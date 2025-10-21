Grandes empresas globais se unem para lançar medidas de redução de carbono

A Carbon Measures, nova coalizão global que reúne grandes empresas de diversos setores e regiões, foi lançada hoje para criar um framework de contabilização de carbono mais preciso e promover soluções de mercado que reduzam emissões com o menor custo possível.

O trabalho da coalizão utilizará ciência rigorosa e princípios da contabilidade financeira para viabilizar um framework de contabilização de carbono baseado em registros que seja significativamente mais preciso, elimine a contagem dupla e preencha lacunas de informação existentes. Ao monitorar melhor as emissões na economia global, esse novo framework ajudará as empresas a diferenciar seus produtos e os governos a tomar decisões de políticas públicas bem informadas.

A Carbon Measures defende novas políticas que estimulem a inovação, a competição e o poder do mercado. As emissões globais de carbono estão aumentando e continuarão a crescer a menos que políticas eficazes, eficientes e pragmáticas sejam implementadas. Padrões de intensidade de carbono por produto, baseados em dados verificáveis e informados por um framework de contabilização de emissões aprimorado, podem criar mercados nos quais as empresas são recompensadas por investir em produção de baixo carbono.

A Carbon Measures se concentrará em avançar no framework de contabilização de carbono. Além disso, para gerar maior impacto, a coalizão dará prioridade ao desenvolvimento de padrões de intensidade de carbono para produtos industriais fundamentais, como eletricidade, combustíveis, aço, concreto e produtos químicos, que formam a base da maioria das cadeias de suprimentos e respondem coletivamente pela maior parte das emissões globais.

Amy Brachio assume o cargo de CEO da Carbon Measures após quase três décadas na Ernst & Young LLP ("EY"), onde atuou mais recentemente como vice-presidente global de sustentabilidade. Na EY, orientou milhares de clientes em questões de clima e sustentabilidade, liderou a meta de redução de 40% das emissões da empresa e ajudou a consolidar a EY como líder global em serviços de sustentabilidade. Ex-líder das práticas de Consultoria de Negócios e Gestão de Riscos da EY, Brachio traz vasta experiência em gestão de riscos, conformidade regulatória e sustentabilidade.

"Dados bons levam a boas decisões, mas por décadas, obter dados precisos e comparáveis tem sido quase um Santo Graal no monitoramento de emissões. Tive a oportunidade de acompanhar de perto empresas lidando com um sistema excessivamente dependente de estimativas e de compromissos voluntários baseados em boas intenções para impulsionar a ação do mercado. Isso simplesmente não será suficiente daqui para frente", disse Brachio. "A Carbon Measures quer criar um sistema capaz de impulsionar mercado e competição, atraindo investimentos e acelerando o ritmo de redução de emissões, promovendo, em última instância, o tipo de mudança duradoura de que o mundo precisa".

As empresas iniciais da coalizão são: ADNOC; Air Liquide; Banco Santander; BASF; Bayer; CF Industries; EQT Corporation; ExxonMobil; EY; Global Infrastructure Partners, parte da BlackRock; Honeywell; Linde; Mitsubishi Heavy Industries; Mitsui & Co.; Mitsui O.S.K. Lines, Ltd.; NextEra Energy; Nucor; Porto de Roterdã; e Vale. Outras empresas serão anunciadas posteriormente.

Os diretores executivos das empresas membro da Carbon Measures manifestaram seu apoioàcoalizão e aos seus objetivos.

"Para realmente levar a ação coletiva a outro patamar, precisamos de padrões harmonizados de intensidade de carbono em nível de produto, sustentados por uma contabilidade de carbono precisa, que recompense soluções de baixo carbono e aproveite o poder dos mercados. A colaboração entre empresas, acadêmicos, especialistas, sociedade civil e formuladores de políticas é a própria essência da iniciativa Carbon Measures. Trabalhando juntos, podemos reduzir as emissões de forma coletiva e atender às crescentes necessidades da sociedade", disse François Jackow, CEO do Air Liquide Group.

"O cálculo preciso e transparente das emissões de carbono na origem é a base para uma ação climática significativa. Essa iniciativa busca criar uma forma confiável e comparável em escala global de calcular a intensidade de carbono de maneira abrangente em cada etapa da cadeia de valor, viabilizando padrões de produto e acelerando a transição como resultado. Ao unirmos forças para desenvolver uma solução orientada pelo mercado para esse desafio crucial, estamos lançando as bases para um impacto real e escalável, reforçando nossos esforços contínuos de redução de emissões. Acolhemos essa colaboração entre regiões e setores e incentivamos outros a se juntar a nós na construção de um caminho unificado para uma medição de carbono eficaz", afirmou Ana Botín, presidente executiva do Banco Santander.

"Se não podemos medir, não podemos gerenciar. O primeiro passo para reduzir as emissões globais é saber de onde elas vêm, e hoje ainda não temos um sistema preciso para isso. Uma metodologia padronizada de contabilização de emissões de carbono é essencial para criar uma estrutura que estimule a concorrência, aproveite os pontos fortes de cada empresa e mobilize as forças do mercado para atenderàcrescente demanda por energia enquanto reduz as emissões", disse Darren Woods, presidente e CEO da ExxonMobil.

"A Nucor tem orgulho de ser membro fundador da coalizão global Carbon Measures. Estamos comprometidos com a transparência e a responsabilidade na medição e gestão de nossa pegada de carbono. Estabelecer uma estrutura consistente de contabilização de carbono é fundamental para garantir comparabilidade entre os setores, promover avanços confiáveis na redução de emissões e apoiar políticas que alinhem os esforços industriais aos objetivos climáticos mais amplos", afirmou Leon Topalian, presidente do conselho, presidente e CEO da Nucor Corporation.

Veja mais informações sobre a Carbon Measures em carbonmeasures.org.

Sobre a Carbon Measures

A Carbon Measures é uma coalizão global de empresas líderes comprometidas em promover um sistema de contabilização de carbono baseado em registros, que forneça dados precisos, verificáveis e atualizados sobre empresas e produtos. Além disso, a Carbon Measures defende novas políticas que estimulem a inovação, a concorrência e soluções de mercado para reduzir as emissões.

Ver a versão original em businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20251020356955/pt/

