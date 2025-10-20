ERP e dados são decisivos durante a Black Friday

A Black Friday é mais do que uma data de grandes promoções, sendo um teste de eficiência para as empresas. O salto repentino da demanda, a necessidade de atender em ritmo acelerado e o controle rigoroso de estoque e finanças expõem a importância da tecnologia como aliada: automação de processos, integração entre áreas, monitoramento quase em tempo real e segurança nas transações entram no centro do planejamento.

Segundo a Bain & Company, cerca de 70% das empresas têm dificuldade em integrar vendas às suas plataformas de CRM e receita, o que limita ganhos de crescimento. Em paralelo, a Deloitte projeta que o mercado global de ERP cresça cerca de 11% até 2030, impulsionado pela busca por eficiência e decisões mais orientadas por dados.

O estoque segue como ponto crítico. O IHL Group aponta uma lacuna crescente entre varejistas que usam gestão de inventário orientada por tecnologia e os que mantêm abordagens tradicionais. A divergência de estoque — soma de rupturas e excessos — ainda custa cerca de US$ 1,73 trilhão ao varejo global por ano, mesmo após US$ 172 bilhões em melhorias recentes.

Para Flávio Silva, CEO da Upper — consultoria Gold Partner da SAP há mais de 19 anos —, a preparação eficiente “depende de processos e dados conectados de ponta a ponta”. Na avaliação dele, “quando a operação conversa entre si — do estoque às finanças, passando por vendas e atendimento —, soluções como o SAP Business One tendem a aparecer nas análises de mercado por darem coerência e velocidade às decisões”.

A automação de processos também se destaca. A McKinsey indica reduções de 5% a 20% em custos logísticos e de 20% a 30% nos níveis de estoque com iniciativas digitais em operações; sistemas avançados de logística interna podem cortar cerca de 30% dos custos, ao eliminar tarefas manuais, padronizar fluxos e ampliar a visibilidade.

No relacionamento com o cliente, a Zendesk registra que 60% dos consumidores já escolheram uma marca em vez de outra com base no serviço que esperavam receber — motivo pelo qual integrações entre atendimento, vendas e histórico do cliente ganham prioridade na preparação para a Black Friday.

Em síntese, as estratégias mais citadas combinam planejamento, integração tecnológica e governança de dados — pilares associados a operações mais estáveis e consistentes durante o pico de vendas na Black Friday.