Marketing digital impulsiona crescimento e fidelização nas floriculturas

O mercado global de flores deve movimentar US$ 60,38 bilhões até o final de 2025 e alcançar US$ 104,6 bilhões até 2033, segundo a consultoria Business Research, impulsionado pelo avanço da digitalização e pela expansão do consumo online. No Brasil, o cenário segue a mesma tendência, com a combinação entre solos férteis, produção em crescimento e estratégias de marketing mais sofisticadas fortalecendo o setor.

Segundo Clóvis Souza, CEO da Giuliana Flores, o marketing tem papel decisivo na construção de marcas fortes e na fidelização de clientes.

“Mais do que vender flores, o marketing nos permite transmitir emoções. Cada arranjo representa uma história, um gesto de carinho ou celebração — e é isso que conecta o público às marcas”, afirma.

Entender o perfil do consumidor é um dos principais diferenciais competitivos para o segmento. Datas como Dia das Mães, Dia dos Namorados e aniversários continuam sendo os maiores impulsionadores das vendas, mas conhecer preferências estéticas e hábitos de compra permite criar campanhas mais precisas e personalizadas.

“As floriculturas que investem em conhecer seu público e alinham isso a uma identidade de marca consistente conseguem se destacar mesmo em períodos fora das grandes datas sazonais”, explica Souza.

No ambiente digital, estratégias de SEO e marketing de conteúdo também têm se mostrado essenciais para ampliar o alcance das floriculturas. Estar bem posicionado em buscas como “entrega de flores no mesmo dia” ou “arranjos para casamento” garante maior visibilidade entre consumidores em potencial. Conteúdos relevantes — como dicas de cuidados com arranjos, tendências de decoração ou significados das espécies — contribuem para gerar autoridade e confiança junto ao público.

As redes sociais continuam sendo vitrine fundamental. Fotografias bem produzidas, vídeos curtos mostrando bastidores da montagem e ações interativas elevam o engajamento e aproximam a marca do cliente.

“Flores são naturalmente visuais e compartilháveis. Quando mostramos o cuidado por trás de cada produção, o público se envolve e se torna parte da história da marca”, complementa o executivo.

Outra frente importante é o e-mail marketing segmentado, que se mantém entre as ferramentas mais eficazes para manter o relacionamento com clientes. Campanhas baseadas em histórico de compras e preferências individuais aumentam a conversão e estimulam novas interações. Além disso, parcerias com cafés, restaurantes e empresas de eventos têm ampliado a presença das floriculturas em experiências locais integradas.

“Essas parcerias reforçam nosso papel na vida social e cultural das comunidades, indo além da entrega de flores”, destaca Souza.

Para o CEO da Giuliana Flores, combinar identidade de marca sólida, estratégias digitais e relacionamento próximo com o consumidor é o caminho para o crescimento sustentável do setor. “O marketing é hoje o grande aliado das floriculturas. Ele transforma a vitrine em timeline, o produto em experiência e o cliente em embaixador da marca”, conclui.