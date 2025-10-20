Especialista alerta sobre riscos de desidratação em idosos
A desidratação em idosos nem sempre é percebida de forma clara, mas pode se manifestar com confusão mental, queda de pressão, tonturas e até quadros infecciosos mais graves
A hidratação adequada é um dos pilares fundamentais para a saúde em todas as fases da vida, mas ganha atenção especial na terceira idade. Com o envelhecimento, o corpo passa por diversas transformações que afetam diretamente a percepção de sede e a capacidade de manter o equilíbrio hídrico. Por isso, garantir uma ingestão regular de líquidos torna-se uma medida preventiva essencial para preservar a saúde e a qualidade de vida dos idosos.
Com o avanço da idade, o corpo passa por mudanças fisiológicas e, além disso, muitos idosos fazem uso contínuo de medicamentos diuréticos ou têm doenças crônicas que demandam maior atenção à ingestão de líquidos. Portanto, manter uma rotina de hidratação adequada contribui para o bom funcionamento do organismo, auxilia na regulação da temperatura corporal, favorece o metabolismo e melhora a resposta imunológica.
“Além da água, sucos naturais, chás sem açúcar, caldos e frutas, como melancia, laranja e melão, são boas opções para complementar a hidratação diária”, explica o geriatra Dr. Renato Nignan Pazini, da Rede Total Care, do Grupo Amil. Ele reforça que manter uma rotina de ingestão de água é essencial para o bom funcionamento do organismo.
Outra opção também é incluir alimentos de alto teor hídrico, como sopas e frutas ao longo do dia. “É preciso criar estratégias que respeitem as limitações e preferências dos idosos", reforça o especialista.
Como evitar a desidratação em idosos?
O envelhecimento é um processo natural e a cada ano cresce a parcela da população que chega à terceira idade. Segundo a Organização Mundial da Saúde (OMS), em 2030, uma em cada seis pessoas terá mais de 60 anos. Garantir qualidade de vida nessa fase é fundamental e a hidratação adequada faz parte desses cuidados. Entre as medidas preventivas estão:
- Incentivar o consumo de água ao longo do dia, mesmo sem sede
- Oferecer alternativas como chás, sucos naturais, frutas ricas em água (melancia, laranja, melão), sopas e águas aromatizadas
- Criar rotinas de consumo, como beber água ao passar pela cozinha
- Manter supervisão de cuidadores e familiares, inclusive em ambientes hospitalares
O geriatra ressalta que as orientações valem para a prevenção do dia a dia. Mas, se o idoso apresentar sinais como boca seca persistente ou urina escura por tempo prolongado, ou ainda qualquer um dos quadros descritos acima, é essencial buscar atendimento médico imediato para evitar complicações graves.
