inovação, agilidade operacional e competitividade de longo prazo.





No Kuwait, a SLB firmou um contrato-quadro de cinco anos com a Kuwait Oil Company (KOC) para prestação de serviços de consultoria em exploração e desenvolvimento. A SLB implementará soluções digitais avançadas – incluindo IA generativa para otimização de produção e desempenho de reservatórios – para acelerar a tomada de decisões, elevar a eficiência operacional e apoiar a visão estratégica da KOC rumo a um futuro digitalmente integrado.





Nos Países Baixos, a SLB e a Energie Beheer Nederland (EBN) assinaram um contrato de três anos para utilização da plataforma de dados e IA Lumi™. A plataforma Lumi transforma a forma como empresas de energia utilizam dados para gerar inteligência confiável e insights acionáveis que impulsionam eficiência e desempenho. A EBN, comprometida em garantir um fornecimento de energia sustentável, confiável e acessível para os Países Baixos, vê na tecnologia digital – como a plataforma Lumi – um meio essencial para promover inovação e eficiência.





Nos EUA, a SLB firmou uma parceria com uma empresa independente mundial de energia, sediada em Houston, para implementar as soluções OptiSite™ para instalações, equipamentos e dutos. Essas soluções, baseadas em IA e gêmeos digitais, oferecem visibilidade sem precedentes sobre as operações de produção, fornecendo insights automatizados e orientados por dados, personalizados conforme as funções e responsabilidades de cada usuário. As soluções OptiSite são viabilizadas pela Operations Data Foundation da SLB e impulsionadas pelo Cognite Data Fusion. A iniciativa proporcionará melhorias imediatas na disponibilidade e segurança das instalações do cliente, além de preparar o caminho para a integração de tecnologias de IA, nuvem e borda, com o objetivo de otimizar o desempenho de dutos por meio de operações autônomas.

NOVAS ENERGIAS

A SLB continua participando na transição mundial para sistemas energéticos de baixo carbono por meio de tecnologia inovadora e parcerias estratégicas, que abrange o seguinte:

No Mar do Norte, a SLB recebeu um contrato de tecnologias e serviços para o desenvolvimento de um site de armazenamento de carbono, concedido pela Northern Endurance Partnership – joint venture formada por bp, Equinor e TotalEnergies. A SLB implementará seu portfólio de soluções de armazenamento de carbono Sequestri™, que inclui tecnologias projetadas e qualificadas especificamente para o desenvolvimento de locais de armazenamento de CO?, abrangendo a construção de seis poços de armazenamento. O escopo do projeto inclui perfuração, medição, cimentação, fluidos, completações, perfilagem elétrica e bombeamento.

QUADROS FINANCEIROS

Demonstração condensada consolidada da receita

(em milhões, exceto por quantias de participação) Terceiro trimestre Nove meses Períodos encerrados em 30 de setembro de 2025 2024 2025 2024 Receita $8,928 $9,159 $25,963 $27,005 Juros e outras receitas(1) 78 96 408 265 Despesas Custo de receita(1) 7,370 7,237 21,185 21,506 Pesquisa e engenharia 170 187 522 557 Geral e administrativo 72 90 256 305 Fusão e integração(1) 143 33 226 60 Reestruturação e outros(1) 109 65 402 176 Juros 142 136 432 381 Receita antes de impostos(1) $1,000 $1,507 $3,348 $4,285 Despesa fiscal(1) 226 289 697 824 Receita líquida(1) $774 $1,218 $2,651 $3,461 Receita líquida atribuívelàparticipação minoritária(1) 35 32 101 95 Receita líquida atribuívelàSLB(1) $739 $1,186 $2,550 $3,366 Lucro diluído por ação da SLB(1) $0.50 $0.83 $1.80 $2.34 Média de ações em circulação 1,471 1,417 1,396 1,425 Média de ações em circulação presumindo diluição 1,488 1,432 1,414 1,441 Depreciação e amortização incluídas nas despesas(2) $638 $640 $1,911 $1,871

(1) Consulte a seção intitulada “Cobranças e créditos” para obter detalhes. (2) Inclui depreciação de ativos fixos e amortização de ativos intangíveis, custos de dados de exploração e investimentos APS.

Balanço patrimonial condensado consolidado

(em milhões) 30 de setembro 31 de dezembro Ativos 2025 2024 Ativos circulantes Caixa e investimentos de curto prazo $3,585 $4,669 Contas a receber 9,101 8,011 Inventários 5,321 4,375 Outros ativos circulantes 1,461 1,515 19,468 18,570 Investimento em empresas afiliadas 1,691 1,635 Ativos fixos 7,999 7,359 Ágio 17,007 14,593 Ativos intangíveis 5,089 3,012 Outros ativos 3,839 3,766 $55,093 $48,935 Passivos e patrimônio líquido Passivos circulantes Contas a pagar e passivos acumulados $10,857 $10,375 Passivo estimado para imposto de renda 814 982 Empréstimos de curto prazo e parcela atual da dívida de longo prazo 1,923 1,051 Dividendos a pagar 443 403 14,037 12,811 Dívida de longo prazo 10,843 11,023 Outros passivos 3,291 2,751 28,171 26,585 Patrimônio líquido 26,922 22,350 $55,093 $48,935

Liquidez

(em milhões) Componentes da liquidez 30 de setembro

2025 30 de junho

2025 30 de setembro

2024 31 de dezembro

2024 Caixa e investimentos de curto prazo $3,585 $3,747 $4,462 $4,669 Empréstimos de curto prazo e parcela atual da dívida de longo prazo (1,923) (2,807) (1,059) (1,051) Dívida de longo prazo (10,843) (10,891) (11,864) (11,023) Dívida líquida(1) $(9,181) $(9,951) $(8,461) $(7,405) Detalhes de alteração na liquidez: Nove Terceiro Nove meses trimestre meses Períodos encerrados em 30 de setembro de 2025 2025 2024 Receita líquida $2,651 $774 $3,461 Amortização do ajuste ao valor justo de estoques reconhecido na aquisição 66 66 - Ganho na venda do projeto APS (149) - - Deterioração dos investimentos em método de equivalência patrimonial 121 52 - Depreciação e amortização 1,911 638 1,871 Despesa de compensação baseada em ações 257 89 244 Alteração no capital de giro (1,273) 128 (1,495) Outro(s) (100) (65) 131 Fluxo de caixa operacional $3,484 $1,682 $4,212 Despesas de capital (1,178) (409) (1,322) Investimentos APS (312) (87) (390) Dados de exploração capitalizados (168) (85) (141) Fluxo de caixa livre(3) 1,826 1,101 2,359 Dividendos pagos (1,176) (403) (1,144) Programa de recompra de ações (2,414) (114) (1,236) Rendimentos de planos de ações de funcionários 230 117 244 Rendimentos da venda do projeto APS 338 - - Receita da venda do negócio ChampionX Drilling Technologies 286 286 - Aquisições e investimentos de negócios, líquido de caixa adquirido (144) (97) (552) Dívida líquida assumida na aquisição da ChampionX (133) (133) - Compras de títulos Blue Chip Swap (167) (44) (136) Produto da venda de títulos Blue Chip Swap 144 42 92 Impostos pagos sobre compensações líquidas liquidadas baseadas em ações (61) (6) (86) Outro(s) (34) (3) 27 (Aumento) diminuição da dívida líquida antes do impacto das mudanças nas taxas de câmbio (1,305) 746 (432) Impacto das mudanças nas taxas de câmbio sobre a dívida líquida (471) 24 (53) (Aumento) diminuição da dívida líquida (1,776) 770 (485) Dívida líquida, início do período (7,405) (9,951) (7,976) Dívida líquida, final do período $(9,181) $(9,181) $(8,461)

(1) “Dívida líquida” representa a dívida bruta menos espécie e investimentos de curto prazo. A administração acredita que o indicador de dívida líquida oferece informações úteis aos investidores eàadministração sobre o nível de endividamento da SLB ao informar a quantia em espécie e os investimentos que podem ser usados para amortizar dívidas. A Dívida líquida é uma medida financeira non-GAAP, que deve ser considerada adicionalmente, e não como substituto ou superioràdívida total. (2) Inclui depreciação de ativos fixos e amortização de ativos intangíveis custos de dados de exploração e investimentos APS. (3) “Fluxo de caixa livre” representa o fluxo de caixa operacional menos as despesas de capital, investimentos APS e custos de dados de exploração capitalizados. A administração acredita que o fluxo de caixa livre é uma medida de liquidez importante para a empresa e útil para os investidores e para a gestão como uma medida da capacidade da SLB de geração de caixa. Uma vez que as necessidades e as obrigações do negócio são atendidas, esse dinheiro pode ser usado para reinvestir na empresa, para crescimento futuro ou para devolver aos nossos acionistas por meio de pagamentos de dividendos ou recompra de ações. O fluxo de caixa livre não representa o fluxo de caixa residual disponível para despesas discricionárias. O fluxo de caixa livre é uma medida financeira non-GAAP que deve ser considerada como complemento, não como substituto ou superior ao fluxo de caixa livre operacional.

Cobranças e créditos

Além dos resultados financeiros determinados de acordo com os princípios contábeis geralmente aceitos (GAAP) dos EUA, esta divulgação de resultados do terceiro trimestre de 2025 também inclui medidas financeiras non-GAAP (conforme definido no Regulamento G da SEC). Além das medidas financeiras non-GAAP discutidas em “Liquidez”, a receita líquida da SLB, excluindo cobranças e créditos, bem como as medidas dela derivadas (incluindo EPS diluído, excluindo cobranças e créditos; taxa de imposto efetiva, excluindo cobranças e créditos EBITDA ajustado; e margem do EBITDA ajustada) são medidas financeiras non-GAAP. A administração acredita que a exclusão de cobranças e créditos dessas medidas financeiras proporciona uma perspectiva útil sobre os resultados comerciais subjacentes e as tendências operacionais da SLB, e um meio para avaliar as operações da SLB ao longo do período. Essas medidas também são usadas pela administração como medidas de desempenho na determinação de certas compensações de incentivo. As medidas financeiras non-GAAP anteriores devem ser consideradas como complemento, não como substituto ou superior a outras medidas de desempenho financeiro preparadas de acordo com GAAP. A seguir está uma reconciliação de algumas dessas medidas non-GAAP com as medidas GAAP comparáveis. Para a reconciliação do EBITDA ajustado com a medida GAAP comparável, consulte a seção intitulada “Informações complementares” (pergunta 9).

(em milhões, exceto por quantias de participação) Terceiro trimestre de 2025 Antes de impostos Impostos Juros.

não cont. Líquido EPS

diluído* Receita líquida atribuívelàSLB (base GAAP) $1,000 $226 $35 $739 $0.50 Amortização do ajuste ao valor justo de estoques reconhecido na aquisição(1) 66 15 - 51 0.03 Honorários profissionais relacionadosàaquisição(2) 61 - - 61 0.04 Reduções de força de trabalho(3) 57 4 - 53 0.03 Benefícios a empregados relacionadosàaquisição(2) 54 2 - 52 0.03 Deterioração dos investimentos em método de equivalência patrimonial(3) 52 4 - 48 0.03 Outra fusão e integração(2) 28 2 3 23 0.02 Receita líquida atribuívelàSLB, excluindo cobranças e créditos $1,318 $253 $38 $1,027 $0.69 Segundo trimestre de 2025 Antes de impostos Impostos Juros

não cont. Líquido EPS

diluído Receita líquida atribuívelàSLB (base GAAP) $1,285 $237 $34 $1,014 $0.74 Deterioração dos investimentos em método de equivalência patrimonial(3) 69 12 - 57 0.04 Reduções de força de trabalho(3) 66 3 - 63 0.05 Honorários profissionais relacionadosàaquisição(2) 7 - - 7 0.01 Outra fusão e integração(2) 28 4 4 20 0.01 Ganho na venda do projeto APS Palliser(4) (149) (4) - (145) (0.11) Receita líquida atribuívelàSLB, excluindo cobranças e créditos $1,306 $252 $38 $1,016 $0.74

(em milhões, exceto por quantias de participação) Terceiro trimestre de 2024 Antes de impostos Impostos Juros. não cont. Líquido EPS

diluído Receita líquida atribuívelàSLB (base GAAP) $1,507 $289 $32 $1,186 $0.83 Reduções de força de trabalho(3) 65 10 - 55 0.04 Amortização do ajuste ao valor justo de estoques reconhecido na aquisição(1) 14 4 3 7 - Outra fusão e integração(2) 33 6 4 23 0.02 Receita líquida atribuívelàSLB, excluindo cobranças e créditos $1,619 $309 $39 $1,271 $0.89 Nove meses de 2025 Antes de impostos Impostos Juros.

não cont. Líquido EPS

diluído* Receita líquida atribuívelàSLB (base GAAP) $3,348 $697 $101 $2,550 $1.80 Reduções de força de trabalho(3) 281 19 - 262 0.19 Deterioração dos investimentos em método de equivalência patrimonial(3) 121 16 - 105 0.07 Honorários profissionais relacionadosàaquisição(2) 80 5 - 75 0.05 Amortização do ajuste ao valor justo de estoques reconhecido na aquisição(1) 66 15 - 51 0.04 Benefícios a empregados relacionadosàaquisição(2) 54 2 - 52 0.04 Outra fusão e integração(2) 93 - 12 81 0.06 Ganho na venda do projeto APS Palliser(4) (149) (4) - (145) (0.10) Receita líquida atribuívelàSLB, excluindo cobranças e créditos $3,894 $750 $113 $3,031 $2.14 Nove meses de 2024 Antes de impostos Impostos Juros

não cont. Líquido EPS

diluído* Receita líquida atribuívelàSLB (base GAAP) $4,285 $824 $95 $3,366 $2.34 Reduções de força de trabalho(3) 176 27 - 149 0.10 Amortização do ajuste ao valor justo de estoques reconhecido na aquisição(1) 43 12 9 22 0.02 Outra fusão e integração(2) 60 9 11 40 0.03 Receita líquida atribuívelàSLB, excluindo cobranças e créditos $4,564 $872 $115 $3,577 $2.48

* A soma não bate devido ao arredondamento. (1) Classificado por Custo da receita na Demonstração condensada consolidada da receita . (2) Classificado por Fusão e integração na Demonstração condensada consolidada da receita . (3) Classificado por Reestruturação e outros na Demonstração condensada consolidada da receita . (4) Classificado por Juros e outras receitas na Demonstração condensada consolidada da receita .

Divisões

(em milhões) Três meses encerrados em 30 de setembro de 2025 30 de junho de 2025 30 de setembro de 2024 Receita Receita

antes de

impostos Receita Receita

antes de

impostos Receita Receita

antes de

impostos Digital $658 $187 $591 $153 $638 $190 Desempenho de Reservatórios 1,682 312 1,691 314 1,823 367 Construção de Poços 2,967 558 2,963 551 3,312 714 Produção 3,474 559 2,932 491 3,037 518 Todos os outros 397 96 583 155 554 188 Eliminações e outros (250) (86) (214) (80) (205) (75) Receita operacional do segmento antes de impostos 1,626 1,584 1,902 Corporativo e outros (203) (169) (187) Rendimentos de juros(1) 37 30 36 Despesa de juros(1) (142) (139) (132) Cobranças e créditos(2) (318) (21) (112) $8,928 $1,000 $8,546 $1,285 $9,159 $1,507

(em milhões) Nove meses encerrados em 30 de setembro de 2025 30 de setembro de 2024 Receita Receita

antes de

impostos Receita Receita

antes de

impostos Digital $1,836 $465 $1,734 $370 Desempenho de Reservatórios 5,072 908 5,368 1,082 Construção de Poços 8,908 1,698 10,090 2,145 Produção 9,247 1,520 8,808 1,390 Todos os outros 1,542 414 1,535 588 Eliminações e outros (642) (239) (530) (171) Receita operacional do segmento antes de impostos 4,766 5,404 Corporativo e outros (550) (568) Rendimentos de juros(1) 103 98 Despesa de juros(1) (425) (370) Cobranças e créditos(2) (546) (279) $25,963 $3,348 $27,005 $4,285

(1) Exclui valores que estão incluídos nos resultados dos segmentos. (2) Consulte a seção intitulada “Cobranças e créditos” para obter detalhes.

(em milhões) Três meses encerrados em 30 de setembro de 2025 Receita Receita

operacional

antes de impostos Depreciação

e amortização(1) Receita líquida

de juros(2) EBITDA

ajustado Digital $658 $187 $28 $- $215 Desempenho de Reservatórios $1,682 $312 $110 $- $422 Construção de Poços $2,967 $558 $170 $- $728 Sistemas de Produção $3,474 $559 $131 $- $690

Três meses encerrados em 30 de junho de 2025 Receita Receita

operacional

antes de impostos Depreciação

e amortização(1) Receita líquida

de juros(2) EBITDA

ajustado Digital $591 $153 $33 $- $186 Desempenho de Reservatórios $1,691 $314 $107 $- $421 Construção de Poços $2,963 $551 $169 $- $720 Sistemas de Produção $2,932 $491 $91 $- $582

Três meses encerrados em 30 de setembro de 2024 Receita Receita

operacional

antes de impostos Depreciação

e amortização(1) Receita líquida

de juros(2) EBITDA

ajustado Digital $638 $190 $39 $- $229 Desempenho de Reservatórios $1,823 $367 $102 $(5) $464 Construção de Poços $3,312 $714 $166 $(5) $875 Sistemas de Produção $3,037 $518 $92 $(1) $610

(1) Inclui depreciação de ativos fixos e amortização de ativos intangíveis, APS e custos de dados de exploração. (2) Exclui rendimentos e despesas de juros registradas no nível corporativo.

Informações complementares:

Perguntas frequentes

1) Qual é a orientação para investimento de capital para o ano completo de 2025? O investimento de capital (incluindo capex, custos de dados de exploração e investimentos na APS) para o ano fiscal de 2025 continua estimado em aproximadamente US$ 2,4 bilhões, refletindo o impacto da aquisição da ChampionX. O investimento de capital para o ano completo de 2024 foi de US$ 2,6 bilhões. 2) Quais foram o fluxo de caixa operacional e o fluxo de caixa livre para o terceiro trimestre de 2025? O fluxo de caixa operacional no terceiro trimestre de 2025 foi de US$ 1,68 bilhão e o fluxo de caixa livre somou US$ 1,10 bilhão, incluindo US$ 153 milhões em pagamentos relacionadosàaquisição. 3) O que foi incluído em “Juros e outras receitas” para o terceiro trimestre de 2025? “Juros e outras receitas” para o terceiro trimestre de 2025 foi de US$ 78 milhões. Isso consistiu em rendimentos de juros de US$ 37 milhões e ganhos de investimentos em método de equivalência patrimonial de US$ 41 milhões. 4) Como os rendimentos de juros e as despesas de juros mudaram durante o terceiro trimestre de 2025? Os rendimentos de juros de US$ 37 milhões no terceiro trimestre de 2025 aumentaram US$ 7 milhões sequencialmente. A despesa com juros foi de US$ 142 milhões, estável em relação ao trimestre anterior. 5) Qual é a diferença entre o lucro consolidado antes de impostos e o lucro operacional do segmento antes de impostos da SLB? A diferença consiste em itens corporativos, cobranças e créditos e rendimentos de juros e despesas de juros não alocadas aos segmentos, bem como despesas de compensação baseada em ações, despesas de amortização associadas a alguns ativos intangíveis, certas iniciativas gerenciadas de modo centralizado e outros itens não operacionais. 6) Qual foi a taxa efetiva de impostos (ETR) para o terceiro trimestre de 2025? A ETR para o terceiro trimestre de 2025, calculada de acordo com GAAP, foi de 22,6% em comparação com 18,4% para o segundo trimestre de 2025. Excluindo cobranças e créditos, a ETR do terceiro trimestre de 2025 foi de 19,2%, em comparação com 19,3% do segundo trimestre de 2025. 7) Quantas ações ordinárias estavam em circulação em 30 de setembro de 2025 e como isso mudou em relação ao final do trimestre anterior? Havia 1,494 bilhão de ações ordinárias em circulação em 30 de setembro de 2025 e 1,351 bilhão de ações em circulação em 30 de junho de 2025.

(em milhões) Ações em circulação em 30 de junho de 2025 1,351 Novas ações foram emitidas para os acionistas da ChampionX. 141 Ações emitidas de acordo com o plano de compra de ações de funcionários 4 Ações emitidas aos beneficiários, menos as ações permutadas - Aquisição de ações restritas 1 Programa de recompra de ações (3) Ações em circulação em 30 de setembro de 2025 1,494

8) Qual foi o número médio ponderado de ações em circulação durante o terceiro trimestre de 2025 e o segundo trimestre de 2025? Como isso se reconcilia com o número médio de ações em circulação, presumindo a diluição, usado no cálculo do lucro diluído por ação? O número médio ponderado de ações em circulação foi de 1,471 bilhão durante o terceiro trimestre de 2025 e 1,352 bilhão durante o segundo trimestre de 2025. Abaixo está uma reconciliação da média ponderada de ações em circulação com relação ao número médio de ações em circulação, presumindo a diluição usada no cálculo do lucro diluído por ação.

(em milhões) Terceiro trimestre

2025 Segundo trimestre

2025 Média ponderada de ações em circulação 1,471 1,352 Ações restritas não investidas 17 14 Suposto exercício de opções de compra de ações - - Média de ações em circulação, assumindo diluição 1,488 1,366

9) Qual foi o EBITDA ajustado da SLB no terceiro trimestre de 2025, no segundo trimestre de 2025, no terceiro trimestre de 2024, nos primeiros nove meses de 2025 e nos primeiros nove meses de 2024? Qual foi a margem do EBITDA ajustado da SLB nesses períodos? O EBITDA ajustado da SLB foi de US$ 2,061 bilhões no terceiro trimestre de 2025, US$ 2,051 bilhões no segundo trimestre de 2025 e US$ 2,343 bilhões no terceiro trimestre de 2024. A margem do EBITDA ajustado da SLB foi de 23,1% no terceiro trimestre de 2025, de 24% no segundo trimestre de 2025 e de 25,6% no terceiro trimestre de 2024, tendo sido calculado da seguinte maneira:

(em milhões) Terceiro trimestre

2025 Segundo trimestre

2025 Terceiro trimestre

2024 Receita líquida atribuívelàSLB $739 $1,014 $1,186 Receita líquida atribuívelàparticipação minoritária 35 34 32 Despesa fiscal 226 237 289 Receita antes de impostos $1,000 $1,285 $1,507 Cobranças e créditos 318 21 112 Depreciação e amortização 638 633 640 Despesa de juros 142 142 136 Rendimentos de juros (37) (30) (52) EBITDA ajustado $2,061 $2,051 $2,343

Receita $8,928 $8,546 $9,159 Margem do EBITDA ajustado 23.1% 24.0% 25.6%

O EBITDA ajustado da SLB totalizou US$ 6,133 bilhões nos primeiros nove meses de 2025 e US$ 6,687 bilhões no mesmo período de 2024. A margem do EBITDA ajustado foi de 23,6% nos primeiros nove meses de 2025 e de 24,8% em 2024, e foi calculada da seguinte forma:

(em milhões) Nove meses

2025 Nove meses

2024 Variação Receita líquida atribuívelàSLB $2,550 $3,366 Receita líquida atribuívelàparticipação minoritária 101 95 Despesa fiscal 697 824 Receita antes de impostos $3,348 $4,285 Cobranças e créditos 546 279 Depreciação e amortização 1,911 1,871 Despesa de juros 432 381 Rendimentos de juros (104) (129) EBITDA ajustado $6,133 $6,687 -8% Receita $25,963 27,005 -4% Margem do EBITDA ajustado 23.6% 24.8% -114 bps

10) Quais foram os componentes das despesas de depreciação e amortização para o terceiro trimestre de 2025, o segundo trimestre de 2025 o terceiro trimestre de 2024, os primeiros nove meses de 2025 e os primeiros nove meses de 2024? Os componentes das despesas de depreciação e amortização para o terceiro trimestre de 2025, o segundo trimestre de 2025 e o terceiro trimestre de 2024 foram os seguintes:

(em milhões) Terceiro trimestre

2025 Segundo trimestre

2025 Terceiro trimestre

2024 Depreciação de ativos fixos $453 $408 $394 Amortização de ativos intangíveis 101 82 87 Amortização de investimentos APS 60 115 124 Amortização dos custos de dados de exploração capitalizados 24 28 35 $638 $633 $640

Os componentes das despesas de depreciação e amortização para os primeros nove meses de 2025 e para os primeiros nove meses de 2024 foram os seguintes:

(em milhões) Nove meses

de 2025 Nove meses

de 2024 Depreciação de ativos fixos $1,258 $1,155 Amortização de ativos intangíveis 265 250 Amortização de investimentos APS 285 355 Amortização dos custos de dados de exploração capitalizados 103 111 $1,911 $1,871

11) Quais são as categorias de receita da divisão Digital que oferecem soluções aos clientes da SLB? Dentro da divisão Digital, a receita é gerada a partir de quatro categorias principais de soluções: Plataformas e Aplicações, Operações Digitais, Exploração Digital e Serviços Profissionais. Plataformas e AplicaçõesPlataformas e Aplicações incluem as tecnologias em nuvem da SLB, como as plataformas Delfi™ e Lumi™, além de um conjunto de aplicativos especializados, voltados a domínios técnicos, como Petrel™ e Techlog™, disponíveis por assinatura (SaaS) ou em licenças perpétuas. Essas plataformas e aplicações automatizam modelos complexos que simulam o impacto de planos de desenvolvimento de reservatórios e auxiliam no planejamento de operações essenciais, como perfuração, completação e projetos de produção. Além disso, permitem liberar e analisar dados com o uso de inteligência artificial e aprendizado de máquina, reduzindo o tempo de ciclo e aumentando a eficiência dos fluxos de trabalho – ajudando os clientes a tomar decisões mais rápidas e precisas para melhorar a rentabilidade dos projetos e o desempenho dos reservatórios. A receita dessa categoria é recorrente (exceto por vendas pontuais de licenças), sustentada por uma base global de receita anual recorrente (ARR), complementada pela adoção de recursos em nuvem e soluções com IoT. Essa linha apresenta altas taxas de retenção e baixa rotatividade de clientes, configurando uma das categorias mais estáveis e estratégicas do portfólio digital da SLB. Operações Digitais combina a expertise exclusiva da SLB em serviços de campo com tecnologias digitais avançadas para oferecer operações mais confiáveis, eficientes e autônomas. Ao integrar soluções conectadas com os centros de prestação de serviços digitais Performance Live™, os clientes obtêm monitoramento em tempo real, tomada de decisão remota e execução automatizada em todo o fluxo operacional – da perfuração autônomaàintervenção automatizada de poços –, reduzindo custos e melhorando a rentabilidade dos projetos. A receita é gerada a partir da mesma base de clientes das divisões principais (Núcleo) e, portanto, é recorrente e reproduzível. Além disso, uma parcela dessa receita tem natureza recorrente. Para incentivar as divisões principais (Núcleo) – Construção de Poços, Desempenho de Reservatórios e Sistemas de Produção – e a área Digital a desenvolver e promover essa categoria, a receita resultante é reconhecida tanto na divisão principal (Núcleo) correspondente quanto na divisão Digital. Esse efeito é eliminado na consolidação dos resultados financeiros. Exploração Digital representa o negócio de dados de exploração da SLB. Sua biblioteca de dados de exploração é um ativo diferenciado, composta por levantamentos sísmicos e outros dados de subsuperfície dos quais os clientes dependem para tomar decisões mais assertivas de exploração e desenvolvimento. Esses conjuntos de dados licenciados também oferecem suporte ao projeto e monitoramento de armazenamento de carbono. A biblioteca abrange as principais bacias exploratórias e produtoras do mundo, e os dados são atualizados e reprocessados regularmente para incorporar os algoritmos de imageamento mais recentes e tecnologias de inteligência artificial, com o suporte de computação em nuvem de alto desempenho. A receita é gerada a partir de vendas únicas de licenças intransferíveis e, portanto, não possui caráter recorrente. Serviços Profissionais abrange consultoria e outros serviços de suporte necessários para impulsionar as transformações digitais dos clientes. Esses serviços incluem suporteàmigração de soluções locais (on-prem) para a nuvem, limpeza e migração de dados, automação de fluxos de trabalho – incluindo a implementação de soluções desenvolvidas nos ambientes colaborativos Innovation Factori™ da SLB – além de treinamentos voltadosàcapacitação digital dos clientes. A receita dessa categoria é predominantemente baseada em projetos, sendo comum a realização de contratos recorrentes com os mesmos clientes. Esses serviços também geram oportunidades de expansão para outras linhas de receita digital da SLB. 12) Quanto de receita foi gerado por cada uma das categorias que compõem a divisão Digital nos primeiros nove meses de 2025 e nos primeiros nove meses de 2024? Qual é a receita operacional antes de impostos e o EBITDA ajustado da divisão Digital nesses períodos? A receita digital, a receita operacional antes de impostos e o EBITDA ajustado referentes aos primeiros nove meses de 2025 e de 2024 estão detalhados a seguir:

Nove meses encerrados em Variação 30 de setembro de 2025 30 de setembro de 2024 Ano a ano Receita Plataformas e Aplicações $775 $722 7% Operações Digitais 302 211 43% Exploração Digital 253 296 -15% Serviços Profissionais 506 505 0% $1,836 $1,734 6% Receita operacional antes de impostos $465 $370 26% Margem operacional antes de impostos 25.3% 21.3% 399 bps EBITDA ajustado* $582 $495 17% Margem do EBITDA ajustado* 31.7% 28.6% 313 bps

13) Na divisão Digital, qual é a definição de receita anual recorrente (ARR) e qual era o valor em 30 de setembro de 2025? A ARR representa o valor anual das receitas recorrentes de assinaturas e manutenção provenientes de Plataformas e Aplicações, juntamente com a parcela recorrente de Operações Digitais, oferecendo uma medida de receita previsível para os próximos 12 meses. O cálculo é feito com base na receita dos últimos 12 meses (TTM) e exclui vendas pontuais de licenças e taxas variáveis de uso. Em 30 de setembro de 2025, a ARR era de US$ 926 milhões, em comparação a US$ 869 milhões no mesmo período do ano anterior. 14) O que é o negócio de Data Center Solutions e onde ele é reportado? O negócio de Data Center Solutions projeta e fabrica componentes de infraestrutura crítica – como módulos de data centers, sistemas de refrigeração e outros equipamentos de hardware – voltados a hiperescalares e empresas corporativas. Ao combinar produção padronizada e escalável com prazos de entrega rápidos e rigoroso controle de qualidade, a SLB oferece soluções configuráveis que equilibram eficiência de custos, confiabilidade e personalização, atendendoàcrescente demanda por infraestrutura de data centers. O aumento da demanda impulsionado por IA está acelerando o crescimento desse segmento, que deve se tornar uma parte relevante e estratégica do portfólio da SLB no futuro. Esse negócio é reportado na categoria Todos os outros. 15) Quanto de receita é gerado pelo negócio de Data Center Solutions? A receita de Data Center Solutions foi de US$ 331 milhões nos primeiros nove meses de 2025, ante US$ 138 milhões no mesmo período de 2024, representando um crescimento de 140%. 16) Quais divisões compõem o núcleo de negócios da SLB e qual foi sua receita e receita operacional antes de impostos no terceiro trimestre de 2025, no segundo trimestre de 2025 e no terceiro trimestre de 2024? O núcleo de negócios da SLB compreende as divisões de Desempenho do Reservatórios, Construção de Poços e Sistemas de Produção. A receita do núcleo de negócios da SLB e a receita operacional antes de impostos para o terceiro trimestre de 2025, o segundo trimestre de 2025 e o terceiro trimestre de 2024 são calculados da seguinte maneira:

(em milhões) Três meses encerrados em Variação 30 de setembro

2025 30 de junho

2025 30 de setembro

2024 Sequencial Ano a ano Receita Desempenho de Reservatórios $1,682 $1,691 $1,823 Construção de Poços 2,967 2,963 3,312 Sistemas de Produção 3,474 2,932 3,037 $8,123 $7,586 $8,172 7% -1% Receita operacional antes de impostos Desempenho de Reservatórios $312 $314 $367 Construção de Poços 558 551 714 Sistemas de Produção 559 491 518 $1,429 $1,356 $1,599 5% -11% Margem operacional antes de impostos Desempenho de Reservatórios 18.5% 18.6% 20.1% Construção de Poços 18.8% 18.6% 21.5% Sistemas de Produção 16.1% 16.7% 17.1% 17.6% 17.9% 19.6% -29 bps -197 bps

Os resultados do terceiro trimestre de 2025 de Sistemas de Produção refletem dois meses de atividade da ChampionX, que contribuíram com US$ 575 milhões em receita de Sistemas de Produção para o negócio principal (Núcleo). Excluindo o impacto dessa aquisição, a receita do Núcleo se manteve estável em relação ao trimestre anterior e caiu 8% na comparação anual.

Sobre a SLB

A SLB (NYSE: SLB) é uma empresa internacional de tecnologia que impulsiona a inovação energética para um planeta equilibrado. Com uma presença mundial em mais de 100 países e funcionários que representam quase o dobro das nacionalidades, trabalhamos todos os dias na inovação do petróleo e gás, no fornecimento digital em escala, na descarbonização das indústrias, e no desenvolvimento e expansão de novos sistemas energéticos que aceleram a transição energética. Saiba mais em slb.com.

Informações sobre a teleconferência

A SLB realizou uma teleconferência para discutir este comunicadoàimprensa e as perspectivas de negócios no dia 17 de outubro de 2025. A ligação começou às 9h30 no horário do leste dos EUA. A teleconferência foi aberta ao público e pôde ser acessada entrando em contato com a operadora pelo telefone +1 (833) 470-1428 na América do Norte ou +1 (646) 844-6383 fora da América do Norte aproximadamente 10 minutos antes do horário programado para o início da teleconferência e com o código de acesso 188290. Uma reprodução do áudio está disponível até 24 de outubro de 2025, discando +1 (866) 813-9403 na América do Norte ou +1 (929) 458-6194 em outros países e fornecendo o acesso código 405384. A teleconferência também foi transmitida pela internet simultaneamente em https://events.q4inc.com/attendee/686550547 apenas com áudio. Uma gravação do webcast também está disponível no mesmo site até 24 de outubro de 2025.

Declarações prospectivas

Este comunicado de imprensa sobre os resultados do terceiro trimestre de 2025, bem como outras declarações que fazemos, contêm “declarações prospectivas” dentro do significado das leis federais de valores mobiliários, que incluem quaisquer declarações que não sejam fatos históricos. Tais declarações frequentemente contêm palavras como “espera”, “pode”, “acredita”, “prevê”, “planeja”, “potencial”, “projetado”, “projeções”, “precursor”, “previsão”, “perspectivas”, “expectativas”, “estima”, “pretende”, “antecipa”, “ambiciona”, “objetivo”, “alvo”, “agendado”, “pensa”, “deveria”, “poderia”, “iria”, “irá”, “vê”, “provavelmente”, e outros termos semelhantes. As declarações prospectivas lidam com problemas que são, em diversos graus, incertos, tais como declarações sobre nossos objetivos de desempenho e financeiros e outras previsões ou expectativas relacionadas ou que dependem de nossas perspectivas de negócios, o crescimento da SLB como um todo e para cada uma das suas divisões (e para linhas de negócios especificadas, áreas geográficas ou tecnologias dentro de cada divisão); os benefícios da aquisição da ChampionX, incluindo a capacidade da SLB de integrar com sucesso os negócios da ChampionX e alcançar as sinergias previstas e a criação de valor a partir da aquisição; demanda por petróleo e gás natural e crescimento da produção; preços do petróleo e do gás natural; previsões ou expectativas relacionadasàtransição energética eàmudança climática global; melhorias nos procedimentos e tecnologias de operação; gastos com capital pela SLB e pelo setor de petróleo e gás; nossas estratégias de negócio, incluindo digital e “adequada para a bacia”, bem como as estratégias dos nossos clientes; nossos planos de alocação de capital, incluindo planos de dividendos e programas de recompra de ações; nossos projetos APS, joint ventures e outras alianças; o impacto dos conflitos em curso ou em escalada no fornecimento global de energia; acesso a matérias-primas; condições econômicas e geopolíticas globais futuras; liquidez futura, incluindo fluxo de caixa livre, e resultados futuros das operações como, por exemplo, níveis de margem. Estas declarações estão sujeitas a riscos e incertezas, incluindo, entre outras, mudanças nas condições econômicas e geopolíticas globais; mudanças nos gastos de exploração e produção pelos clientes e mudanças no nível de exploração e desenvolvimento de petróleo e gás natural; resultados das operações e condição financeira dos clientes e fornecedores; incapacidade de alcançar suas metas financeiras e de desempenho; a incapacidade de alcançar nossos objetivos de emissões de carbono zero ou objetivos provisórios de redução de emissões; condições econômicas, geopolíticas e comerciais gerais em regiões-chave do mundo; risco em moeda estrangeira; inflação; mudanças na política monetária por parte dos governos; tarifas; pressão de preços; fatores climáticos e sazonais; efeitos desfavoráveis das pandemias da saúde; disponibilidade e custo de matérias-primas; modificações operacionais, atrasos ou cancelamentos; desafios na cadeia de suprimentos; quedas de produção; a extensão de encargos futuros; incapacidade de reconhecer as eficiências e os benefícios pretendidos de suas estratégias e iniciativas de negócios, como nas áreas Digital ou de Novas Energias; bem como seus planos de restruturação e de redução de custos estruturais; mudanças nos regulamentos governamentais e requisitos regulatórios, incluindo aqueles relacionadosàexploração marítima de petróleo e gás, fontes radioativas, explosivos, produtos químicos e iniciativas relacionadas ao clima; incapacidade da tecnologia de enfrentar novos desafios na exploração; competitividade de fontes alternativas de energia ou substitutos de produtos; e outros riscos e incertezas detalhados neste comunicado e nossos Formulários 10-K, 10-Q e 8-K mais recentes arquivados ou fornecidosàComissão de Valores Mobiliários (SEC) dos EUA.

Caso um ou mais desses ou outros riscos ou incertezas se materializarem (ou as consequências de tal desenvolvimento mudarem) ou se as suposições subjacentes se revelarem incorretas, os efeitos ou resultados reais poderão variar substancialmente daqueles refletidos em nossas declarações prospectivas. As declarações prospectivas e outras contidas neste comunicadoàimprensa sobre nossos planos e metas ambientais, sociais e outros de sustentabilidade não são uma indicação de que estas declarações sejam necessariamente relevantes aos investidores ou que precisem ser divulgadas em nossas apresentações juntoàSEC. Além disso, declarações ambientais, sociais e referentesàsustentabilidade, históricas, atuais e prospectivas podem estar baseadas em padrões para medir o progresso que ainda estão em desenvolvimento, em controles e processos internos que continuam evoluindo e em suposições que estão sujeitas a alterações no futuro. As declarações neste comunicadoàimprensa são feitas na data deste comunicado, sendo que a SLB se isenta de qualquer intenção ou obrigação de atualizar publicamente ou revisar tais declarações, seja como resultado de novas informações, eventos futuros ou de outro modo.

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.

