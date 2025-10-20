Assine
ERP e dados são decisivos durante a Black Friday

Pesquisas de mercado indicam desafios de integração, impacto do estoque e ganhos com digitalização. Especialista em SAP Business One destaca processos e dados conectados para decisões rápidas e operação estável

20/10/2025 19:01

Rear view of young chinese woman shopping online via laptop at Black Friday shopping discount.
Rear view of young chinese woman shopping online via laptop at Black Friday shopping discount. crédito: Getty Images

A Black Friday é mais do que uma data de grandes promoções, sendo um teste de eficiência para as empresas. O salto repentino da demanda, a necessidade de atender em ritmo acelerado e o controle rigoroso de estoque e finanças expõem a importância da tecnologia como aliada: automação de processos, integração entre áreas, monitoramento quase em tempo real e segurança nas transações entram no centro do planejamento.

Segundo a Bain & Company, cerca de 70% das empresas têm dificuldade em integrar vendas às suas plataformas de CRM e receita, o que limita ganhos de crescimento. Em paralelo, a Deloitte projeta que o mercado global de ERP cresça cerca de 11% até 2030, impulsionado pela busca por eficiência e decisões mais orientadas por dados.

O estoque segue como ponto crítico. O IHL Group aponta uma lacuna crescente entre varejistas que usam gestão de inventário orientada por tecnologia e os que mantêm abordagens tradicionais. A divergência de estoque — soma de rupturas e excessos — ainda custa cerca de US$ 1,73 trilhão ao varejo global por ano, mesmo após US$ 172 bilhões em melhorias recentes.

Para Flávio Silva, CEO da Upper — consultoria Gold Partner da SAP há mais de 19 anos —, a preparação eficiente “depende de processos e dados conectados de ponta a ponta”. Na avaliação dele, “quando a operação conversa entre si — do estoque às finanças, passando por vendas e atendimento —, soluções como o SAP Business One tendem a aparecer nas análises de mercado por darem coerência e velocidade às decisões”. 

A automação de processos também se destaca. A McKinsey indica reduções de 5% a 20% em custos logísticos e de 20% a 30% nos níveis de estoque com iniciativas digitais em operações; sistemas avançados de logística interna podem cortar cerca de 30% dos custos, ao eliminar tarefas manuais, padronizar fluxos e ampliar a visibilidade.

No relacionamento com o cliente, a Zendesk registra que 60% dos consumidores já escolheram uma marca em vez de outra com base no serviço que esperavam receber — motivo pelo qual integrações entre atendimento, vendas e histórico do cliente ganham prioridade na preparação para a Black Friday.

Em síntese, as estratégias mais citadas combinam planejamento, integração tecnológica e governança de dados — pilares associados a operações mais estáveis e consistentes durante o pico de vendas na Black Friday.



Website: https://www.uppertools.com.br/

